La Gobernadora Hochul Celebra el Mes Nacional de la Pequeña Empresa y Destaca los Más de Mil Millones de Dólares Invertidos para Apoyar a los Emprendedores de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul celebró hoy el Mes Nacional de la Pequeña Empresa, que se celebra cada mayo, destacando el compromiso constante del estado de Nueva York con el apoyo a su comunidad de pequeñas empresas. La gobernadora subrayó los importantes logros en el acceso a capital, incluyendo más de mil millones de dólares invertidos en pequeñas empresas desde 2023, y destacó la gama de programas disponibles a través de Empire State Development para ayudar a los emprendedores de todas las regiones del estado a iniciar, crecer y tener éxito. Desde acceso a capital y subvenciones para la innovación hasta asistencia técnica y apoyo a la fuerza laboral, Nueva York continúa ampliando los recursos disponibles para las pequeñas empresas que impulsan la economía del estado. Encuentre una amplia gama de programas para apoyar a las pequeñas empresas de Nueva York en esd.ny.gov/smallbusiness.

“Las pequeñas empresas son el motor de Nueva York, y mi administración ha realizado inversiones históricas para asegurar que tengan todo lo necesario para prosperar”, dijo la gobernadora Hochul. “Más de mil millones de dólares en capital invertido, una tasa récord de utilización de empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) y nuevas rondas de subvenciones para la innovación que abren puertas a emprendedores en todas las regiones del estado. Esto es lo que nuestras pequeñas empresas merecen, y seguiremos brindándoselo”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “Las pequeñas empresas de Nueva York son el motor de nuestras comunidades, y nos enorgullece celebrar la innovación, la creatividad y la resiliencia de nuestros emprendedores este mes y todos los meses. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, hemos invertido más de mil millones de dólares en capital, ampliado el acceso a la financiación en mercados desatendidos y abierto nuevas oportunidades para empresas propiedad de minorías y mujeres. Estamos aprovechando este impulso con programas como las Subvenciones de Contrapartida para la Innovación y LINC para convertir a Nueva York en el mejor estado del país para iniciar y desarrollar un negocio”.

El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, dijo: “El Departamento se enorgullece de apoyar a nuestros agricultores y agroempresas en todo el estado, muchas de las cuales son pequeñas empresas familiares que contribuyen significativamente a sus comunidades y economías locales. Desde nuestros programas de marketing hasta subvenciones, existen diversos recursos disponibles tanto para agricultores nuevos como para aquellos con una larga trayectoria. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso con la agricultura, que garantiza que los agricultores y agroempresas de Nueva York, con su arduo trabajo, puedan seguir creciendo y produciendo algunos de los mejores alimentos y bebidas del mundo para nuestras familias”.

La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon, dijo: “Las pequeñas empresas son fundamentales para la vitalidad de las comunidades en todo el estado de Nueva York. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York colabora cada año con miles de empresas para ayudarlas a reclutar trabajadores, encontrar incentivos fiscales y cumplir con las regulaciones estatales. Animamos a todas las pequeñas empresas a aprovechar los numerosos servicios gratuitos que ofrecemos para ayudarlas a prosperar en este mercado global en constante evolución”.

Jason M. Clark, Esq., Director Ejecutivo de la División de Desarrollo de Empresas de Minorías y Mujeres de Empire State Development, dijo: “La certificación MWBE abre las puertas a nuevas y emocionantes oportunidades de contratación, recursos exclusivos para el desarrollo empresarial y ofrece una vía para el crecimiento a largo plazo. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, las empresas propiedad de minorías y mujeres participan en más contratos estatales que nunca. Animo a las empresas elegibles a obtener la certificación y aprovechar lo que el programa MWBE del Estado de Nueva York tiene para ofrecer”.

La senadora April N.M. Baskin, presidenta del Comité del Senado sobre Comercio, Desarrollo Económico y Pequeñas Empresas, dijo: “Durante el Mes Nacional de las Pequeñas Empresas, deseo rendir homenaje a los propietarios de negocios y emprendedores que constituyen la columna vertebral de la economía de Nueva York. Son los soñadores e innovadores que impulsan nuestra economía, dan forma a nuestros vecindarios y contribuyen a generar riqueza generacional para las familias. No podemos tener comunidades sólidas sin una economía sólida, y no podemos tener una economía sólida sin las pequeñas empresas. Felicito a la gobernadora Hochul y a nuestros líderes estatales de desarrollo económico por su compromiso constante de apoyar a las pequeñas empresas, ampliando el acceso al capital y a las oportunidades en todo el estado de Nueva York”.

