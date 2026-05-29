Fünf Prozent mehr Produktivität: Praxisbuch der KMU-BIBLIOTHEK zeigt, wie bessere Organisation echten Cashflow freisetzt

Viele Unternehmen wissen, dass es ineffizient läuft, aber nicht genau wo. Der erste Schritt ist, Abläufe, Wartezeiten, Doppelarbeiten und Engpässe sichtbar zu machen.

Improvisation rettet Tage, aber keine Organisation. Das Buch zeigt, warum klare Prozesse, Verantwortlichkeiten und Standards die Basis für mehr Geschwindigkeit sind.

Organisation ist kein Selbstzweck. Sie soll Cashflow verbessern: weniger gebundenes Kapital, weniger Reibung, schnellere Durchläufe und bessere Ressourcennutzung.

Wer Produktivität steigern will, braucht Kennzahlen. Nicht Datenfriedhöfe, sondern einfache Messpunkte, die zeigen, ob Prozesse schneller, besser und profitabler werden.