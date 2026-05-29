Fünf Prozent mehr Produktivität: Praxisbuch der KMU-BIBLIOTHEK zeigt, wie bessere Organisation echten Cashflow freisetzt
Viele Unternehmen wissen, dass es ineffizient läuft, aber nicht genau wo. Der erste Schritt ist, Abläufe, Wartezeiten, Doppelarbeiten und Engpässe sichtbar zu machen.
Improvisation rettet Tage, aber keine Organisation. Das Buch zeigt, warum klare Prozesse, Verantwortlichkeiten und Standards die Basis für mehr Geschwindigkeit sind.
Organisation ist kein Selbstzweck. Sie soll Cashflow verbessern: weniger gebundenes Kapital, weniger Reibung, schnellere Durchläufe und bessere Ressourcennutzung.
Wer Produktivität steigern will, braucht Kennzahlen. Nicht Datenfriedhöfe, sondern einfache Messpunkte, die zeigen, ob Prozesse schneller, besser und profitabler werden.
KMU.NETWORK unterstützt Unternehmer bei Prozessanalyse, Produktivitätssteigerung, Organisation und Umsetzung — inklusive 1:1-Workshop-Bonus für Buchkäufer.
Genau hier setzt das neue Buch „Fünf Prozent mehr Produktivität“ von Alexandre Ehrath mit Harald de Vries an. Der Praxisleitfaden ist ab sofort in und über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich und richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige und KMU, die Produktivität nicht als abstraktes Managementwort behandeln wollen, sondern als direkten Hebel für Cashflow, Geschwindigkeit, Qualität und operative Entlastung.
Die Buchseite bringt den Kern auf den Punkt: Fünf Prozent mehr Produktivität klingen wenig. In einem Unternehmen können sie aber den Unterschied machen — weniger Reibung, weniger Verschwendung, bessere Abläufe und mehr freier Cashflow.
Produktivität ist kein Druckmittel — sondern ein Systemproblem
Produktivität wird in vielen Unternehmen falsch verstanden. Zu oft bedeutet sie in der Praxis: schneller arbeiten, mehr schaffen, weniger Fehler machen, weniger fragen, weniger Zeit verbrauchen. Das klingt nach Optimierung, ist aber häufig nur Druck mit Excel-Tabelle.
Das Buch verfolgt einen anderen Ansatz. Produktivität entsteht nicht dadurch, dass Menschen härter getrieben werden. Sie entsteht durch bessere Systeme. Die Buchseite formuliert es klar: Effizienz entsteht nicht durch Druck, sondern durch bessere Systeme. Wer fünf Prozent Produktivität gewinnt, gewinnt Zeit, Liquidität und unternehmerische Beweglichkeit.
Das ist der entscheidende Unterschied.
Wenn Prozesse unklar sind, helfen keine Motivationsreden. Wenn Zuständigkeiten verschwimmen, bringt mehr Tempo nur mehr Fehler. Wenn Informationen fehlen, entstehen Rückfragen. Wenn Entscheidungen hängen bleiben, entstehen Wartezeiten. Wenn Arbeit doppelt gemacht wird, verschwindet Geld, ohne dass es in der BWA sofort als eigener Posten auftaucht.
Produktivität ist deshalb keine Frage der Peitsche. Produktivität ist eine Frage der Organisation.
Warum fünf Prozent reichen können
Fünf Prozent klingen zunächst unspektakulär. Genau deshalb ist das Ziel stark. Es wirkt nicht nach Beraterfantasie, sondern nach einem realistischen Einstieg. Die Buchseite beschreibt fünf Prozent als groß genug, um Wirkung zu erzeugen, aber klein genug, um realistisch zu bleiben. In einem kleinen Unternehmen können fünf Prozent weniger Reibung bedeuten, dass Angebote schneller erstellt werden. In einem Handwerksbetrieb kann es heißen, dass Material besser vorbereitet ist. In einer Verwaltung kann es bedeuten, dass Rückfragen sinken. In einem Produktionsbetrieb kann es heißen, dass Wartezeiten, Abstimmungen oder Nacharbeiten reduziert werden. In einem Dienstleistungsunternehmen kann es bedeuten, dass Projekte sauberer durchlaufen und Abrechnungen schneller gestellt werden.
Fünf Prozent sind kein Wunder. Fünf Prozent sind Arbeit. Aber genau darin liegt die Stärke.
Die Frage lautet nicht: „Wie revolutionieren wir das Unternehmen bis Freitag?“ Die bessere Frage lautet: „Wo verlieren wir jeden Monat Zeit, Geld, Energie und Cashflow — und wie holen wir davon systematisch fünf Prozent zurück?“
Die cashflowORGA-Formel: Organisation muss finanziell wirken
Der Begriff cashflowORGA macht deutlich, worum es geht: Organisation ist kein Selbstzweck. Sie soll wirtschaftlich wirken. Die Buchseite beschreibt die Formel als Ansatz, Organisation so zu denken, dass Liquidität, Durchlaufzeit und Ergebnis profitieren.
