Revieve und die Matas Group starten eine nordische Partnerschaft zur Skalierung KI-gestützter Beauty-Erlebnisse

Matas Group und Revieve stärken personalisierte Beauty-Erlebnisse mit KI in den Nordics.

Die Matas Group arbeitet mit Revieve zusammen, um KI-gestützte Beauty-Erlebnisse über Matas und KICKS hinweg bereitzustellen – online, mobil und im Store.

BERLIN, GERMANY, May 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Matas Group, der nordische Marktführer hinter Matas in Dänemark sowie KICKS in Schweden, Norwegen und Finnland, hat eine Partnerschaft mit Revieve, dem weltweit führenden Anbieter KI-gestützter Beauty-Technologien, geschlossen, um personalisierte und datenbasierte Beauty-Erlebnisse in der gesamten nordischen Region bereitzustellen. Die Partnerschaft zählt zu den bislang umfassendsten Omnichannel-KI-Beauty-Implementierungen in den Nordics.Die Matas Group vereint zwei der beliebtesten Beauty-Marken Skandinaviens unter einer gemeinsamen Vision. Matas verfügt über mehr als 260 Stores, eine starke E-Commerce-Präsenz, eine App sowie eines der aktivsten Loyalty-Programme Dänemarks und begleitet Millionen Kund:innen entlang ihrer gesamten Beauty- und Gesundheitsreise. KICKS, die führende Premium-Beauty-Destination der Region mit rund 237 Stores, einer starken digitalen Community und einer kürzlich eingeführten App, baut ihre Omnichannel-Kompetenzen kontinuierlich aus. Gemeinsam verfügen beide Marken über mehr als 6 Millionen Loyalty-Mitglieder in den Nordics – und damit über eine der größten Beauty-Communities der Region. Mit Revieve bieten beide Marken ihren Kund:innen nun ein intelligentes, vernetztes Beauty-Erlebnis – unabhängig davon, ob sie online stöbern, die App nutzen oder sich direkt im Store befinden.Die Partnerschaft umfasst drei zentrale Lösungen von Revieve: den AI Skincare Advisor (Skin Analytics), der Kund:innen anhand eines Selfies und eines kurzen Lifestyle-Fragebogens eine personalisierte Hautanalyse sowie individuell abgestimmte Produktempfehlungen liefert; den AI Makeup Advisor, ein geführtes Discovery-Tool zur Auswahl passender Make-up-Produkte basierend auf individuellen Vorlieben und Merkmalen; sowie Makeup Virtual Try-On (AI Makeup Artist) auf den Produktdetailseiten, mit dem Kund:innen Farbtöne und Finishes direkt virtuell testen können. Über Matas und KICKS hinweg sind diese Lösungen sowohl in den Direct-to-Consumer-Webshops als auch in den jeweiligen Apps live verfügbar. Zusätzlich hat KICKS einen Pilotversuch in fünf Stores in Stockholm gestartet und bringt KI-gestützte Beauty-Beratung direkt auf die stationäre Verkaufsfläche – ein bedeutender Schritt innerhalb der In-Store-Strategie des Unternehmens.Eine gemeinsame nordische VisionDie Verbindung zwischen der Matas Group und Revieve geht weit über Technologie hinaus. Das erklärte Ziel der Matas Group ist es, „die Nordics zu gewinnen“ – also die führende Beauty- und Health-Destination der Region zu werden. Revieve wurde in Helsinki gegründet und ist tief im nordischen Markt verwurzelt. Beide Unternehmen verbindet nicht nur ein geografischer Fokus, sondern auch die Überzeugung, dass personalisierte, technologiegestützte Beauty-Erlebnisse die Grundlage für langfristige Kundenbindung und nachhaltiges Wachstum bilden.Die Partnerschaft liefert bereits heute starke kommerzielle Ergebnisse – insbesondere im E-Commerce. Die Performance liegt deutlich über branchenüblichen Benchmarks: Die KI-gestützten Tools erzielen Conversion-Steigerungen von +331 % für Virtual Try-On, +180 % für Skin Analytics und +153 % für den Makeup Advisor. Dieses Engagement führt zu messbarem Business Impact mit durchschnittlichen Warenkorbsteigerungen (AOV) von +37,3 %, +23,1 % beziehungsweise +14,1 %. Gemeinsam verdeutlichen diese Ergebnisse die wachsende Bedeutung personalisierter KI-Lösungen für die digitale Performance, während die stationären Initiativen derzeit im Rahmen erster Pilotprojekte evaluiert werden.Die Beauty Journey von morgen gestalten„Die Partnerschaft mit Revieve ist ein