Finance Héros publie les SCPI Awards 2026 : 4e édition de son palmarès indépendant des meilleures SCPI du marché

Classement des meilleures SCPI 2026

Les SCPI Awards s’appuient sur un classement des meilleures SCPI publié par le comparateur Finance Héros et distinguent cette année 20 SCPI parmi plus de 100.

L'important n'est pas de choisir la meilleure SCPI du classement, mais de confronter ce top 20 à vos enjeux patrimoniaux personnels.” — Hadrien Miara

PARIS, FRANCE, May 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Le podium 2026 des meilleures SCPI illustre la dynamique du marché : l'or revient à Epsicap Nano pour son agilité sur les petits actifs européens, l'argent à Iroko Zen pour sa régularité, et le bronze à Sofidynamic (Sofidy), qui signe la performance globale la plus élevée du top 3 (14,04 %).Finance Héros, comparateur indépendant de produits financiers et d'investissement , dévoile son palmarès 2026 des SCPI Awards, un label qui distingue les meilleures SCPI du marché français à partir d'une grille d'analyse multicritère, fondée sur les données objectives et quantitatives publiées par les sociétés de gestion. Sur plus de 100 SCPI analysées, 20 sont primées en 2026. Le label SCPI Awards est affiché dans les comparatifs et classements SCPI publiés sur finance-heros.fr afin d'aider les épargnants à identifier plus facilement les meilleures SCPI selon leurs critères d'investissement.Cette édition 2026 intervient dans un secteur en plein réveil : la collecte brute a atteint 5,5 milliards d'euros en 2025, en hausse de 17 % par rapport à 2024. Mais les performances individuelles restent extrêmement hétérogènes - d'où la nécessité d'une grille de lecture indépendante pour les particuliers.Le label SCPI Awards, une boussole indépendante issue du comparatif des meilleures SCPILes meilleures SCPI sortent clairement du lot. Quand le rendement moyen du marché s'établit à 4,91 % en 2025, 14 SCPI primées par Finance Héros dépassent 7 % de taux de distribution, et plusieurs affichent une performance globale supérieure à 10 % en combinant rendement et revalorisation du prix de la part. À l'autre extrémité du spectre, plusieurs SCPI distribuées en exclusivité par les grands réseaux bancaires affichent des performances médiocres - sans pour autant pratiquer les frais les plus élevés. Pour l'épargnant, l'enjeu n'est donc pas seulement celui des frais affichés, mais celui d'un rendement net durablement inférieur à la moyenne du marché.Les SCPI Awards de Finance Héros visent à apporter une lecture plus claire des comparatifs de SCPI. Ils sont issus d'un classement des meilleures SCPI, réactualisé chaque année par les experts du comparateur.La méthodologie s'appuie sur des données quantitatives publiées par les sociétés de gestion, afin de limiter les biais d'analyse subjectifs (notoriété de la marque, communication commerciale, partenariats de distribution) qui peuvent influencer le jugement des épargnants. Les principaux critères retenus pour établir le comparatif sont documentés : chaque épargnant peut ainsi comprendre la grille de lecture adoptée et la confronter à ses propres objectifs patrimoniaux.Une méthodologie de comparatif fondée sur 7 critères principauxParmi les critères pris en compte pour évaluer chaque SCPI, Hadrien Miara, expert chez Finance Héros et auteur du classement, a retenu les suivants :* Le taux de distribution (rendement annuel servi aux porteurs de parts).* Les frais de souscription, qui vont de 0 % à 14 % selon les SCPI.* Les frais de gestion, qui s'étalent de 7 % à 18 %.* Le nombre d'immeubles gérés, gage de diversification et de stabilité du portefeuille.* Le taux d'occupation financier (TOF), indicateur direct de la qualité de gestion.* Le potentiel de plus-value, mesuré en comparant la valeur de reconstitution au prix de la part.