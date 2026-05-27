Echipa Inulta primind premiul The Best EPM Implementation Partner Inulta

100+ experți certificați, 250+ proiecte și livrări globale: INULTA transformă expertiza financiară dezvoltată în România în avantaj internațional

BUCURESTI, ROMANIA, May 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- INULTA, companie cu ADN românesc, desemnată Best EPM Implementation Partner de către CCH Tagetik

Cu peste 100 de experți certificați CCH Tagetik și proiecte livrate în America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu și Asia, INULTA confirmă că expertiza financiară și tehnologică dezvoltată în România poate concura în prima ligă globală a transformării enterprise.

București, 27 mai 2026: INULTA, companie de consultanță specializată în soluții software financiare și partener strategic Wolters Kluwer CCH Tagetik Platinum, a fost desemnată Best EPM Implementation Partner de către CCH Tagetik, în cadrul conferinței CCH Tagetik InTouch26, desfășurată pe 18 mai 2026. Distincția recunoaște expertiza INULTA în livrarea unor implementări complexe de Enterprise Performance Management (EPM) în cadrul programelor globale de transformare financiară și consolidează poziția companiei în ecosistemul internațional CCH Tagetik.

Premiul evidențiază capacitatea INULTA de a livra proiecte complexe CCH Tagetik, în special în sectorul serviciilor financiare. Compania are peste 100 de experți certificați CCH Tagetik, peste 250 de proiecte în portofoliu și experiență alături de peste 50 de companii importante doar din banking și asigurări. Această experiență permite companiei să livreze proiecte internaționale complexe, în care tehnologia trebuie dublată de înțelegerea proceselor financiare, de rigoare în implementare și de cunoașterea cerințelor de reglementare.

INULTA lucrează cu organizații din servicii financiare, producție, automotive, energie și alte industrii complexe, în proiecte care vizează modernizarea proceselor de planificare, consolidare, raportare și management al performanței. Compania acoperă zone precum bugetare și planificare, închidere și consolidare financiară, disclosure management, raportare fiscală și de reglementare, supply chain management și advisory.

“Acordăm INULTA distincția Best EPM Implementation Partner pentru rezultatele demonstrate în implementări complexe CCH Tagetik. INULTA a arătat constant un nivel ridicat de expertiză în proiecte de transformare financiară, susținând atât partenerii, cât și clienții enterprise printr-o capacitate de livrare scalabilă și riguroasă. Profunzimea competențelor și orientarea către rezultate fac din INULTA un partener de încredere în ecosistemul CCH Tagetik. Împreună, CCH Tagetik și INULTA continuă să creeze valoare concretă pentru clienții comuni”, a declarat Matt Rodwell, Global Partner Sales Director, CCH Tagetik.

Recunoașterea vine într-un moment în care CCH Tagetik continuă să fie poziționată printre principalele platforme CPM/EPM la nivel global pentru transformarea financiară. Wolters Kluwer a fost desemnată Leader în Gartner Magic Quadrant 2025 pentru Financial Planning Software, pentru soluția CCH Tagetik, Leader în Gartner Magic Quadrant 2026 pentru Financial Close and Consolidation Solutions, precum și Market Leader în raportul BARC Score Financial Performance Management 2026.

“Acest premiu validează zona în care INULTA și-a construit reputația: proiecte complexe de transformare financiară, unde nu este suficientă doar tehnologia. Este nevoie de expertiză financiară, rigoare în implementare și capacitatea de a lucra eficient într-un ecosistem de parteneri”, a declarat Valentin Bratu, Managing Partner INULTA. „În banking și asigurări, acest lucru este cu atât mai important. Sunt industrii în care presiunea de reglementare, structurile complexe de consolidare, termenele stricte de raportare și calitatea datelor sunt critice. Acolo contează cu adevărat expertiza profundă în CCH Tagetik.”

Echipele INULTA au susținut programe de transformare a funcțiilor de management corporativ pentru organizații recunoscute la nivel global, printre care Philip Morris International, Danone, Nissan, Renault, Raiffeisen Bank și Lower Colorado River Authority, alături de numeroase alte companii enterprise care operează în medii complexe, reglementate și multinaționale.

Compania a fost implicată și în proiecte derulate alături de firme din Big 4, inclusiv PwC și EY, precum și de alți parteneri regionali și globali de implementare. Această experiență poziționează INULTA ca partener de livrare pentru reselleri CCH Tagetik, companii de consultanță și echipe enterprise care vor să își scaleze capacitatea de implementare fără a compromite calitatea, guvernanța sau încrederea clienților.

Distincția reflectă și o etapă mai amplă de expansiune internațională pentru INULTA. În 2025, compania și-a crescut cifra de afaceri cu 47%, de la 5,5 milioane de euro în 2024 la 8 milioane de euro în 2025. Creșterea a fost susținută de achiziția strategică a Filight în Slovenia și de consolidarea continuă a capacităților internaționale de livrare. Această extindere crește capacitatea INULTA de a susține programe complexe de transformare CCH Tagetik, atât în proiecte enterprise, cât și în inițiative derulate împreună cu parteneri.

INULTA oferă soluții software companiilor ce vor să profite de cele mai bune practici și inovații tehnologice integrate, potrivite pentru luarea unor decizii robuste și relevante, în timp real. Combinând competențele tehnice pentru toate procesele de afaceri EPM și expertiza globală de business, Inulta este un partener de încredere pentru companiile care vor să implementeze tehnologie de ultimă generație în departamentele financiare, pentru o mai buna gestionare a afacerii.

În calitate de partener strategic Wolters Kluwer CCH Tagetik Platinum Partner, INULTA furnizează servicii de bugetare și planificare, închidere și consolidare financiară, disclosure management, raportare statutară, sales performance management, supply chain management și advisory.

