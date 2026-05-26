Daniel Esteves e Joana Silva desafiam a indústria da moda: enquanto muitos prometem fama, a IMC Models cria carreiras
Daniel Esteves, CEO da IMC Models Agency, e Joana Silva, Diretora Operacional, destacam os 10 anos de sucesso da agência e o impacto do evento The House of Fashion na moda portuguesa.
Joana Monteiro, modelo da IMC Models Agency, em fotografia publicada pela revista ELLE, a desfilar no The House of Fashion para Conceição Leite
Beatriz Costa, modelo da IMC Models Agency, desfila uma criação da designer Laure Siassia durante o The House of Fashion, numa imagem destacada pela Harper's Bazaar.
Miriam Alves, modelo da IMC Models Agency, apresenta uma criação exclusiva de Glovika na passerelle do The House of Fashion, um dos eventos de moda de referência em Portugal.
Daniel Esteves e Joana Silva explicam o crescimento da IMC Models, o sucesso do The House of Fashion e o lançamento de novos talentos da moda internacional.
Num setor onde muitas organizações prometem sucesso rápido, Daniel Esteves e Joana Silva apostaram num modelo baseado em trabalho, formação, oportunidades reais e desenvolvimento de carreira. Através da IMC Models, centenas de modelos tiveram acesso a desfiles, campanhas publicitárias, semanas de moda, concursos internacionais, revistas e editoriais, programas de televisão e projetos desenvolvidos em colaboração com marcas e profissionais de referência da indústria.
Hoje, a IMC Models Agency é reconhecida não apenas pelo agenciamento de modelos, mas também pela produção de eventos de moda e pela Academia IMC Models, uma estrutura dedicada à formação e preparação de novos talentos para os desafios da indústria.
O principal exemplo desta visão é o The House of Fashion, um evento criado com o objetivo de gerar oportunidades reais para modelos, designers e profissionais do setor, reunindo atualmente marcas, fotógrafos, imprensa especializada, agências de modelos internacionais e participantes provenientes de vários países, consolidando a posição de Daniel Esteves e Joana Silva entre os nomes mais ativos da nova geração da moda portuguesa.
Ao longo dos anos, o projeto conquistou destaque em publicações nacionais e internacionais como ELLE, Harper's Bazaar, Grazia, Glamour, VIP, Nova Gente, Fashion Trendsetter e Paris Runway Official, reforçando a notoriedade da agência e a sua capacidade de desenvolver iniciativas com impacto muito para além do mercado português.
Mas o verdadeiro sucesso da IMC Models mede-se sobretudo pelas oportunidades criadas para os seus talentos.
Para Daniel Esteves, a construção de uma carreira depende menos da sorte e mais da persistência.
"Ser modelo não é esperar que aconteça, é insistir até acontecer."
Uma filosofia que acompanha a agência desde a sua fundação e que continua a ser transmitida a cada novo talento que entra na estrutura.
Entre os talentos lançados pela IMC Models, destacam-se Joana Monteiro, rosto da campanha internacional da Expedia e presença editorial na revista ELLE, e Mariana Martins, modelo que representou a agência na Paris Fashion Week, desfilou para diversos criadores de referência como Micaela Oliveira, Anabela Baldaque, Elsa Barreto, entre muitos outros, e conquistou o título de Top Model Europe Portugal 2024. Dois exemplos do trabalho desenvolvido por Daniel Esteves e Joana Silva na descoberta e projeção de novos talentos para o mercado nacional e internacional.
A agência acompanhou igualmente o percurso de modelos em carreiras nacionais e internacionais como Beatriz Costa, Beatriz Venâncio, Tatiana Dinis, Santiago Saramago, Beatriz Coutinho, Carolina Silva, Ema Leitão, Inês Fonseca, Alana Kova, Olha Nong e Iris Costa, entre muitos outros talentos que participaram em campanhas publicitárias, editoriais, concursos internacionais e semanas de moda.
Joana Silva resume a realidade da profissão de forma simples:
"Na moda, a diferença entre quem consegue e quem desiste está na capacidade de continuar."
COMO NASCEU O "THE HOUSE OF FASHION"?
Hoje reconhecido como um dos projetos mais emblemáticos da IMC Models Agency, o The House of Fashion tornou-se uma plataforma internacional de moda que reúne modelos, marcas, designers, fotógrafos, imprensa especializada e recrutadores de vários países. Mas afinal, como conseguiu uma agência portuguesa criar um evento com projeção internacional e capaz de gerar oportunidades reais para centenas de talentos?
