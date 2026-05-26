EUROPEAN WINES AND DELI MEATS INSPIRE THE PERFECT PICNIC MENU

Picnic social Deli meats and Roero wines

New seasonal pairing ideas on the Sip and Savor website

ROME, ITALY, May 26, 2026 / EINPresswire.com / -- French version available below.As outdoor dining season begins across North America, Sip and Savor: Pairing European Wines and Deli Meats invites consumers to discover a new selection of picnic-inspired recipes and pairings now available on the campaign’s website.Designed to combine convenience, quality and authentic European flavors, the new digital content offers practical inspiration for spring and summer gatherings, highlighting the versatility of Roero DOCG wines and Italian salumi in relaxed and contemporary occasions.Created specifically for North American audiences, the picnic menus reinterpret a classic seasonal tradition through combinations that balance freshness, conviviality and Mediterranean-inspired flavors. The initiative is part of Sip and Savor’s broader educational mission to encourage consumers to explore European products in accessible and everyday contexts.The Canada-inspired menu brings together Roero Arneis DOCG, Roero Rosso DOCG and their Riserva expressions with a selection of European deli meats promoted by the campaign, including prosciutto crudo, speck, coppa and salame.The full menu is now available on the campaign’s website: https://sipsavor.eu/en-CA/sip-and-savor-launches-new-seasonal-pairing-ideas-with-the-perfect-picnic-menu/ Through these combinations, the campaign showcases how European wines and deli meats can naturally become part of outdoor lunches, park gatherings and informal entertaining occasions, while maintaining a strong connection to quality, authenticity and origin.Sip and Savor is a three-year campaign by Consorzio Tutela Roero and Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), co-funded by the European Union, to promote European wines and deli meats in the US and Canada. More than a promotion, it is an invitation to explore and share the cultural and sensory richness of two European excellences through exclusive content, events and experiences across North America.To stay updated on the campaign’s initiatives or to receive more information:Digital accountsWebsite: www.sipsavor.eu Instagram: @sipandsavor.canadaFacebook: @Sip and Savor - CanadaYoutube: @SipandSavoreuPress officeBlancdenoir Communication AgencyPiazza Matteotti 2525015 – Desenzano del Garda (BS)Email: sipsavoreu@gmail.com---LES VINS EUROPÉENS ET LES CHARCUTERIES INSPIRENT LE MENU DE PIQUE-NIQUE PARFAITNouvelles idées d’accords saisonniers sur le site de Sip and SavorMai 2026 – Alors que la saison des repas en plein air débute à travers l’Amérique du Nord, Sip and Savor: Pairing European Wines and Deli Meats invite les consommateurs à découvrir une nouvelle sélection de recettes et d’accords inspirés des pique-niques, désormais disponibles sur le site de la campagne.Conçus pour allier praticité, qualité et saveurs européennes authentiques, ces nouveaux contenus digitaux offrent des inspirations concrètes pour les rencontres printanières et estivales, mettant en valeur la polyvalence des vins Roero DOCG et des salumi italiens dans des occasions conviviales et contemporaines.Créés spécifiquement pour le public nord-américain, les menus de pique-nique réinterprètent une tradition saisonnière classique à travers des associations qui équilibrent fraîcheur, convivialité et saveurs d’inspiration méditerranéenne. Cette initiative s’inscrit dans la mission éducative plus large de Sip and Savor, qui vise à encourager les consommateurs à découvrir les produits européens dans des contextes accessibles et du quotidien.Le menu inspiré du Canada associe le Roero Arneis DOCG, le Roero Rosso DOCG et leurs versions Riserva à une sélection de charcuteries européennes promues par la campagne, notamment le prosciutto crudo, le speck, la coppa et le salame.Le menu complet est désormais disponible sur le site de la campagne :À travers ces accords, la campagne montre comment les vins européens et les charcuteries peuvent naturellement accompagner les déjeuners en plein air, les rencontres au parc et les moments de convivialité informels, tout en conservant un lien fort avec la qualité, l’authenticité et l’origine des produits.Sip and Savor est une campagne triennale menée par le Consorzio Tutela Roero et l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), cofinancée par l’Union européenne, visant à promouvoir les vins et charcuteries européens aux États-Unis et au Canada. Plus qu’une action promotionnelle, il s’agit d’une invitation à découvrir et à partager la richesse culturelle et sensorielle de deux excellences européennes à travers des contenus exclusifs, des événements et des expériences en Amérique du Nord.Pour suivre la campagne ou obtenir plus d’informations :Digital accountsWebsite: www.sipsavor.eu Instagram: @sipandsavor.canadaFacebook: @Sip and Savor - CanadaYoutube: @SipandSavoreuPress officeBlancdenoir Communication AgencyPiazza Matteotti 2525015 – Desenzano del Garda (BS)Email: sipsavoreu@gmail.com

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