wichtiger Bestandteil unserer Omnichannel-Strategie über Matas und KICKS hinweg. Unsere Kund:innen erwarten heute ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis – egal, ob sie ihr Smartphone nutzen, am Laptop sitzen oder sich in einem unserer Stores befinden. Mit den KI-Lösungen von Revieve können wir genau diese Konsistenz und Relevanz in großem Maßstab liefern. Die starken kommerziellen Ergebnisse in unseren digitalen Kanälen bestätigen, wie positiv Kund:innen auf Erlebnisse reagieren, die wirklich auf sie zugeschnitten sind. Diese Partnerschaft ist ein zentraler Bestandteil der Strategie der Matas Group, die Nordics zu gewinnen.“ – Claudia Holm, Head of Digital Business Development, KICKS & Matas, Matas Group„Wir sind stolz darauf, mit der Matas Group sowohl bei Matas als auch bei KICKS zusammenzuarbeiten. Revieve wurde in den Nordics gegründet, und wir engagieren uns mit voller Überzeugung dafür, gemeinsam mit den besten Partnern die Zukunft der Beauty-Branche in dieser Region zu gestalten. Der Anspruch der Matas Group, die Nordics zu gewinnen, passt perfekt zu unserer eigenen Vision – und wir sind überzeugt, dass KI dabei der entscheidende Enabler ist. Die starken kommerziellen Ergebnisse über beide Marken hinweg zeigen eindrucksvoll, dass wir etwas schaffen, das für nordische Beauty-Kund:innen echten Mehrwert bietet.“ – Sampo Parkkinen, CEO & Co-Founder, RevieveDie Partnerschaft zwischen der Matas Group und Revieve markiert ein neues Kapitel für KI-gestützte Beauty-Erlebnisse in den Nordics – geprägt von kanalübergreifender Reichweite, tiefgehender Personalisierung und dem gemeinsamen Anspruch, jede Beauty-Interaktion intelligenter und zugleich menschlicher zu gestalten. Während beide Marken ihre Omnichannel-Strategien weiterentwickeln, wird die Plattform von Revieve als zentrale Engine für Personalisierung, Discovery und Kundenbindung in der gesamten Region dienen.Die von Revieve unterstützten Erlebnisse sind ab sofort auf den Websites und Apps von Matas und KICKS verfügbar. Die In-Store-Erfahrung ist bereits in ausgewählten KICKS-Stores in Stockholm live.Über die Matas GroupDie Matas Group ist der führende Anbieter für Beauty und Wellbeing in den Nordics und umfasst die Marken Matas und KICKS. Mit nahezu 500 Stores und führenden Webshops in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland ist die Gruppe der führende Omnichannel-Player der Region. Das Unternehmen bietet ein kuratiertes Portfolio internationaler Marken, Eigenmarken sowie persönliche Beratung und exzellenten Service. Über 6 Millionen Loyalty-Mitglieder in den Nordics vertrauen bereits auf die Angebote der Matas Group. Das Unternehmen ist an der Nasdaq OMX Copenhagen gelistet.Über RevieveRevieve ist der bevorzugte Technologiepartner führender Beauty-Marken und Retailer und ermöglicht über seine Enterprise-Beauty- und Wellness-Plattform personalisierte, digital gesteuerte Kundenerlebnisse. Als Innovationsführer der Beauty- und Wellnessbranche setzt Revieve auf ein breites Spektrum moderner KI-Technologien – darunter fortschrittliche Generative AI –, um Consumer Experiences der nächsten Generation bereitzustellen.Zum Portfolio der bewährten Lösungen zählen unter anderem der AI Skincare Advisor, AI Makeup Advisor, AI Makeup Artist und AI Hair Color Artist mit Virtual Try-On, der AI Suncare Advisor sowie weitere KI-gestützte Lösungen. Die Plattform integriert personalisierte Shopping-Erlebnisse nahtlos und schafft messbaren Business Impact durch höhere Kundeninteraktion, gesteigerte Conversion Rates und größere Warenkörbe über sämtliche digitalen sowie stationären Touchpoints hinweg. Die Lösungen von Revieve sind zudem über den Google Cloud Marketplace verfügbar und lassen sich dadurch besonders einfach integrieren und skalieren.Weitere Informationen unter: www.revieve.com PressekontakteKevin Arildtoft MoerHead of Press, Matas GroupKevin.Moer@matas.dkVitalia VasilkovaMarketing Director, Revievevitalia@revieve.com

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