Salario Justo por un Juego Limpio: Los derechos de los trabajadores deben ser respetados durante la Copa Mundial de la FIFA 26

Fair Pay for Fair Play: worker rights must be respected during FIFA World Cup 26

Mientras los partidos de la Copa Mundial de FIFA 26 llegan a Seattle y a nueve zonas de aficionados en todo el estado por primera vez este verano, Washington se enorgullece de ser anfitrión de uno de los eventos deportivos con mayor asistencia en el mundo. Un evento deportivo de esta magnitud traerá nuevos negocios al estado de Washington, además de un aumento significativo de clientes para restaurantes, hoteles y tiendas que ya operan aquí.

La Oficina del Fiscal General del Estado de Washington (AGO, por sus siglas en inglés), el Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington (L&I), y la Oficina de Normas Laborales de Seattle (OLS) hacen cumplir las leyes laborales estatales y locales. Estas agencias públicas aprovechan esta oportunidad para recordar a los trabajadores de sus derechos y a las empresas de sus responsabilidades. Al trabajar juntos y cumplir con la ley, podemos garantizar una experiencia segura, divertida y respetuosa para todos.

Durante el último año, la AGO, L&I y OLS se han reunido regularmente con el objetivo de fortalecer estratégicamente la aplicación de las leyes sobre salarios y horas laborales en industrias con altos índices de violaciones. Aprovecharemos esta colaboración para garantizar que las leyes laborales se hagan cumplir eficazmente durante la Copa Mundial de la FIFA 26. A medida que nos acercamos al evento, nuestras agencias proporcionarán una respuesta coordinada, rápida y eficaz a cualquier denuncia laboral que surja. Atenderemos las denuncias recibidas de los trabajadores, nos aseguraremos de que sean dirigidas correctamente y colaboraremos en acciones de cumplimiento en industrias con altos índices de violaciones.

OLS también está liderando su campaña estratégica de cumplimiento titulada “Proteger los Derechos de los Trabajadores es Nuestra Meta”, mediante educación multilingüe para trabajadores, educación empresarial y capacitaciones ampliadas para empleadores, con el fin de promover el cumplimiento de las normas laborales de Seattle y empoderar a los trabajadores con conocimiento sobre sus protecciones laborales.

A continuación, se presenta una lista de algunas leyes laborales de Washington que los empleadores deben cumplir.

Tenga en cuenta: Las leyes descritas a continuación se aplican a todos los trabajadores independientemente de su estatus migratorio.

Salario Mínimo: A partir del 1ro de enero de 2026, el salario mínimo en Washington es de $17.13 por hora. Algunas ciudades y condados establecen salarios mínimos más altos que el estatal, incluidos el condado no incorporado de King, Everett, Burien, Renton, SeaTac, Tukwila y Bellingham. Por ejemplo, el salario mínimo en Seattle es de $21.30 por hora.

Propinas y Cargos por Servicio: Los empleadores están obligados a pagar a sus empleados todas las propinas y cargos por servicio. Las propinas y cargos por servicio no pueden formar parte del salario mínimo por hora del empleado.

Periodos de Comida y Descansos: Por cada cuatro horas trabajadas, los empleados tienen derecho a un descanso de 10 minutos, libres de tareas laborales. Además, los empleados deben recibir un período de comida de al menos 30 minutos cuando trabajan más de cinco horas en un turno. Los períodos de comida deben proporcionarse entre la segunda y la quinta hora de trabajo. Los empleadores también deben proporcionar a los empleados acceso razonable a los baños durante la jornada laboral.

Leyes de Seguridad en el Lugar de Trabajo: Las muertes, lesiones y enfermedades laborales son prevenibles. Todo empleador debe crear y utilizar un plan de prevención de accidentes que proteja a los trabajadores de peligros en el trabajo y capacitar a los trabajadores para realizar su trabajo de manera segura.

Represalias: Los empleadores no pueden despedir ni tomar represalias contra trabajadores que ejerzan los derechos mencionados anteriormente o presenten denuncias por violaciones de esos derechos. Visite la página web de despidos y represalias de L&I o la página de Recursos para los Trabajadores de OLS para obtener más información.

Recursos para los trabajadores

La página web de derechos de los trabajadores de L&I ofrece más información y recursos sobre normas salariales, horas extras, permisos por enfermedad pagados y otras protecciones. También puede encontrar información sobre las normas laborales y protecciones para trabajadores de Seattle en la página web de Ordenanzas de OLS.

Si un empleador utiliza violencia, fraude, amenazas o coerción para obligar a un empleado a trabajar, el empleador puede ser culpable de trata de personas. Si un empleador se niega a pagar a su empleado, también puede ser culpable de robo salarial criminal.

Si su empleador no ha cumplido con las leyes laborales requeridas, los trabajadores tienen varias opciones:

Los trabajadores con preguntas o inquietudes pueden comunicarse con:

Servicios de traducción e interpretación están disponibles gratuitamente. No preguntaremos sobre su estatus migratorio ni compartiremos su información migratoria con agencias de inmigración.

-30-

El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.

Contacto para la prensa:

press@atg.wa.gov

Contactos generales: Haga clic aquí