Das ist ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen verbessern Prozesse aus einem diffusen Gefühl heraus: „Das müsste mal besser laufen.“ Das reicht nicht. Prozesse müssen sichtbar gemacht, bewertet und priorisiert werden. Denn nicht jede Unordnung kostet gleich viel. Nicht jeder Engpass hat dieselbe finanzielle Wirkung.
Ein chaotischer Ablageprozess ist ärgerlich. Ein langsamer Angebotsprozess kostet Umsatz. Eine verspätete Rechnungsstellung kostet Liquidität. Eine fehlerhafte Auftragsübergabe verursacht Nacharbeit. Eine unklare Materialplanung bindet Kapital. Eine schlechte Schnittstelle zwischen Vertrieb, Produktion und Buchhaltung kann den Cashflow direkt beschädigen.
Produktivität wird dann interessant, wenn sie nicht nur schöner arbeitet, sondern messbar Liquidität, Geschwindigkeit und Ergebnis verbessert.
Fünf Praxisfelder: Sichtbarkeit, Prozesse, Cashflow, Kennzahlen und Umsetzung
Das Buch führt Unternehmer durch fünf zentrale Produktivitätsfelder.
Erstens: Produktivität beginnt mit Sichtbarkeit. Viele Unternehmen wissen, dass etwas ineffizient läuft, aber nicht genau wo. Der erste Schritt ist deshalb, Abläufe, Wartezeiten, Doppelarbeiten und Engpässe sichtbar zu machen. Ohne Sichtbarkeit wird jede Verbesserung zur Vermutung.
Zweitens: Prozesse statt Improvisation. Improvisation rettet Tage, aber keine Organisation. Klare Prozesse, Verantwortlichkeiten und Standards sind die Grundlage für mehr Geschwindigkeit. Das klingt trocken. Ist aber meistens genau der Punkt, an dem Geld verschwindet.
Drittens: Die cashflowORGA-Formel. Organisation muss auf Liquidität, Durchlaufzeit und Ergebnis wirken. Weniger gebundenes Kapital, weniger Reibung, schnellere Durchläufe und bessere Ressourcennutzung sind keine kosmetischen Verbesserungen. Sie sind wirtschaftliche Hebel.
Viertens: Messen, was wirklich zählt. Wer Produktivität steigern will, braucht Kennzahlen. Aber keine Datenfriedhöfe. Das Buch betont einfache Messpunkte, die zeigen, ob Prozesse schneller, besser und profitabler werden.
Fünftens: 24 Monate konsequent umsetzen. Produktivität wächst nicht durch einen Workshop. Sie entsteht durch konsequente Umsetzung, Führung, Kontrolle und kleine Verbesserungen, die über Zeit Wirkung entfalten.
Diese fünf Felder machen deutlich: Das Buch verspricht keine schnelle Kosmetik. Es beschreibt einen Weg, wie Organisation über zwei Jahre hinweg messbar besser werden kann.
Digitalisierung löst keine schlechten Prozesse
Ein besonders wichtiger Punkt auf der Buchseite ist der Hinweis auf Digitalisierung. Der Leitfaden behandelt Werkzeuge sinnvoll — aber nicht als Selbstzweck. Es geht darum, ineffiziente Abläufe nicht nur digital nachzubauen.
Das ist ein Punkt, den viele Unternehmen teuer lernen.
Ein schlechter Prozess wird durch Software nicht automatisch gut. Er wird häufig nur schneller schlecht. Wenn Zuständigkeiten unklar sind, hilft kein neues Tool. Wenn Informationen fehlen, hilft kein Dashboard. Wenn niemand entscheidet, löst ein digitales Board das Problem nicht. Wenn Arbeitsschritte doppelt laufen, wird aus Doppelarbeit nur digitale Doppelarbeit.
Digitalisierung muss auf geklärte Prozesse treffen. Sonst investiert das Unternehmen in Technik, aber nicht in Produktivität.
Das Buch setzt deshalb an der Reihenfolge an: erst sichtbar machen, dann strukturieren, dann messen, dann sinnvoll digitalisieren, dann konsequent umsetzen.
Team und Führung: Produktivität braucht Verantwortung
Prozesse verbessern sich nicht von allein. Es braucht Führung, Verantwortlichkeiten, Routinen, Kommunikation und Umsetzungskraft. Auch das nennt die Buchseite als zentrale Inhalte des Leitfadens.
Das ist unbequem, aber wahr.