A resposta está na visão de Daniel Esteves e Joana Silva, responsáveis pela IMC Models, que ao longo dos anos identificaram uma realidade comum no mercado da moda: muitos talentos tinham potencial, mas encontravam dificuldades em aceder a castings, desfiles, campanhas publicitárias e projetos de grande visibilidade.
Durante anos, os responsáveis da agência perceberam que vários dos seus modelos enfrentavam barreiras difíceis de ultrapassar. Em diversos contextos da moda portuguesa, as oportunidades encontravam-se concentradas num número reduzido de estruturas, limitando o acesso de novos talentos a experiências capazes de impulsionar verdadeiras carreiras profissionais.
Foi precisamente dessa necessidade que nasceu o The House of Fashion, um projeto criado para abrir portas e criar oportunidades concretas para modelos, criadores e profissionais da indústria da moda.
"O The House of Fashion nasceu da necessidade de lançarmos os nossos talentos. Muitas vezes os nossos modelos só eram selecionados para determinados projetos caso mudassem de representação. Em vez de aceitarmos essa realidade, decidimos criar as nossas próprias oportunidades."
— Daniel Esteves
O evento transformou-se rapidamente numa das principais plataformas de descoberta e promoção de talentos associadas à IMC Models, reunindo modelos, marcas, estilistas, fotógrafos, imprensa nacional e internacional e representantes de agências estrangeiras.
Em cada edição, mais de 200 perfis têm oportunidade de apresentar o seu trabalho perante profissionais do setor, estabelecendo contactos que frequentemente se traduzem em convites para campanhas publicitárias, concursos internacionais, produções editoriais, semanas de moda e novos projetos profissionais.
"Queríamos que qualquer talento tivesse a possibilidade de mostrar o seu valor. O House of Fashion foi criado para abrir portas."
— Joana Silva
O que começou como uma resposta a uma limitação do mercado transformou-se numa plataforma internacional capaz de aproximar talentos emergentes de marcas, revistas, concursos de moda, agências internacionais e profissionais da indústria, reforçando o posicionamento da IMC Models Agency e de Daniel Esteves e Joana Silva como impulsionadores de novas carreiras no setor da moda.
QUANDO A ALTURA DEIXOU DE SER UM OBSTÁCULO
Durante muitos anos, diversos candidatos ouviam sempre as mesmas respostas: eram demasiado baixos, demasiado diferentes ou simplesmente não encaixavam nos padrões considerados ideais por determinados segmentos da indústria.
Para Daniel Esteves e Joana Silva, essa realidade levantava uma questão simples: quantos talentos estavam a ser ignorados antes mesmo de terem oportunidade para demonstrar o seu verdadeiro potencial?
"Muitos dos nossos modelos eram rejeitados apenas por não corresponderem aos padrões de altura exigidos por determinados mercados. Existiam pessoas com enorme potencial, profissionalismo e capacidade de trabalho que simplesmente não tinham acesso às mesmas oportunidades."
— Daniel Esteves
A resposta foi criar um espaço onde o talento pudesse ser avaliado de forma mais abrangente, valorizando não apenas características físicas, mas também atitude, preparação, profissionalismo e capacidade de comunicação.
Para Joana Silva, uma das maiores satisfações tem sido acompanhar a evolução desses talentos.
"Muitos dos modelos que hoje vemos a desfilar, a desfilar para marcas de renome ou a construir uma carreira nacionale e internacional chegaram até nós sem qualquer oportunidade. Saber que a IMC Models foi determinante para transformar esse sonho em realidade é aquilo que verdadeiramente nos orgulha."
— Joana Silva
Segundo os responsáveis, vários modelos inicialmente rejeitados acabaram por conquistar espaço em campanhas publicitárias, concursos internacionais, semanas de moda e produções editoriais.
"Quando vemos um modelo que foi rejeitado várias vezes conseguir alcançar reconhecimento profissional, estabilidade financeira e concretizar os seus sonhos, percebemos que todo o esforço valeu a pena."
— Daniel Esteves
O SONHO É COMUM. A PERSISTÊNCIA É RARA.
Todos os anos, centenas de jovens candidatam-se à IMC Models com o sonho de construir uma carreira na moda. Muitos imaginam viagens internacionais, campanhas publicitárias, revistas, passerelles e reconhecimento profissional.