* Le niveau de report à nouveau (RAN), pour ne pas pénaliser les SCPI prudentes qui constituent des réserves au profit de versements futurs réguliers.Le podium 2026 : trois stratégies distinctes, trois lectures du marchéLa 4e édition des SCPI Awards de Finance Héros distingue un podium d'une grande diversité de stratégies - stratégie agile sur petits actifs européens, stratégie de diversification pour une régularité de performance sur le long terme, et stratégie de haut rendement assumée. Le classement des meilleures SCPI est ainsi dominé par :Médaille d'or - Epsicap Nano (Epsicap REIM)Taux de distribution 2025 : 7,01 %. La preuve que l'agilité sur les « petits actifs » en Europe est une excellente stratégie pour capter des opportunités que les grandes SCPI ne peuvent pas saisir.Médaille d'argent - Iroko Zen (Iroko)Taux de distribution 2025 : 7,14 %. Plus de 7 % de rendement servi pendant cinq années consécutives, capitalisation dépassant 1,2 milliard d'euros fin 2025. Iroko Zen incarne la SCPI de régularité - une caractéristique précieuse dans un secteur agité.Médaille de bronze - Sofidynamic (Sofidy)14,04 % de performance globale annuelle en 2025, dont 9,04 % de taux de distribution et 5 % de revalorisation du prix de la part. Une stratégie priorisant le rendement qui fait ses preuves pour la deuxième année consécutive (Sofidynamic affichait déjà un taux de distribution de 9,52% en 2024).Les meilleures SCPI récompensées par les SCPI Awards Finance Héros 2026 :Epsicap Nano (Epsicap REIM)Taux de distribution 2025 : 7,01 %Performance globale annuelle : 8,27 %Iroko Zen (Iroko)Taux de distribution 2025 : 7,14 %Performance globale annuelle : 8,13 %Sofidynamic (Sofidy)Taux de distribution 2025 : 9,04 %Performance globale annuelle : 14,04 %Elevation Tertiom (Elevation Capital Partners)Taux de distribution 2025 : 8,25 %Performance globale annuelle : 8,25 %Linaclub (Aestiam)Taux de distribution 2025 : 7,10 %Performance globale annuelle : 7,10 %Remake Live (Remake Asset Management)Taux de distribution 2025 : 7,05 %Performance globale annuelle : 7,05 %Transitions Europe (Arkéa REIM)Taux de distribution 2025 : 7,60 %Performance globale annuelle : 8,60 %EDR Europa (Edmond de Rothschild REIM)Taux de distribution 2025 : 8,75 %Performance globale annuelle : 9,75 %Wemo One (Wemo REIM)Taux de distribution 2025 : 15,27 %Performance globale annuelle : 15,27 %PERIAL Opportunités Territoires (PERIAL AM)Taux de distribution 2025 : 7,50 %Performance globale annuelle : 7,50 %Au-delà des meilleures SCPI, un marché à deux vitessesLe marché français des SCPI reste très contrasté. À côté des SCPI distinguées lors des SCPI Awards 2026, qui combinent rendement, diversification et qualité de gestion, plusieurs grandes SCPI historiques affichent depuis 2022 des performances nettement plus dégradées, tant sur les revenus distribués que sur l'évolution du prix des parts.Une partie de ces SCPI en difficulté est distribuée massivement par les grands réseaux bancaires ou adossée à de grands groupes financiers et assureurs. C'est notamment le cas de certaines SCPI gérées par Praemia REIM (ex-Primonial REIM), dont les taux de distribution restent inférieurs à la moyenne du marché estimée à 4,91 % : Primofamily (3,90 %), Primopierre (3,62 %), Ufifrance Immobilier (3,62 %) ou Patrimmo Commerce (3,38 %). Des SCPI gérées par de grands acteurs comme BNP Paribas REIM, Amundi Immobilier ou Immovalor Gestion figurent également parmi les moins performantes.Ces difficultés s'expliquent notamment par des acquisitions réalisées au plus haut du marché immobilier, une forte exposition aux bureaux franciliens - un segment fragilisé par la montée du télétravail et la baisse de la demande locative - ainsi que par la remontée rapide des taux d'intérêt depuis 2022, qui a pesé sur la valorisation des actifs.Pour autant, il serait réducteur d'opposer systématiquement réseaux bancaires et sociétés de gestion indépendantes. Certaines SCPI adossées à de grands groupes financiers ont au contraire bien résisté, voire surperformé. Transitions Europe (Arkéa REIM, groupe Crédit Mutuel Arkéa) figure ainsi parmi les SCPI récompensées lors de cette édition 2026.