In vielen Unternehmen werden Prozesse zwar besprochen, aber nicht geführt. Jeder weiß ungefähr, was besser laufen müsste. Niemand ist wirklich verantwortlich. Der Alltag gewinnt. Das Projekt schläft ein. Nach drei Monaten ist alles wie vorher — nur mit einer zusätzlichen Excel-Liste im Laufwerk.
Produktivitätsarbeit braucht deshalb klare Verantwortung:
Wer misst? Wer entscheidet? Wer dokumentiert? Wer setzt um? Wer kontrolliert? Wer stoppt alte Routinen? Wer sorgt dafür, dass das Team die Veränderung versteht? Ohne diese Fragen bleibt Prozessoptimierung ein schöner Workshop. Mit diesen Fragen wird sie Unternehmensführung.
KMU.NETWORK hilft mit Experten bei Analyse, Struktur und Umsetzung
Das Buch liefert Orientierung. Die praktische Arbeit beginnt jedoch im Unternehmen selbst: Prozesse sichtbar machen, Engpässe finden, Prioritäten setzen, Kennzahlen definieren, Verantwortlichkeiten klären und Verbesserungen über Monate konsequent umsetzen.
Genau hier positioniert sich das KMU.NETWORK als Ansprechpartner für Unternehmer, die Produktivität nicht nur verstehen, sondern praktisch verbessern wollen.
KMU.NETWORK unterstützt Unternehmen nach eigenen Angaben mit Experten bei Prozessanalyse, Organisationsentwicklung, Produktivitätssteigerung, Cashflow-orientierter Verbesserung und Umsetzungsstruktur. Dabei geht es nicht darum, abstrakte Konzepte in PowerPoint zu malen. Es geht darum, konkrete Engpässe zu identifizieren: Wo stockt Arbeit? Wo entstehen Wartezeiten? Wo läuft Arbeit doppelt? Wo wird Kapital gebunden? Wo verliert das Unternehmen Zeit, Qualität oder Liquidität?
Aus dieser Analyse entsteht eine priorisierte Umsetzung: Welche Prozessfelder bringen zuerst Wirkung? Welche Kennzahlen reichen aus? Welche Routinen braucht das Team? Welche digitalen Werkzeuge sind sinnvoll — und welche würden nur Chaos in eine schönere Benutzeroberfläche verpacken?
Das ist der Punkt: Produktivität ist nicht die Aufgabe einer App. Produktivität ist Führungsarbeit mit System.
Produktivität schützt Cashflow
Der finanzielle Nutzen besserer Organisation wird oft unterschätzt. Viele Unternehmen schauen zuerst auf Umsatz. Das ist verständlich. Aber Umsatz allein löst nicht jedes Problem. Wenn Prozesse schlecht laufen, frisst die Organisation den Umsatz wieder auf.
Wartezeiten verzögern Abrechnung. Fehler verursachen Nacharbeit. Unklare Zuständigkeiten binden Führungskräfte. Schlechte Übergaben kosten Qualität. Manuelle Tätigkeiten verlängern Durchlaufzeiten. Fehlende Standards belasten Teams. All das wirkt auf den Cashflow, auch wenn es nicht immer sofort als eigene Kostenposition sichtbar ist.
Das Buch beschreibt genau diesen Zusammenhang: Produktivität wirkt finanziell, wenn weniger Zeit, Material, Abstimmung und Kapital gebunden wird.
Damit wird Produktivität zu einer Finanzierungsfrage. Nicht im klassischen Sinne eines Kredits, sondern im Sinne interner Kapitalfreisetzung. Ein Unternehmen, das schneller fakturiert, weniger nacharbeitet, Bestände besser steuert, Durchläufe verkürzt und Abstimmungen reduziert, kann Liquidität freisetzen, ohne einen einzigen neuen Kunden zu gewinnen.
Das ist nicht glamourös. Aber es ist hochwirksam.
24 Monate statt Aktionismus
Ein weiterer starker Punkt des Buches ist der 24-Monats-Plan. Die Buchseite beschreibt das Ziel: In 24 Monaten systematisch Prozesse verbessern, Engpässe erkennen, Verschwendung reduzieren und aus Organisation messbare finanzielle Wirkung erzeugen.
Das ist realistisch. Und genau deshalb gut.
Produktivität entsteht nicht durch eine hektische Optimierungswoche. Wer Organisation verbessern will, muss Routinen ändern. Das braucht Zeit. Mitarbeiter müssen verstehen, warum Dinge anders laufen. Führungskräfte müssen dranbleiben. Kennzahlen müssen ausgewertet werden. Alte Gewohnheiten müssen ersetzt werden. Digitale Werkzeuge müssen sinnvoll eingebunden werden.
Ein 24-Monats-Blick verhindert zwei typische Fehler: zu viel auf einmal und zu früh aufgeben.