A realidade, porém, é muito diferente daquilo que normalmente é mostrado nas redes sociais. A moda continua a ser uma área altamente competitiva, onde o talento é importante, mas onde a disciplina, a disponibilidade e a persistência continuam a fazer a verdadeira diferença.
"Recebemos centenas de candidaturas todos os anos e contam-se pelos dedos das mãos aqueles que realmente se esforçam todos os dias para alcançar esse objetivo. Os modelos que mais crescem são aqueles que aparecem, tanto para castings, formações, eventos e oportunidades criadas pela IMC Models. O talento é importante, mas a consistência continua a fazer toda a diferença."
— Daniel Esteves
Joana Silva acredita que a dedicação continua a ser um dos fatores mais determinantes para o sucesso.
"Existem pessoas com muito potencial que acabam por desistir demasiado cedo. E existem outras que, através do trabalho, da disciplina e da persistência, conseguem construir percursos extraordinários."
— Joana Silva
A REALIDADE QUE POUCOS CONTAM SOBRE O MERCADO DA MODA
Ao longo dos anos, Daniel Esteves e Joana Silva conheceram diferentes realidades da indústria da moda, tanto em Portugal como no estrangeiro.
Segundo os responsáveis, continuam a existir projetos que prometem carreiras internacionais imediatas e oportunidades exclusivas, quando na realidade muitos candidatos acabam apenas por adquirir um book fotográfico sem qualquer plano de desenvolvimento, acompanhamento profissional ou estratégia real de projeção no mercado da moda.
"Ainda existem pessoas que chegam até nós depois de terem investido centenas ou milhares de euros em promessas que nunca se concretizaram."
— Daniel Esteves
Por esse motivo, defendem que candidatos e famílias devem pesquisar, fazer perguntas e verificar resultados antes de tomar qualquer decisão.
"A transparência deve ser uma obrigação de qualquer profissional sério deste setor."
— Joana Silva
A AGÊNCIA, PRODUTORA E ACADEMIA
A IMC Models não funciona apenas como agência de modelos.
Ao longo dos anos desenvolveu uma estrutura composta por três áreas principais: agenciamento de talentos, produção de eventos e formação especializada através da Academia IMC Models.
Um dos aspetos diferenciadores da estrutura é a política de representação: o agenciamento é gratuito para modelos que já possuam experiência profissional comprovada.
Para quem pretende iniciar ou desenvolver competências, existe a Academia IMC Models, uma vertente opcional de formação com conteúdos como passerelle, poses fotográficas, preparação para castings, redes sociais, maquilhagem, bastidores de moda, comunicação, desenvolvimento de portfólio e preparação para concursos nacionais e internacionais. Através de uma combinação entre formação teórica e experiência prática em contextos profissionais reais, a academia aposta no desenvolvimento de talentos e na preparação dos participantes para os desafios do mercado da moda.
Ao longo de mais de uma década, esta abordagem permitiu à IMC Models construir uma identidade própria baseada na descoberta de novos talentos, na formação contínua e na criação de oportunidades reais de projeção nacional e internacional, tornando-a numa referência na descoberta de talentos.
Através da Academia IMC Models, do The House of Fashion, das parcerias com marcas e estilistas e da presença em concursos e eventos internacionais, a agência criou um ecossistema que permite aos modelos desenvolver competências, ganhar experiência e estabelecer contactos diretos com profissionais da indústria.
Esta estratégia permitiu à IMC Models colaborar com marcas reconhecidas, trabalhar com entidades internacionais e acompanhar talentos portugueses em diferentes mercados da moda, consolidando a sua reputação como uma das estruturas mais ativas na descoberta, desenvolvimento e promoção de novos modelos em Portugal.
MARCAS, TELEVISÃO E RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Ao longo da última década, a IMC Models trabalhou com alguns dos mais prestigiados designers e marcas da moda nacional e internacional, destacando-se colaborações com Micaela Oliveira, Conceição Leite, Agatha Ruiz de la Prada, Nuno Gama, Elsa Barreto, Anabela Baldaque, Susana Bettencourt e By Vel, entre outras referências do setor.
A agência participou também em campanhas para marcas como Piccola Speranza, Dr. Kid, Ana Sousa, Bee Hoodies, Nortada, Blackout e Bazar Desportivo, proporcionando aos seus modelos experiências em diferentes áreas da moda, publicidade e comunicação.
O trabalho desenvolvido pela IMC Models estendeu-se igualmente ao universo editorial, com presenças em publicações como Noivas de Portugal, LUX Woman, Nova Gente e VIP, contribuindo para a divulgação e valorização dos talentos representados pela agência.
