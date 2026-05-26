Daniel Esteves e Joana Silva desafiam a indústria da moda: enquanto muitos prometem fama, a IMC Models cria carreiras

Daniel Esteves, CEO da IMC Models Agency, e Joana Silva, Diretora Operacional, destacam os 10 anos de sucesso da agência e o impacto do evento The House of Fashion na moda portuguesa.

Joana Monteiro, modelo da IMC Models Agency, em fotografia publicada pela revista ELLE, a desfilar no The House of Fashion para Conceição Leite

Beatriz Costa, modelo da IMC Models Agency, desfila uma criação da designer Laure Siassia durante o The House of Fashion, numa imagem destacada pela Harper's Bazaar.

Miriam Alves, modelo da IMC Models Agency, apresenta uma criação exclusiva de Glovika na passerelle do The House of Fashion, um dos eventos de moda de referência em Portugal.