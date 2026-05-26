Smart Strategic Marketing: Transformando destinos turísticos en ecosistemas inteligentes para el mundial de soccer 2026

Jorge Cadena, CEO de Smart Strategic Marketing Nuestra Metodolgìa funciona como el Funnel Ideal AI Travel Twin como Concierge Personal Más Datos, Mejores Decisiones

La próxima generación del turismo se definirá por la capacidad de responder, personalizar y convertir en tiempo real.

Los destinos que logren integrar Inteligencia Artificial, automatización, atención digital y reservaciones inteligentes serán quienes lideren la próxima década del turismo global.” — Jorge Cadena, CEO of Smart Strategic Marketing, LLC

SPRING, TEXAS, TX, UNITED STATES, May 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- A medida que el Mundial FIFA 2026 se acerca y millones de viajeros internacionales comienzan a planear sus experiencias hacia México, Estados Unidos y Canadá, Smart Strategic Marketing presenta una visión innovadora para el futuro del turismo: transformar destinos turísticos en ecosistemas inteligentes impulsados por Inteligencia Artificial, automatización y plataformas integradas capaces de responder al nuevo comportamiento del viajero global.

FIFA 2026 no solamente será uno de los eventos deportivos más importantes de la historia moderna. También será la mayor prueba de capacidad digital para la industria turística.

Hoy, el viajero internacional exige mucho más que promoción turística tradicional. Busca experiencias personalizadas, respuestas inmediatas, contenido interactivo, reservaciones integradas y acompañamiento digital durante todo su recorrido.

Según diversos estudios internacionales de turismo y comportamiento digital, el turismo deportivo global superará los $813 mil millones de dólares en 2026, mientras que las ciudades sede del Mundial ya registran incrementos de doble dígito en búsquedas y reservaciones aéreas. Además, el nuevo viajero consume contenido principalmente desde dispositivos móviles, toma decisiones más rápidas y espera asistencia inmediata y personalizada en tiempo real.

“FIFA 2026 marcará un antes y un después para la industria turística. Los destinos que logren integrar Inteligencia Artificial, automatización, atención digital y reservaciones inteligentes serán quienes lideren la próxima década del turismo global”, señaló Smart Strategic Marketing.

La empresa ha desarrollado un ecosistema tecnológico diseñado para elevar la calidad de innovación, eficiencia y experiencia digital de destinos, gobiernos, hoteles y empresas turísticas mediante plataformas integradas que conectan la inspiración con la reservación.

Entre las herramientas y soluciones desarrolladas destacan:

• Inteligencia Artificial aplicada al turismo

• AI Travel Twins

• Concierge Virtuales Inteligentes

• Automatización de atención turística

• Creator Commerce

• Streaming turístico y Live Commerce

• Revistas interactivas

• Networking estratégico

• Motores de reservación integrados

• Data Intelligence

• Ecosistemas “From Inspiration to Reservation”

Uno de los proyectos centrales de esta visión es:

TravelMexico.travel

Una plataforma inteligente diseñada para acompañar al viajero antes, durante y después de su viaje a México, integrando Inteligencia Artificial, contenido interactivo, recomendaciones dinámicas, reservaciones integradas y atención personalizada en tiempo real.

TravelMexico.travel busca evolucionar el modelo tradicional de promoción turística hacia una experiencia completamente conectada capaz de responder a las necesidades del nuevo viajero FIFA 2026.

La plataforma integrará:

• Planeación inteligente de viajes

• Concierge Virtual impulsado por IA

• Experiencias relacionadas con FIFA 2026

• Revistas digitales interactivas

• Recomendaciones dinámicas

• Atención digital en tiempo real

• Ecosistemas de reservación integrados

Además, Smart Strategic Marketing impulsa una nueva generación de contenido turístico interactivo donde el viajero puede inspirarse, interactuar y reservar directamente desde la experiencia digital.

La empresa también integra plataformas como:

• TravelMexico.travel

• Tripify.live

• TheMarketplace.travel

• PRTravelMatch.com

• TravelCreatorsX.com

Con el objetivo de construir una infraestructura digital turística moderna, inteligente y preparada para responder al enorme flujo de visitantes internacionales que traerá FIFA 2026.

“Hoy el verdadero reto del turismo ya no es solamente atraer visitantes. El verdadero reto será atenderlos eficientemente, personalizar su experiencia y convertir inspiración en reservación en tiempo real”, concluyó Smart Strategic Marketing.

MÁS INFORMACIÓN

Smart Strategic Marketing

TravelMexico.travel

Tripify.live

TheMarketplace.travel

PRTravelMatch.com

TravelCreatorsX.com

Travel. Marketing. With Purpose



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