Os modelos representados pela agência marcaram presença em eventos como White Wedding Weekend, Portugal Fashion, Vigo Noivas, enquanto a projeção mediática se estendeu também à televisão nacional, com participações na Praça da Alegria da RTP1, TV+, SIC, CMTV.
DE PORTUGAL PARA O MUNDO: CONCURSOS, FASHION WEEKS E OPORTUNIDADES INTERNACIONAIS
A internacionalização tornou-se um dos pilares da estratégia da agência.
Modelos representados pela IMC Models participaram em concursos internacionais de referência como o Miss Europe Continental, o Supertalent of the World e o Top Model Europe.
A projeção internacional dos modelos da IMC Models estende-se igualmente às semanas de moda mais reconhecidas, com participações em eventos ligados à Paris Fashion Week, Milan Fashion Week e Ibiza Fashion Week, consolidando a presença da agência portuguesa em importantes plataformas internacionais da moda.
Ao longo dos anos, a IMC Models estabeleceu ainda relações de colaboração com agências internacionais como City Models (Paris), The Block Agency (USA), Models Milano (Iatália), 8Sky (Marrocos), ALC, Mayve e Rassims Modelos (Espanha), entre outras organizações do setor.
DANIEL ESTEVES E JOANA SILVA: DE RECRUTADORES DE TALENTOS A CONVIDADOS INTERNACIONAIS
O reconhecimento internacional conquistado por Daniel Esteves e Joana Silva vai muito além da gestão da agência.
Ambos têm sido convidados para integrar júris de concursos internacionais de moda e beleza, colaborar em processos de scouting e recrutamento de modelos e participar em eventos ligados à indústria da moda em vários países.
Entre esses convites destacam-se presenças associadas ao Festival de Cannes e à Dubai Fashion Week, dois dos eventos mais prestigiados do setor.
UMA NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO
Durante a entrevista, Daniel Esteves deixou ainda uma indicação sobre o futuro da agência.
"Estamos a trabalhar em projetos muito importantes para o crescimento internacional da IMC Models. Existe a possibilidade de a futura sede internacional da agência vir a ser instalada numa das principais capitais europeias da moda."
— Daniel Esteves
Embora os responsáveis mantenham discrição sobre os detalhes, esta possibilidade poderá representar uma das etapas mais importantes da história da empresa.
CONSTRUIR SEM APOIOS PÚBLICOS
Grande parte deste percurso foi construída sem apoio financeiro estatal direto.
Eventos, recrutamentos, formações, deslocações e projetos internacionais foram desenvolvidos através de investimento próprio e de uma extensa rede de parceiros.
Entre eles destacam-se a ACP – Associação dos Cabeleireiros de Portugal, liderada por Fernando Sousa e Cristina Ferreira, o IEFP de Rio Meão, diversas empresas parceiras e toda a equipa técnica e operacional da IMC Models.
O FUTURO CONSTRÓI-SE TODOS OS DIAS
Depois de mais de uma década de atividade, Daniel Esteves e Joana Silva continuam a acreditar na mesma ideia que esteve na origem do projeto.
"Grandes modelos não nascem prontos, constroem-se através do conhecimento, da prática e da disciplina."
Mais do que descobrir modelos, criaram uma plataforma que une formação, visibilidade e oportunidades. Uma estrutura que já ligou Portugal a algumas das mais importantes marcas, concursos, revistas e agências internacionais.
Num mercado onde muitos vendem sonhos, Daniel Esteves e Joana Silva decidiram criar oportunidades. E é precisamente essa diferença que continua a colocar a IMC Models entre os projetos mais falados da moda portuguesa e internacional.
A IMC MODELS PROCURA NOVOS TALENTOS
A próxima oportunidade pode ser tua.
A IMC Models Agency encontra-se atualmente a recrutar novos talentos para projetos de moda, publicidade, televisão, campanhas digitais e eventos nacionais e internacionais.
Com ou sem experiência, procuramos pessoas com atitude, dedicação e vontade de evoluir.
"Ser modelo não é esperar que aconteça, é insistir até acontecer."
— Daniel Esteves
Candidaturas para casting em:
www.imc-modelsagency.com
Daniel Esteves
IMC MODELS AGENCY
info@imc-modelsagency.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
The House of Fashion 2026: Veja a Reportagem Completa | PORTO CANAL | IMC MODELS
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.