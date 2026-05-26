Getac presenterar CommandCore: Fjärrstyrning av drönare för yrkesverksamma i krävande miljöer

A field engineer using a Getac rugged tablet to control drones to inspect utilities operations

Getac CommandCore erbjuder fjärrstyrning av drönare för en mängd olika land-, sjö- och luftapplikationer

I takt med att användningen av drönare ökar inom en rad olika branscher världen över, ökar också efterfrågan på heltäckande fjärrstyrningssteknik avsevärt” — Amanda Ward, EMEA Senior Director of Technology & Services på Getac

TELFORD, UNITED KINGDOM, May 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Kort om nyheterna: CommandCore är en ny fjärrstyrningsstation för drönare, utvecklad för yrkesverksamma inom försvar, samhällssäkerhet och energiförsörjningssektorn● Kunder kan välja från en brett sortiment av Getacs enheter, tillbehör och nyttolaster för att möta specifika behov och användningsområden● CommandCore är utformad för att fungera smidigt i olika drönarssystem och kan enkelt användas med teknik från tredjepartsleverantörer. Getac Technology Corporation (Getac), en central leverantör av stryktåliga enheter och mobil videoteknik samt en tillverkare med stor intern kapacitet, meddelar idag lanseringen av den helt nya robusta drönarstyrningsstationen CommandCore.CommandCore gör det möjligt för kunder att förena Getacs beprövade, stryktåliga hårdvara med branschspecifika tillbehör, nyttolaster och mjukvara utifrån deras behov och användningsområden. Detta innebär styrningsteknik för UAV-, USV- och UGV-system som kan anpassas och skräddarsys efter en rad olika krävande miljöer och operativa förhållanden inom försvar, samhällssäkerhet och energiförsörjning.Kärnan i CommandCore är Getacs markkontrollstation (GCS), som är centraliserad och insatsredo samt utformad för datahantering i realtid, smidig drönarstyrning i krävande miljöer och hantering av operativa variabler. Beroende på behov kan kunder välja mellan flera helt robusta Getac-enheter för sin GCS: Android-surfplatta ZX80, Windows-surfplatta UX10, bärbar Windows-dator B360, Windows-arbetsstation X600 eller den robusta bärbara Windows-datorn S510.GCS:en kan utformas på olika sätt för att ge så stor flexibilitet som möjligt. Exempelvis som en helt integrerad enhet med inbyggda drönarkontroller eller som en modulär lösning där Getac-enheten kan kopplas loss från externa drönarkontroller vid behov. Andra alternativ inkluderar en dockningsstation för kontorsbruk samt en bärbar lösning med dubbla skärmar, framtagen för mobil ledning och styrning i fält.Robust driftsäkerhet i modulär designCommandCore har utvecklats för att klara tuffa, oförutsägbara och verksamhetskritiska miljöer, utan att kompromissa med prestandan. Den beprövade, stryktåliga konstruktionen säkerställer pålitlig drift i fält. Det flexibla systemet gör att det enkelt går att anpassa, bygga ut och vidareutveckla CommandCore i takt med förändrade behov inom olika branscher.I försvarssektorn bygger denna flexibilitet på Getacs höga ingenjörskompetens och övergripande designförmåga. Istället för en fast standardlösning utformas CommandCore med många anpassningsalternativ, så att den kan skräddarsys efter specifika uppdrag och användarbehov. Tack vare sin stora tillverkningskapacitet, kan Getac erbjuda enheter med skräddarsydda systeminställningar som möter kraven i multidomäna operationer.Ett öppet system för smidig integrationCommandCore fungerar smidigt med olika drönarsystem och är förenliga med tredjepartsteknik samt långvarig utveckling i samarbete med andra system. Getacs markkontrollsstaton (GCS) finns med både Android- och Windowsalternativ och plattformens höga prestanda stödjer realtidsbaserade och verksamhetskritiska uppgifter i krävande miljöer.Sätter en ny standard för fjärrstyrning av drönareCommandCore möjliggör smidig drift av drönare i svår terräng och/eller i kritiska situationer, som är vanliga inom försvar, samhällssäkerhet och energiförsörjningssektorn:● Försvar: Stödjer underrättelse-, övervaknings- och spaningsuppdrag (ISR) från både mobila och halvfasta ledningsplatser. CommandCore ger beslutsstöd i realtid för planering och genomförande av insatser på land, till sjöss och i luften. Enhetens stryktålighet gör att den är väl lämpad för militära flygplan och integrerade luftförsvarssystem, där operatörer behöver tillförlitlig styrning och tydlig datavisualisering i kritiska uppdrag.● Samhällssäkerhet: Drönarspaning är idag en central del av insatser vid exempelvis bränder, översvämningar samt i sök- och räddningsuppdrag. CommandCore gör att räddningspersonal snabbt och effektivt kan samla in avgörande information, antingen från ett mobilt ledningsfordon i närheten eller direkt på plats med en handhållen GCS.● Energiförsörjning: Gör det möjligt för yrkesverksamma inom energisektorn att fjärrkontrollera infrastruktur och utrustning som kraftledningar, transformatorstationer, rörledningar och järnvägar, med hjälp av waypoint-styrning från en driftcentral. Utöver inspektion, ger CommandCore också tillförlitlig fjärrstyrning för snabb bedömning av svåråtkomliga områden, vilket minskar behovet av att personal behöver ta sig fram i högspänningsmiljöer eller farlig terräng.“I takt med att användningen av drönare ökar inom en rad olika branscher världen över, ökar också efterfrågan på heltäckande fjärrstyrningssteknik avsevärt”, säger Amanda Ward, EMEA Senior Director of Technology & Services på Getac Technology Corporation.“CommandCore möter detta behov genom att erbjuda en mycket anpassningsbar och robust styrningssteknik för användning i krävande miljöer, som yrkesverksamma kan lita på när det verkligen gäller.”För att läsa mer om CommandCore eller för att skicka en förfrågan, besök www.getac.com Om GetacGetac Technology Corporation är en global ledare inom AI-kompatibel robust mobilteknik och smart videoteknik, inklusive bärbara datorer, surfplattor, mjukvara, kroppsburna kameror, videosystem för fordon, digital bevishantering samt videoanalyslösningar för företag. Getacs enheter och tjänster är utformade för att möjliggöra en enastående arbetsupplevelse för fältpersonal i krävande miljöer. Idag betjänar Getac kunder i över 100 länder inom bland annat försvar, samhällssäkerhet, ambulanssjukvård, räddningstjänsten, energiförsörjning, fordonsindustri, naturresurser, tillverkning, transport och logistik. Newsweeks utsåg nyligen Getac till ett av världens mest pålitliga företag år 2024. För mer information, besök https://www.getac.com . Ta del av Getacs branschblogg eller följ företaget på LinkedIn och YouTube.

