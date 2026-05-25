Zlatan Ibrahimović unterstützt K-Sport als Global Ambassador und Anchor Investor

Zlatan Ibrahimovic und Alberto Guidotti

MILAN, ITALY, May 25, 2026 / EINPresswire.com / -- Zlatan Ibrahimović steigt offiziell bei K-Sport ein, einem führenden italienischen Technologieunternehmen, das auf die Analyse sportlicher Leistungsdaten spezialisiert ist. Der Schritt markiert eine wichtige strategische Entscheidung, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und seine globale Führungsposition weiter auszubauen.Die schwedische Fußballlegende beteiligt sich als Global Ambassador und Anchor Investor an K-Sport und bringt sein internationales Profil ein, um die Expansion der Marke in wichtigen Märkten wie Europa, den USA und Asien voranzutreiben. Die Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Vision: sportliches Talent mithilfe von künstlicher Intelligenz und Daten zu „demokratisieren“.Indem Leistungskennzahlen auf professionellem Niveau sowohl Spitzensportlern als auch Amateuren zugänglich gemacht werden, soll die Zusammenarbeit dazu beitragen, Talente unabhängig von ihren jeweiligen Startvoraussetzungen zu erkennen und weiterzuentwickeln.Zlatan Ibrahimović erklärte: „Im Laufe meiner Karriere war ich immer sehr wählerisch, wenn es darum ging, worin ich meine Zeit investiere; K-Sport ist das Sport-Tech-Unternehmen, das ich unterstützen möchte. Ich habe in diesem Projekt etwas Einzigartiges gesehen: ein Modell, das Daten nutzt, um den Sport zu demokratisieren und jedem eine echte Chance zu geben, entdeckt zu werden und seine sportlichen Leistungen messen zu lassen und zu verbessern. Ich glaube, dass K-Sport zu einem globalen Katalysator für diesen Wandel werden wird und einen neuen Ansatz zur Definition von Leistung und Talent validiert. Letztlich geht es im Sport wie im Leben nicht darum, wo man startet, sondern darum, was man aus den Chancen macht, die man bekommt.“K-Sport wurde 2008 von Mirko Marcolini gegründet und etablierte sich früh als Pionier: Das Unternehmen war weltweit das erste, das ein Patent für eine auf künstlicher Intelligenz basierende Spielanalyse anmeldete. Im Laufe der Jahre hat K-Sport eine starke globale Präsenz aufgebaut und arbeitet heute mit mehr als 1.800 Vereinen und Nationalmannschaften zusammen, während die Leistungsdaten von über 150.000 Athletinnen und Athleten erfasst und analysiert werden.Heute gilt das Unternehmen als Referenz im internationalen Sport-Tech-Sektor. Diese Position wird durch eine kontinuierliche Expansion und ein solides finanzielles Wachstum gestützt. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 6,03 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 112 Prozent in den vergangenen zwei Jahren entspricht, und verzeichnete zugleich ein positives EBITDA.Mit Blick auf die Zukunft ist die Unternehmensstrategie von K-Sport mittel- bis langfristig ausgerichtet. Ziel ist es, bis 2030 einen Umsatz von mehr als 80 Millionen US-Dollar zu erreichen. Im Zentrum dieser Vision steht der Aufbau des weltweit größten Ökosystems zur Identifikation, Messung und Entwicklung von Talenten – unabhängig von den Startvoraussetzungen eines Athleten.Ein zentraler Bestandteil von Ibrahimovićs Beteiligung ist der weltweite Rollout von K-Fans, einer Plattform, die die Lücke zwischen Profisport und Breitensport schließen soll. Mithilfe von Wearable-Technologie und einer eigenen App ermöglicht K-Fans Amateur- und Nachwuchsspielern, ihre Leistung zu verfolgen und ihre Daten in einer globalen Datenbank zu teilen, die Scouts und Profivereinen zugänglich ist.Alberto Guidotti, Präsident & CEO von K-Sport, kommentierte: „Zlatan hat sich für K-Sport entschieden, weil er eine Vision erkannt hat, die über reine Technologie hinausgeht. Es handelt sich nicht nur um ein unternehmerisches Vorhaben, sondern um ein Bekenntnis dazu, den Sport offener und zugänglicher zu machen. Unser Ziel ist es, ein System aufzubauen, in dem Erfolg durch die Hingabe eines Athleten definiert wird – und nicht durch die Umstände, in die er hineingeboren wurde. Angesichts der aktuellen Herausforderungen des italienischen Fußballs halten wir es für entscheidend, in Instrumente zu investieren, die jungen Talenten helfen, sich durchzusetzen. Wenn wir Daten demokratisieren, demokratisieren wir Chancen.“Das Wachstum von K-Sport wird zusätzlich durch die jüngsten internationalen Aktivitäten gestützt, darunter die Übernahme des australischen Unternehmens Sport Performance Tracking (SPT), durch die K-Sport seine Position in englischsprachigen Märkten weiter gestärkt hat.Zum aktuellen Portfolio des Unternehmens gehören führende italienische Vereine wie Inter, Napoli, Roma, Fiorentina und weitere Clubs sowie die Nationalmannschaften Italiens, Argentiniens und Brasiliens. Über den Fußball hinaus bietet K-Sport technische Analysen für den Spitzentennisbereich, unter anderem für Athleten wie Flavio Cobolli und Andrey Rublev, sowie für den Basketball, darunter die italienische Nationalmannschaft und die EuroLeague.Um die weitere internationale Expansion zu unterstützen und das Wachstum der Fans-Division zu beschleunigen, haben die derzeitigen Gesellschafter von K-Sport — Medsport (das Family Office des CEO), Rialto Venture Capital (der Technologie-Fonds von AVM, mit Simone Brunozzi als Board-Mitglied und Alessandro Profumo als Präsident des Advisory Boards von K-Sport) sowie KM (das Family Office des Gründers) — eine neue Finanzierungsrunde angekündigt, die für das zweite Quartal 2026 geplant ist. An der Runde werden sich bereits bestätigte neue Venture-Capital-Gesellschaften, High-Net-Worth Individuals (HNWIs) sowie eine Equity-Crowdfunding-Kampagne beteiligen. Ziel ist es, die Investorenbasis des Unternehmens zu erweitern.

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