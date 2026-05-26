La Gobernadora Hochul Anuncia que Ya Está Abierta la Solicitud para la Beca Excelsior para Nuevos Solicitantes para el Año Académico 2026-2027

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya está abierta la solicitud para la Beca Excelsior para nuevos solicitantes para el año académico 2026-27. La Beca Excelsior, administrada por la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés), permite a los estudiantes elegibles de tiempo completo asistir a las universidades de dos o cuatro años de SUNY o CUNY sin pagar matrícula. Los estudiantes que opten por asistir a una universidad privada participante en el estado de Nueva York pueden recibir hasta $6,000 para cubrir sus costos de matrícula a través de la Beca de Asignación de Matrícula Mejorada (Enhanced Tuition Award).

“La educación superior debe ser un camino hacia las oportunidades, no una fuente de carga financiera. Programas como la Beca Excelsior y la Beca de Asignación de Matrícula Mejorada ponen las oportunidades al alcance de miles de neoyorquinos listos para dar el siguiente paso hacia la obtención de un título universitario”, dijo la gobernadora Hochul. “Este programa ayuda a hacer que la educación superior sea más accesible al permitir que los estudiantes elegibles asistan a las universidades de SUNY y CUNY sin pagar matrícula. Se trata de mantener a los estudiantes en Nueva York, apoyar sus objetivos y fortalecer nuestra fuerza laboral y nuestra economía”.

En el año académico 2024-25, se distribuyeron $101 millones en becas Excelsior a más de 25,000 estudiantes, lo que permitió que el 72% de los estudiantes de CUNY y el 55% de los estudiantes de SUNY asistieran a la universidad sin pagar matrícula mediante una combinación de la Beca Excelsior y otras ayudas; además, se otorgaron $1.7 millones en Becas de Asignación de Matrícula Mejorada a más de 1,500 estudiantes.

Los estudiantes provenientes de hogares con un ingreso bruto ajustado federal de hasta $125,000 son elegibles para recibir la Beca Excelsior, y además deben:

Asistir a una universidad de dos o cuatro años perteneciente al sistema SUNY o CUNY.

Inscribirse a tiempo completo y completar 30 créditos por año para su programa de estudios (incluyendo los periodos de verano e invierno); y estar encaminados para graduarse con un título de asociado en dos años o una licenciatura en cuatro años.

Puede encontrar más información y los criterios completos de elegibilidad para la Beca Excelsior aquí.

Además, ya se están aceptando solicitudes para el Enhanced Tuition Award, ETA. El ETA proporciona a los estudiantes elegibles del estado de Nueva York hasta $6,000 en asistencia para la matrícula en universidades privadas participantes dentro del estado de Nueva York.

Para calificar, los estudiantes deben:

Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.

Ser residente del estado de Nueva York durante al menos 12 meses antes del inicio del periodo académico.

Estar asistiendo a una universidad privada participante en el estado de Nueva York.

Tener un ingreso familiar federal combinado de $125,000 o menos.

Inscribirse a tiempo completo y completar 30 créditos por año en su programa de estudios.

Comprometerse a vivir y trabajar en el estado de Nueva York durante el mismo número de años en que recibieron el premio.

Puede encontrar los criterios completos de elegibilidad para el Enhanced Tuition Award aquí.

La fecha límite para que los nuevos solicitantes pidan el ETA o la Beca Excelsior para el año académico 2026-27 es el 31 de agosto de 2026.

Los estudiantes que actualmente reciben la Beca Excelsior o el Premio de Matrícula Mejorado no necesitan enviar solicitudes anualmente para seguir recibiendo los pagos del premio; sin embargo, deben continuar cumpliendo con los criterios de elegibilidad y completar las solicitudes FAFSA y TAP o la solicitud de la DREAM Act cada año en que soliciten ayuda financiera.

Doris B. González, presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, dijo: “En la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, nos enorgullece ofrecer la Beca Excelsior como una oportunidad transformadora para los estudiantes de todo el estado. Este programa refleja nuestro compromiso de hacer que la educación universitaria sea más asequible, derribar barreras y asegurar que los estudiantes elegibles comprendan qué recursos tienen a su disposición y cómo acceder a ellos. Alentamos a los estudiantes y a las familias a dar el siguiente paso: presentar su solicitud. Permítannos ayudarles a acercarse a la obtención de su título universitario”.

John B. King, Jr., canciller de SUNY, dijo: “Hay un lugar en SUNY para cada neoyorquino, y la inversión continua por parte de la gobernadora Hochul y la Legislatura Estatal ayuda a garantizar que nuestros colegios y universidades puedan ofrecer una educación superior excelente y asequible. La ayuda financiera directa para los estudiantes se ha ido ampliando bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, y animamos a cada estudiante a averiguar a cuánta ayuda financiera tiene derecho completando las solicitudes en línea de la FAFSA o de la Ley DREAM”.

El Canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, dijo: “La Beca Excelsior ha contribuido a reforzar el compromiso de CUNY con la asequibilidad, garantizando que miles de estudiantes puedan obtener un título de alta calidad sin pagar matrícula. Instamos a todos los neoyorquinos elegibles a solicitarla para el año académico 2026-27, a fin de que puedan perseguir sus objetivos académicos y profesionales, y asegurar su futuro sin la carga de las deudas. Agradecemos a la Gobernadora Hochul por su liderazgo inquebrantable y por su continua inversión para mantener la educación superior como un motor primordial de oportunidades para todos los neoyorquinos”.

La Senadora Estatal Toby Ann Stavisky dijo: “La Beca Excelsior está diseñada para las familias de bajos ingresos y de clase trabajadora que, si bien ganan demasiado para calificar para la mayoría de las ayudas financieras, aun así resienten el peso de los costos de la matrícula. Esta beca llega a esas familias que, con demasiada frecuencia, quedan desamparadas por el sistema. El año pasado, ayudó a más de la mitad de los estudiantes de SUNY y a casi tres cuartas partes de los estudiantes de CUNY a cursar sus estudios sin pagar matrícula. A todas las familias elegibles: el plazo de solicitud ya está abierto y vale la pena dedicar tiempo a presentarla”.

La asambleísta Alicia L. Hyndman dijo: "La educación superior sigue siendo uno de los catalizadores más poderosos para la movilidad socioeconómica; sin embargo, la carga de matrículas exorbitantes disuade con demasiada frecuencia a nuestros estudiantes más prometedores. Como Presidenta del Comité de Educación Superior de la Asamblea, mi prioridad inquebrantable es desmantelar estas barreras financieras. La Beca Excelsior y el Premio de Matrícula Mejorado son solo algunas de las inversiones en el futuro de nuestro estado, las cuales garantizan que cada neoyorquino —independientemente de su situación económica— tenga un acceso equitativo a nuestras instituciones de clase mundial. Como estado, podemos hacer más para luchar contra un gobierno federal que continúa restringiendo el acceso a la educación superior. Insto encarecidamente a todos los estudiantes elegibles a aprovechar esta oportunidad y liberar su potencial sin el peso paralizante de la deuda estudiantil".

La Presidenta de la Comisión de Colegios y Universidades Independientes, Lola W. Brabham, dijo: “Programas como el "Enhanced Tuition Award" representan inversiones fundamentales en los estudiantes, la fuerza laboral y el futuro de Nueva York. Al ampliar el acceso a una educación superior asequible, Nueva York continúa demostrando que las oportunidades universitarias no deben verse limitadas por las circunstancias financieras de una familia. Agradecemos a la Gobernadora Hochul y a la Corporación de Servicios de Educación Superior (HESC) por su compromiso continuo de ayudar a los estudiantes y a sus familias a obtener los recursos necesarios para cursar estudios superiores y prepararse para incorporarse a la futura fuerza laboral de Nueva York. A medida que los estudiantes y las familias planifican su futuro, este programa seguirá desempeñando un papel crucial para retener a los estudiantes talentosos en Nueva York y formar a la próxima generación de líderes e innovadores de la que depende nuestro estado”.

La Presidenta de la Asociación de Colegios Privados, Donna Stelling-Gurnett, dijo: “La difusión de información es fundamental para hacer que la educación superior sea más accesible y asequible para los neoyorquinos. La Gobernadora Hochul y los líderes de HESC continúan priorizando inversiones importantes que ayudan a abrir puertas a aquellos estudiantes que, en el pasado, pudieron haber creído que sus aspiraciones de educación postsecundaria estaban fuera de su alcance debido a barreras financieras. Nos enorgullece unir fuerzas con nuestros socios en el gobierno y en el sector de la educación superior para ayudar a promover las oportunidades de ayuda estudiantil y ampliar el acceso para los estudiantes en todo el estado”.

HESC ofrece 27 programas de ayuda financiera del Estado de Nueva York que contribuyen a hacer que la educación universitaria sea asequible y accesible. En el periodo 2024-25, más de 294,000 estudiantes recibieron ayuda financiera estatal, sumando un total de más de $935 millones.

Para obtener más información sobre el Programa de Becas Excelsior, el Premio de Matrícula Mejorado (Enhanced Tuition Award) o para explorar otras oportunidades de ayuda financiera del Estado de Nueva York, visite el sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York .