Janus Assurance Re Apoya a los Veteranos Dominicanos que Sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
La contribución fue destinada a respaldar programas y servicios dirigidos a veteranos que continúan viviendo con lesiones físicas permanentes, trauma emocional y heridas psicológicas derivadas de su servicio militar. La donación también reconoce las cargas soportadas por las familias militares, cuidadores y sobrevivientes cuyas vidas han sido profundamente marcadas por el costo humano de la guerra y la defensa nacional.
El Memorial Day continúa siendo una de las conmemoraciones más solemnes de los Estados Unidos, honrando a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que entregaron sus vidas al servicio de la nación. Janus Assurance Re expresó que considera que el recuerdo y homenaje a los veteranos debe incluir igualmente apoyo tangible para aquellos que regresaron a casa cargando heridas visibles e invisibles que requieren atención continua, compasión y acompañamiento.
“Las libertades y la seguridad que disfrutan los ciudadanos estadounidenses fueron adquiridas a un costo humano extraordinario dominicano tal como americano. Somos muchos que hemos prestado servicio, siendo parte de la diáspora”, expresó C. Constantin Poindexter Salcedo, Presidente de Janus Assurance Re. “Detrás de cada veterano existe una familia que también sacrificó, soportó incertidumbre y que frecuentemente continúa enfrentando dificultades emocionales y económicas mucho después de concluido el servicio militar. Honrar a los veteranos requiere mucho más que palabras. Exige acción, sensibilidad humana y un compromiso permanente con aquellos que asumieron el peso del servicio en representación de todos nosotros.”
Poindexter y miembros del equipo ejecutivo de Janus Assurance Re han completado además diversos programas especializados de prevención del suicidio y concienciación sobre crisis emocionales en solidaridad con veteranos que enfrentan secuelas psicológicas asociadas al servicio militar. Entre dichas certificaciones se encuentran el programa QPR Veterans Suicide Prevention Certification, el Help for Heroes Certification otorgado por Zero Suicide y el programa S.A.V.E. desarrollado por el United States Department of Veterans Affairs.
“El suicidio de veteranos y el trauma emocional continúan siendo tragedias nacionales que requieren conciencia pública y apoyo práctico,” añadió Sharon M. Poindexter. “Como equipo, decidimos capacitarnos en esta área porque comprender a los veteranos y sus familias en momentos de crisis, así como saber cómo responder adecuadamente, mejora nuestro criterio sobre dónde y cómo aplicar los recursos que podemos ofrecer.”
La VA Foreign Medical Services Foundation brinda asistencia a veteranos residentes en el extranjero mediante apoyo en coordinación médica, orientación sanitaria, programas de bienestar y otros servicios relacionados para veteranos y sus familias, incluyendo numerosos participantes del Foreign Medical Program del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos en la República Dominicana.
Las actividades benéficas y el compromiso comunitario continúan siendo componentes fundamentales de la misión corporativa de Janus Assurance Re. La organización apoya regularmente iniciativas destinadas a beneficiar niños, familias, veteranos, causas médicas, programas educativos y comunidades vulnerables en los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y América Latina. Para ampliar el impacto de sus iniciativas filantrópicas, Janus Assurance Re y sus entidades afiliadas realizan aportes monetarios bajo acuerdos de contribución conjunta con C. Constantin Poindexter Salcedo y la Carlyle Poindexter Charitable Foundation.
Sharon Marcelino
Janus Assurance Re
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