« Ne suivez pas aveuglément les conseils de votre banquier sur les SCPI : ses objectifs commerciaux ne sont pas toujours alignés avec ceux de votre patrimoine », souligne Hadrien Miara. « Les meilleures SCPI en termes de couple rendement/frais sont rarement celles que les réseaux bancaires mettent en avant. Nous recommandons systématiquement de comparer plusieurs solutions avant de souscrire. »Comment lire les SCPI Awards Finance Héros« L'important n'est pas de choisir la meilleure SCPI du classement, mais de confronter ce top 20 à vos enjeux patrimoniaux personnels », précise Hadrien Miara. « Une SCPI de bureaux européens, une SCPI de santé et une SCPI logistique ne répondent pas aux mêmes besoins. Les SCPI Awards de Finance Héros servent à identifier les SCPI qui se démarquent sur l'ensemble des critères d'analyse ; le choix final doit ensuite s'inscrire dans une stratégie patrimoniale globale. »Au-delà du palmarès général, les analyses de Finance Héros couvrent plusieurs sous-segments du marché : SCPI ISR / écoresponsables, SCPI européennes, SCPI logistiques, SCPI de santé et SCPI sans frais d'entrée. Le label SCPI Awards Finance Héros est ré-évalué chaque année à partir des derniers chiffres annuels publiés par les sociétés de gestion, pour refléter les évolutions du marché.Le palmarès complet et le détail des SCPI primées sont consultables dans le classement comparatif des meilleures SCPI : https://finance-heros.fr/scpi-classement-comparatif/ À propos de Finance HérosFinance Héros est un comparateur de produits financiers et un site d'information financière indépendant français spécialisé dans l'aide à la décision d'investissement pour les particuliers. Sa mission : aider les épargnants à identifier les meilleurs placements selon leurs objectifs, leur profil de risque et leur horizon d'investissement.Avec plus de 3 millions de lecteurs par an et plus de 40 000 abonnés à sa newsletter mensuelle, le site s’impose comme une référence. Sa ligne éditoriale tient en une promesse : « Reprenez le pouvoir sur vos finances personnelles ». Elle se traduit par des comparatifs, classements et analyses régulièrement mis à jour sur les principaux produits d'épargne et d'investissement accessibles aux Français : assurance vie, PEA, PER, SCPI, bourse, cryptomonnaies, crowdfunding immobilier, livrets bancaires et solutions de défiscalisation.Finance Héros se distingue par une exigence d'indépendance éditoriale, des méthodologies publiées en toute transparence et des outils de comparaison conçus pour aider les particuliers à comparer les placements financiers plus facilement. Les comparatifs Finance Héros visent à rendre les arbitrages d'investissement plus lisibles, notamment pour identifier les meilleurs placements selon différents critères : rendement, frais, risque, diversification ou potentiel de valorisation.L'équipe rassemble des experts identifiés par domaine : Hugo Bompard (directeur de la publication, expert bourse et investissement), Hadrien Miara (finance alternative et SCPI), Grégoire Beguin Billecocq (immobilier), Antoine Ambert (banque et fiscalité) et Quentin Bas-Lorant (assurance-vie, PER, auteur de Gagner sa liberté financière, c'est malin). Tous publient sous leur nom et leur expertise est revendiquée dans chaque analyse.Les SCPI Awards Finance Héros, lancés en 2026, viennent enrichir l'offre éditoriale sur le segment de la pierre-papier. Le label met en avant les meilleures SCPI identifiées dans le comparatif Finance Héros selon des critères de rendement, de frais, de qualité de gestion et de potentiel patrimonial.À propos d'Hadrien MiaraAuteur des SCPI Awards Finance Héros, Hadrien Miara est expert chez Finance Héros depuis 2021. Diplômé d'HEC Paris et de l'ENSAE, il a accompagné pendant près de dix ans plusieurs établissements financiers français en tant que consultant en stratégie. Il se consacre désormais aux placements alternatifs - SCPI, crowdfunding immobilier, cryptomonnaies - et à la diffusion auprès du grand public d'analyses indépendantes.

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