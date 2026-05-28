Nach BGH-Urteil zum LKW-Kartell: Point Zero Legal koordiniert Streitgenossenschaft für Transport- und Bauunternehmen

BGH-Urteil (KZR 6/24) ändert Anforderungen an LKW-Kartell-Sammelverfahren. Point Zero Legal bietet Unternehmen eine koordinierte Streitgenossenschaft.

BASEL, SWITZERLAND, May 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit der Entscheidung vom 12. Mai 2026 (Az. KZR 6/24) hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs die Anforderungen an das Sammelklage-Inkasso im LKW-Kartell-Komplex präzisiert. Während das Geschäftsmodell als solches zulässig bleibt, können Gerichte künftig die Verfahrenstrennung anordnen, wenn die Anspruchsbündelung im Einzelfall heterogen ausfällt. Kommt der Inkassodienstleister einer solchen Auflage nicht nach, kann dies prozessuale Folgen bis hin zur Unzulässigkeit der Klage haben.Die vollständige Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist abrufbar unter:Kern der EntscheidungDas Verfahren betraf eine Kartellschadensersatzklage über rund 70.000 LKW-Beschaffungen von etwa 3.000 Anspruchstellern aus 21 Ländern mit einer Klageforderung von rund 500 Millionen Euro. Der BGH bestätigte die grundsätzliche Zulässigkeit des Sammelklage-Inkassos, hielt jedoch fest: Wenn eine Vielzahl heterogener Ansprüche unterschiedlicher Struktur in einer einzigen Klage gebündelt wird, darf das Gericht die Verfahrenstrennung anordnen. Der Fall wurde an das OLG München zurückverwiesen; dem klagenden Inkassodienstleister stehen sechs Monate zur Vorbereitung der Verfahrenstrennung zur Verfügung.Folgen für angemeldete UnternehmenFür Speditionen und Bauunternehmen, die ihre Ansprüche über einen Sammelkläger oder Legal-Tech-Anbieter angemeldet haben, ergeben sich daraus mehrere Fragen zur Verfahrensstruktur, insbesondere zu den möglichen Auswirkungen einer Verfahrenstrennung und zur organisatorischen Ausgestaltung der jeweiligen Verfahrensstruktur.„Das Urteil verändert nicht den materiellen Anspruch der betroffenen Unternehmen“, erklärt Alexander Peisch, Präsident der Nuance37 Genossenschaft und Initiator von Point Zero Legal. „Es verändert die Diskussion über die Strukturierung der Verfahren. Für Unternehmen, die seit Jahren Teil eines großvolumigen Sammelverfahrens sind, ergibt sich Anlass, die bestehende Verfahrensstruktur einzuordnen, unabhängig davon, ob ein Verbleib oder eine andere Strukturierung im Einzelfall in Betracht kommt.“Koordinierter VerfahrensansatzPoint Zero Legal arbeitet mit einem strukturierten Verfahrensansatz: Für jede beteiligte Spedition wird ein Anspruch dokumentiert und organisatorisch vorbereitet, der gemeinsam mit anderen Verfahren als koordinierte Streitgenossenschaft eingebracht wird.„Wir sind keine Anwaltskanzlei“, stellt Peisch klar. „Point Zero Legal strukturiert, dokumentiert und koordiniert die Verfahren. Die rechtliche Vertretung erfolgt durch spezialisierte Partnerkanzleien, die Prozessfinanzierung über etablierte Litigation-Finance-Strukturen. Diese Trennung dient der organisatorischen Abgrenzung von Strukturierung, Finanzierung und anwaltlicher Vertretung.“Das Angebot richtet sich an Transport- und Bauunternehmen, die im Zeitraum 1997 bis 2011 mittelschwere oder schwere Lastkraftwagen erworben haben. Die strukturierte Ersteinschätzung erfolgt in einem Gespräch von etwa fünfzehn Minuten.Point Zero Legal ist ein Angebot der Nuance37 Genossenschaft mit Sitz in Basel.Weitere Informationen: https://www.point-zero-legal.de

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