Carrera por Paz - Evento Comunitario Une a Residentes, Patrocinadores y Organizaciones Locales en Apoyo a la Paz
EINPresswire.com/ -- La comunidad de Little Village volverá a reunirse para la Carrera por la Paz anual el sábado 30 de mayo de 2026, reuniendo a residentes, corredores, familias, organizaciones comunitarias y negocios locales en un poderoso movimiento dedicado a la paz, las oportunidades y la inversión en la comunidad.
Organizada por el Little Village Rotary Club, la Carrera por la Paz se ha convertido en mucho más que una carrera/caminata de 5K: es una tradición comunitaria en crecimiento enfocada en reducir la violencia mediante el apoyo a programas juveniles, iniciativas de mentoría, oportunidades educativas y esfuerzos de alcance comunitario en los vecindarios de Chicago.
El evento de este año ha generado un enorme impulso. La edición 2026 es posible gracias al generoso apoyo de patrocinadores y donantes comprometidos con fortalecer la comunidad de Little Village e invertir en soluciones a largo plazo para la paz y las oportunidades.
“En Sigma, estamos orgullosos de apoyar cada año la Carrera por la Paz, Run for Peace, como una forma significativa de retribuir a la comunidad. A través de La CHONA, seguimos comprometidos con promover la unidad, generar un impacto positivo e invertir en el futuro de nuestra juventud”, dijo Luis Padilla, Director de Ventas.
Los patrocinadores incluyen:
LA CHONA
Illinois Hispanic Chamber of Commerce
Little Village Chamber of Commerce
Wintrust Bank – Little Village
Mi Tierra Restaurant
El Valor
Tropical Optical
Complete Coverage Insurance
Lawndale Trucking
Carlos Theatre Productions
Nuevo Leon Restaurant
Dot Press
Osito’s Tap
Ultra Mobile
Electrolit
Ramiro Lozano
Lopez Industries
NLN Depot
PepsiCo
“La Carrera por la Paz representa el orgullo, la fortaleza y la resiliencia de nuestra comunidad”, dijo Len Dominguez. “Cada patrocinador, donante, voluntario y participante ayuda a crear oportunidades para los jóvenes y apoya programas que generan un impacto duradero.”
Los fondos recaudados a través del evento beneficiarán a organizaciones e iniciativas que incluyen:
Programa de Capacitación Laboral TA98
Chicago Youth Boxing Club (CYBC)
True Value Boys and Girls Club
Yollocalli Arts Reach
Brighton Park Neighborhood Council
Ganador del Premio a Pequeño Negocio: Mole Village
Se invita a participar a personas de todas las edades y niveles de condición física. El evento incluirá una carrera competitiva de 5K, caminata comunitaria, actividades familiares, música, vendedores locales, camisetas oficiales de la carrera, medallas para los finalistas y premios en efectivo para los mejores corredores.
Se anima a los miembros de la comunidad a registrarse, ser voluntarios o involucrarse apoyando el evento.
Para más información, inscripciones u oportunidades de patrocinio, visite:
www.lvrcraceforpeace.com
Contacto de Medios:
Eileen Sweeney
Eileen@humankindpartnership.com
312-593-0356
Len Dominguez, Director de la Carrera
773-580-8053
contact@lvrcraceforpeace.com
Little Village Rotary Club of Chicago
True Value Boys and Girls Club
Junta Directiva
V: 773-580-8053
E: educate808@gmail.com
Eileen Sweeney
Organizada por el Little Village Rotary Club, la Carrera por la Paz se ha convertido en mucho más que una carrera/caminata de 5K: es una tradición comunitaria en crecimiento enfocada en reducir la violencia mediante el apoyo a programas juveniles, iniciativas de mentoría, oportunidades educativas y esfuerzos de alcance comunitario en los vecindarios de Chicago.
El evento de este año ha generado un enorme impulso. La edición 2026 es posible gracias al generoso apoyo de patrocinadores y donantes comprometidos con fortalecer la comunidad de Little Village e invertir en soluciones a largo plazo para la paz y las oportunidades.
“En Sigma, estamos orgullosos de apoyar cada año la Carrera por la Paz, Run for Peace, como una forma significativa de retribuir a la comunidad. A través de La CHONA, seguimos comprometidos con promover la unidad, generar un impacto positivo e invertir en el futuro de nuestra juventud”, dijo Luis Padilla, Director de Ventas.
Los patrocinadores incluyen:
LA CHONA
Illinois Hispanic Chamber of Commerce
Little Village Chamber of Commerce
Wintrust Bank – Little Village
Mi Tierra Restaurant
El Valor
Tropical Optical
Complete Coverage Insurance
Lawndale Trucking
Carlos Theatre Productions
Nuevo Leon Restaurant
Dot Press
Osito’s Tap
Ultra Mobile
Electrolit
Ramiro Lozano
Lopez Industries
NLN Depot
PepsiCo
“La Carrera por la Paz representa el orgullo, la fortaleza y la resiliencia de nuestra comunidad”, dijo Len Dominguez. “Cada patrocinador, donante, voluntario y participante ayuda a crear oportunidades para los jóvenes y apoya programas que generan un impacto duradero.”
Los fondos recaudados a través del evento beneficiarán a organizaciones e iniciativas que incluyen:
Programa de Capacitación Laboral TA98
Chicago Youth Boxing Club (CYBC)
True Value Boys and Girls Club
Yollocalli Arts Reach
Brighton Park Neighborhood Council
Ganador del Premio a Pequeño Negocio: Mole Village
Se invita a participar a personas de todas las edades y niveles de condición física. El evento incluirá una carrera competitiva de 5K, caminata comunitaria, actividades familiares, música, vendedores locales, camisetas oficiales de la carrera, medallas para los finalistas y premios en efectivo para los mejores corredores.
Se anima a los miembros de la comunidad a registrarse, ser voluntarios o involucrarse apoyando el evento.
Para más información, inscripciones u oportunidades de patrocinio, visite:
www.lvrcraceforpeace.com
Contacto de Medios:
Eileen Sweeney
Eileen@humankindpartnership.com
312-593-0356
Len Dominguez, Director de la Carrera
773-580-8053
contact@lvrcraceforpeace.com
Little Village Rotary Club of Chicago
True Value Boys and Girls Club
Junta Directiva
V: 773-580-8053
E: educate808@gmail.com
Eileen Sweeney
Humankind Partnership
+1 312-593-0356
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