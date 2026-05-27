Acclaim Energy anuncia la incorporación de Alejandro Maldonado como Consultor en Energía y Sustentabilidad

Nuestros clientes enfrentan una presión para gestionar la energía como un insumo estratégico. Alejandro aporta la perspectiva necesaria para ayudarlos a navegar la incertidumbre y crear valor.” — María José Treviño, Directora General de Acclaim Energy México

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, May 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy anuncia la incorporación de Alejandro Maldonado Ibarra como Consultor de Energía y Sostenibilidad dentro de su equipo de Operaciones, fortaleciendo la capacidad de la firma para ayudar a sus clientes a navegar un mercado energético en México cada vez más complejo y volátil.En este puesto, Alejandro se enfocará en inteligencia de mercado, estrategia de compra de energía, posicionamiento regulatorio y planeación de sostenibilidad. Su trabajo apoyará a los clientes a mejorar la previsibilidad de costos, gestionar riesgos y alinear sus decisiones energéticas con objetivos operativos y financieros más amplios.Alejandro aporta una sólida experiencia en la intersección entre política energética, análisis de mercado y ejecución en el sector privado. Ha contribuido al desarrollo de estrategias de inversión, inteligencia de mercado regional y marcos de planeación energética que respaldan una toma de decisiones informada y una resiliencia de largo plazo.“La incorporación de Alejandro fortalece nuestra capacidad para traducir dinámicas complejas del mercado en estrategias claras y accionables para nuestros clientes”, señaló John Elder III, CEO y fundador de Acclaim Energy. María José Treviño , Managing Director de Acclaim Energy México, agregó: “Nuestros clientes enfrentan una presión creciente para gestionar la energía como un insumo estratégico para su negocio. Alejandro aporta la perspectiva necesaria para ayudarlos a navegar la incertidumbre y crear valor de largo plazo”.Alejandro es Ingeniero en Energía por la Universidad de las Américas Puebla y actualmente cursa un MBA en el Tecnológico de Monterrey. En 2024, fue seleccionado por El Colegio de México y Harvard Kennedy School para participar en el programa “Leadership for a Better Mexico”.Con esta incorporación, Acclaim Energy continúa fortaleciendo su equipo para ofrecer soluciones energéticas estratégicas y orientadas al mercado que ayuden a sus clientes a operar con mayor certidumbre y eficiencia.Acerca de Acclaim Energy México:Somos una firma internacional de consultoría energética con presencia en México, Estados Unidos y LATAM, dedicada a maximizar el valor de la energía y fortalecer la sostenibilidad de las empresas. En México atendemos a más de 150 clientes, supervisamos más de 3,000 centros de carga y administramos un gasto anual superior a mil millones de dólares en electricidad y gas natural, generando ahorros acumulados de más de 960 millones de dólares que impulsan la competitividad y el crecimiento de nuestros clientes.Para más Información: www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín Mata Ruízalejandro.mata@acclaim.energy+52 55 8326 0112LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acclaimenergymx/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.