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: “Las pequeñas empresas garantizan que nuestras comunidades sigan prosperando, y es un verdadero honor presidir el Comité de Pequeñas Empresas de la Asamblea, donde soy testigo de primera mano de la resiliencia y la dedicación de tantos emprendedores emergentes y empresas familiares multigeneracionales. Agradezco profundamente a cada propietario de una pequeña empresa que trabaja arduamente día tras día para mantener la oferta de sus bienes y servicios para todos los neoyorquinos; y, al tiempo que reafirmo mi compromiso de apoyar su crecimiento y su éxito futuro aquí en el estado de Nueva York, deseo expresar mi gratitud al Poder Ejecutivo por su liderazgo continuo y su dedicación al éxito de las calles comerciales de las localidades de todo el estado”.

En todo Nueva York, las pequeñas empresas —aquellas con menos de 100 empleados— representan el 98% de todas las empresas del estado y emplean a casi el 40% de la fuerza laboral del sector privado. Los sectores líderes en Nueva York por número de empleos incluyen la atención médica y la asistencia social, el turismo, el comercio minorista, los servicios profesionales y técnicos, y las finanzas y los seguros.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, el Estado de Nueva York ha ampliado el acceso a capital, asistencia técnica y capacitación para ayudar a los emprendedores a lanzar, desarrollar y fortalecer sus negocios. ESD ofrece una serie de programas adaptados a las necesidades de las empresas emergentes, los emprendimientos en etapa inicial y las pequeñas empresas consolidadas en todas las regiones del estado, entre los que se incluyen:

Fondo de Préstamos Main Street Capital – Otorga préstamos de hasta $100,000 a startups y empresas en etapa inicial, con un enfoque en comunidades que históricamente han carecido de acceso a crédito asequible. Más información: esd.ny.gov/main-street-capital-loan-fund

– Otorga préstamos de hasta $100,000 a startups y empresas en etapa inicial, con un enfoque en comunidades que históricamente han carecido de acceso a crédito asequible. Más información: esd.ny.gov/main-street-capital-loan-fund Asistencia Técnica para Pequeñas Empresas – Un programa a nivel estatal que ofrece servicios expertos gratuitos en materia legal, contable y financiera para ayudar a las pequeñas empresas a navegar los requisitos de financiamiento y mejorar su acceso al capital. Más información: esd.ny.gov/ssbci-technical-assistance-program

– Un programa a nivel estatal que ofrece servicios expertos gratuitos en materia legal, contable y financiera para ayudar a las pequeñas empresas a navegar los requisitos de financiamiento y mejorar su acceso al capital. Más información: esd.ny.gov/ssbci-technical-assistance-program Centros de Asistencia al Emprendimiento – Una red de 26 centros que brindan capacitación, asistencia técnica y apoyo al desarrollo empresarial a emprendedores nuevos y en etapa inicial. Más información: esd.ny.gov/entrepreneurship-assistance-centers-program

– Una red de 26 centros que brindan capacitación, asistencia técnica y apoyo al desarrollo empresarial a emprendedores nuevos y en etapa inicial. Más información: esd.ny.gov/entrepreneurship-assistance-centers-program Programa de Capital de Bajo Interés (LINC) – Ayuda a las pequeñas empresas a obtener financiamiento con tasas de interés más asequibles. Más información: esd.ny.gov/linked-deposit-program

Acceso al Capital: Más de $1,000 millones desembolsados desde 2023

Desde 2023, el equipo de Acceso al Capital de ESD ha facilitado más de 5,271 transacciones que suman un total de más de $1,000 millones en capital a través del Programa de Capital de Bajo Interés (LINC) y otras iniciativas de financiamiento diseñadas para ampliar el acceso al crédito para las pequeñas empresas en todo el estado de Nueva York, particularmente en mercados desatendidos.

Solo el programa LINC ha aprobado más de 1,400 transacciones que suman más de $760 millones en financiamiento durante este período (2023-25). Ampliado por la gobernadora Hochul para aumentar la capacidad total de préstamos de $560 millones a $1,100 millones, el programa ha respaldado más de 7,000 préstamos a pequeñas empresas en todo el estado, facilitando más de $2,600 millones en créditos y generando como resultado más de $5,000 millones en nuevas inversiones de capital desde su creación. Más información en esd.ny.gov/ssbci

Servicios del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York

El portal de Servicios para Empresas del NYSDOL es un recurso en línea diseñado para ayudar a negocios de cualquier escala, brindando acceso a información útil que incluye asistencia para la contratación de personal, incentivos de contratación y créditos fiscales, servicios de consulta gratuitos, el programa de Trabajo Compartido y mucho más. Las pequeñas empresas también pueden trabajar con los Representantes de Servicios Empresariales del NYSDOL para identificar soluciones que les ayuden a alcanzar sus objetivos. La Oficina de Defensa Empresarial también está disponible para proporcionar recursos adicionales, apoyo y experiencia para ayudar a las empresas de Nueva York a superar desafíos y crecer.