Wer alles gleichzeitig verbessern will, überfordert das Unternehmen. Wer nach vier Wochen keine Wunder sieht, bricht zu früh ab. Fünf Prozent mehr Produktivität entstehen durch kleine, konsequente Verbesserungen mit wirtschaftlichem Fokus.
Der 1:1-Workshop-Bonus für Käufer
Ein besonderer Praxisvorteil des Buches ist der 1:1-Workshop-Bonus.
Als Käufer dieses Buches erhalten Leser die Möglichkeit zu einem persönlichen 1:1-Workshop. In diesem Gespräch geht es um die konkrete Organisation: Wo stocken Prozesse, welche Abläufe binden Zeit und Geld, welche Engpässe bremsen Wachstum und welche ersten Verbesserungen könnten innerhalb der nächsten 24 Monate Wirkung entfalten?
Das Buch nennt konkrete Workshop-Bausteine: Prozess-Check, Cashflow-Wirkung, Prioritäten setzen und nächste Schritte. Betrachtet werden Engpässe, Wartezeiten, Schnittstellen, Doppelarbeit, operative Reibungsverluste sowie die Frage, wo bessere Organisation unmittelbar Liquidität, Geschwindigkeit oder Ergebnis verbessern könnte.
Damit wird aus dem Buch mehr als ein Lesestoff. Es wird ein Einstieg in die konkrete Unternehmensanalyse. Der Workshop ersetzt keine vollständige Organisationsberatung. Aber er hilft, die ersten sinnvollen Hebel zu erkennen und Prioritäten zu setzen.
Keine Produktivität auf Kosten der Menschen
Ein wichtiger Hinweis der Buchseite lautet: Produktivität bedeutet nicht automatisch Personalabbau. Oft bedeutet sie bessere Abläufe, weniger Chaos, weniger Wartezeit und mehr Wertschöpfung.
Diese Abgrenzung ist wichtig. Produktivität darf nicht als Drohung verstanden werden. In vielen Unternehmen sind die Mitarbeitenden nicht das Problem. Sie arbeiten in Systemen, die ihnen Zeit rauben. Sie kompensieren schlechte Prozesse mit Engagement. Sie improvisieren, weil Standards fehlen. Sie beantworten Rückfragen, weil Informationen nicht sauber übergeben werden. Sie reparieren Fehler, die durch schlechte Abläufe entstehen.
Wenn Organisation besser wird, profitieren nicht nur Zahlen. Teams werden entlastet. Führung wird klarer. Kunden bekommen bessere Ergebnisse. Und das Unternehmen gewinnt mehr Beweglichkeit.
Das ist der vernünftige Kern von Produktivität.
Für wen das Buch besonders relevant ist
„Fünf Prozent mehr Produktivität“ richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer, Selbstständige und KMU, die nicht nur härter arbeiten lassen wollen, sondern Abläufe so verbessern möchten, dass Menschen, Prozesse und Liquidität zusammen profitieren. Genau so beschreibt die Buchseite die Zielgruppe.
Besonders relevant ist das Buch für Unternehmen, die wachsen wollen, aber intern immer wieder an denselben Engpässen hängen. Ebenso für Betriebe, die zu viel Zeit mit Abstimmung, Nacharbeit, manuellen Routinen, Wartezeiten oder unklaren Zuständigkeiten verlieren.
Es richtet sich an Unternehmer, die nicht auf Wunder warten wollen, sondern mit klarer Organisation, besseren Abläufen und messbarer Produktivität echten Cashflow freisetzen möchten.
Verfügbarkeit
„Fünf Prozent mehr Produktivität“ von Alexandre Ehrath und Harald de Vries ist ab sofort in und über die KMU-BIBLIOTHEK erhältlich.
Buchinformationen und Bezug: https://kmu-bibliothek.com/fuenf-prozent-mehr-produktivitaet
Informationen zum KMU.NETWORK: https://kmu.network
Über die Autoren
Alexandre Ehrath und Harald de Vries verbinden Organisationspraxis, Finanzierungsdenken und unternehmerische Umsetzung. Ihr Blick ist klar: Produktivität ist kein abstrakter Wunsch, sondern ein messbarer Hebel für Cashflow, Stabilität und Wachstum.
Über KMU.NETWORK
Das KMU.NETWORK unterstützt Unternehmer, Selbstständige und kleine sowie mittlere Unternehmen bei Finanzierung, Fördermitteln, Produktivitätssteigerung, Organisationsentwicklung, Prozessanalyse, Wachstum und unternehmerischer Positionierung. Im Bereich Produktivität hilft das Netzwerk mit Experten dabei, Prozesse sichtbar zu machen, Engpässe einzuordnen, Prioritäten zu setzen, Kennzahlen zu definieren und Verbesserungen konsequent in die Umsetzung zu bringen.
ÜBER KMU-BIBLIOTHEK
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