Mechasys et FDS Pro annoncent un partenariat stratégique pour propulser la réalité projetée sur les chantiers français

Officialisation du partenariat entre les équipes de Mechasys et de FDS Pro. Les équipes de Mechasys et de FDS Pro réunies devant les locaux pour le lancement du XR Projector. Réception et préparation des premiers systèmes de projection laser Mechasys dans l'entrepôt de FDS Pro.

La réalité projetée débarque dans la construction en France : Mechasys s'associe à FDS Pro.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la pression sur les sous-traitants pour livrer un travail de qualité dans les délais ne cesse de s'intensifier. »” — Christophe Roy, GM – EMEA chez Mechasys

PARIS, FRANCE, May 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mechasys, manufacturier de solutions technologiques de pointe pour la construction, a le plaisir d'annoncer un partenariat de distribution stratégique avec FDS Pro, expert reconnu en France pour ses solutions de positionnement et de topographie de haute précision.

Ce partenariat stratégique permettra à FDS Pro de distribuer le système de projection laser innovant développé par Mechasys, transformant ainsi l'industrie de la construction en France grâce à l'intégration de la réalité projetée sur les chantiers via le XR Projector.

Utilisant une technologie de positionnement de pointe, le XR Projector projette des plans BIM/CAO à l'échelle réelle 1:1 sur les planchers, les murs et les plafonds avec une précision au millimètre près. En combinant qualité, simplicité et efficacité dans un même flux de travail, ce nouvel outil élimine les erreurs de chantier, permettant ainsi aux équipes de mener à bien les projets beaucoup plus rapidement.

À ce jour, les produits Mechasys ont été utilisés dans des centaines de projets aux quatres coins du monde, recevant des commentaires extrêmement positifs. Cette technologie s'est avérée cruciale pour améliorer la productivité et la qualité sur les sites de construction, permettant à des travailleurs de différents niveaux de compétence de travailler avec précision dans les configurations les plus complexes.

« En France, que ce soit pour des projets neufs ou de rénovation, une bonne coordination de chantier repose avant tout sur un traçage précis de qualité, c'est l'entonnoir de tout projet.», a déclaré Christophe Roy, GM – EMEA chez Mechasys. « Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la pression sur les sous-traitants pour livrer un travail de qualité dans les délais ne cesse de s'intensifier. Nous sommes fermement convaincus que la projection laser répond simultanément à ces deux enjeux. »

L'équipe de direction de FDS Pro souligne également l'importance de cette étape : « Ce partenariat aux côtés de Mechasys marque une évolution naturelle dans notre volonté d’aller toujours plus loin et de proposer des solutions à forte valeur ajoutée. Le XR Projector répond parfaitement aux besoins de nos clients qui exigent toujours plus de précision et d'efficacité pour accompagner leurs projets. »

Le partenariat de distribution entre FDS Pro et Mechasys prend effet immédiatement, avec la mise en œuvre prévue de cette technologie novatrice dans plusieurs projets de construction à travers la France. Ensemble, ils visent à redéfinir les standards de l'industrie en matière de précision et d'efficacité, ouvrant la voie à une nouvelle ère de construction intelligente.



À propos de FDS Pro

FDS Pro est spécialisée dans la commercialisation et le support de solutions de positionnement innovantes. Forte d'une expertise technique reconnue, l'entreprise accompagne les professionnels du BTP et de la topographie dans l'optimisation de leurs processus terrain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.fdspro.com/

À propos de Mechasys

Mechasys est une entreprise technologique internationale qui développe des solutions de réalité projetée pour les secteurs de la construction et de la fabrication. Notre mission est de démocratiser la précision en la rendant accessible à chaque travailleur industriel, grâce à des outils simples, fiables et performants. Nous concevons et fabriquons le XR Projector, capable d’afficher des plans à l’échelle 1:1 avec une précision millimétrique, sur toutes les surfaces et dans tous les environnements.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.mechasys.ca/

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