Obtenga la certificación MWBE y acceda a oportunidades de contratación estatal

Nueva York tiene la tasa de utilización de MWBE más alta del país, con un 31.86 por ciento de los contratos estatales adjudicados a empresas certificadas, lo que representa más de $3.3 mil millones en contratos estatales. La certificación MWBE abre las puertas a oportunidades de contratación estatal, recursos de desarrollo empresarial y una red de socios públicos y privados. Se alienta a las empresas propiedad de minorías y mujeres en todo el estado de Nueva York a presentar su solicitud.

Además, el estado de Nueva York apoya a empresas de todos los tamaños a través de recursos que incluyen el NYS Contract Reporter, donde las empresas pueden buscar oportunidades de contratación principal y de subcontratación vinculadas a proyectos públicos en todo el estado. Como apoyo adicional a las empresas que trabajan en contratos del estado de Nueva York, el Programa de Financiamiento para Contratistas del Estado de Nueva York proporciona $37 millones en capital para ayudar a los contratistas a ejecutar contratos con éxito y agilizar los plazos de pago por parte de agencias o municipios.

Regístrese para recibir actualizaciones sobre el programa MWBE del estado de Nueva York. Obtenga más información sobre la certificación MWBE en esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe. Conozca más sobre las oportunidades de contratación estatal en esd.ny.gov/nys-contractor-financing-program.

Inversión en innovación e industrias emergentes

El estado de Nueva York continúa invirtiendo en startups impulsadas por la innovación y en industrias emergentes a través de programas administrados por la División de Ciencia, Tecnología e Innovación (NYSTAR) de la ESD, NY Ventures y otras iniciativas que apoyan el desarrollo de tecnologías limpias (cleantech), aceleradoras e incubadoras de startups, y ecosistemas de tecnologías emergentes en todo el estado.

A principios de este año, NYSTAR otorgó más de $3 millones a 28 pequeñas empresas de Nueva York a través de la 4.ª ronda del Programa de Subvenciones de Contrapartida para la Innovación (Innovation Matching Grants Program), apoyando a empresas en sectores que incluyen inteligencia artificial, ciencias de la vida, energía limpia, semiconductores y manufactura avanzada. El programa ayuda a las empresas a acelerar la comercialización y el crecimiento tras recibir subvenciones federales de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR) o de Transferencia de Tecnología para Pequeñas Empresas (STTR).

Obtenga más información en esd.ny.gov/innovation-development-support.

NY Ventures invierte 5 millones de dólares en 25 startups en etapa inicial de diversos sectores estratégicos

El estado de Nueva York, uno de los mercados de capital riesgo más grandes del mundo, sigue siendo una potencia para las startups de alto crecimiento. A través de NY Ventures —entidad que gestiona 320 millones de dólares en fondos de capital riesgo—, el Estado continúa financiando a emprendedores innovadores. Consciente de que el apoyo temprano resulta vital, 40 millones de dólares de este capital se destinan a empresas en las etapas pre-semilla y semilla.

En 2025, tan solo a través de este fondo especializado en etapas iniciales, NY Ventures invirtió 5 millones de dólares en 25 startups prometedoras, forjando así la próxima generación de líderes de la industria en los sectores de energía limpia, biotecnología, inteligencia artificial (IA), manufactura avanzada, agricultura, fintech y dispositivos médicos.

Obtenga más información en: esd.ny.gov/venture-capital

Gira de Apoyo a las Pequeñas Empresas del Estado de Nueva York

Empire State Development se conectará directamente con emprendedores de todo el estado a través de su Gira de Apoyo a las Pequeñas Empresas (Small Business Tour), la cual dará comienzo los días 27 y 28 de mayo en la región de Southern Tier. Estos dos eventos se centrarán en compartir actualizaciones e información con los propietarios de negocios, así como en escuchar sus comentarios sobre la mejor manera en que el Estado de Nueva York puede apoyarlos para fortalecer sus economías locales. Dichos eventos se enfocarán específicamente en la manufactura avanzada, la agricultura y el turismo. Suscríbase al boletín informativo para pequeñas empresas de ESD para enterarse de otros eventos programados para más adelante este año.

Manufactura Avanzada y Agricultura, 27 de mayo, Condado de Tioga: https://bit.ly/4wgvHZ8

Turismo y Economía de Visitantes, 28 de mayo, Condado de Schuyler: https://bit.ly/4wiMFWN

Acerca del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York

El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York brinda apoyo a las casi 32,000 granjas, 700 mercados de agricultores y puestos de venta agrícola, así como a miles de pequeñas agroempresas del estado, a través de una variedad de programas e iniciativas cuyo objetivo es potenciar sus negocios e incrementar su productividad, rentabilidad y competitividad. Asimismo, ofrece oportunidades de promoción directa mediante iniciativas como el programa NYS Grown & Certified y el programa Taste NY, el cual comercializa productos agrícolas locales de Nueva York en sus más de 70 puntos de venta distribuidos por todo el estado, incluyendo los mercados "Taste NY" ubicados en los Centros de Bienvenida del estado. Visite taste.ny.gov para encontrar su Centro de Bienvenida o mercado Taste NY local.