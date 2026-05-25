Médicos en América Latina buscan mayor control sobre su perfil médico digital

La búsqueda médica se mueve a canales digitales, donde perfiles propios y reservas online redefinen cómo pacientes encuentran especialistas.

A medida que crecen los marketplaces médicos, también crece la pregunta por quién controla el perfil digital del profesional.” — Dr. José Puentes

CIUDAD DE MEXICO, CDMX, MEXICO, May 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Para muchos médicos en América Latina, la primera impresión con un paciente ya no ocurre dentro del consultorio. Ocurre antes: cuando alguien busca síntomas en internet, compara especialistas, revisa directorios médicos, pide recomendaciones por WhatsApp o intenta confirmar si un profesional atiende el tipo de caso que necesita.

En ese contexto, herramientas como MedProfile apuntan a una tensión cada vez más visible en el sector salud: los médicos necesitan presencia digital, pero no siempre quieren depender de marketplaces, rankings pagados o perfiles que no controlan por completo. MedProfile propone perfiles públicos gratuitos, conectados a la agenda y reservas online, como una alternativa para que los profesionales de salud tengan una base propia en internet.

La plataforma fue desarrollada por Itaca.ai, que ya trabaja con médicos desde otro ángulo: la carga administrativa dentro de la consulta. Su asistente de IA ayuda a generar notas clínicas estructuradas, documentos, formularios y respuestas clínicas apoyadas en evidencia, con el objetivo de que el médico pase menos tiempo escribiendo y más tiempo atendiendo.

La búsqueda de atención médica se está volviendo digital en toda la región. En México, por ejemplo, la ENDUTIH 2024 de INEGI reportó que 83.1% de la población de seis años o más usó internet. El estudio El Paciente Digital Mexicano 2025 también mostró que 39% de los pacientes consulta directorios especializados en línea para encontrar a un nuevo profesional de la salud, mientras que 32% usa buscadores y 25% revisa perfiles en redes sociales.

Aunque las cifras varían por país, la dirección es regional: antes de pedir una cita, muchos pacientes ya compararon opciones, revisaron horarios, buscaron credenciales y trataron de entender si llegaron al especialista correcto.

Esto cambia el trabajo invisible del médico. Ya no basta con tener buena reputación clínica. También hay que ser fácil de encontrar, fácil de entender y fácil de contactar. El paciente quiere saber quién es el especialista, dónde atiende, qué servicios ofrece, si habla su idioma, si ve casos como el suyo y cómo puede pedir una cita sin pasar por diez mensajes.

El problema es que muchos médicos no controlan esa primera impresión.

Plataformas como Doctoralia, Top Doctors y otros directorios médicos han ayudado a que más pacientes encuentren especialistas y agenden citas en línea. Pero también han hecho más visible una dependencia incómoda para muchos profesionales: el perfil médico suele vivir dentro de reglas ajenas.

En estos entornos, factores como rankings internos, reseñas, perfiles competidores, planes de visibilidad pagada y cambios de algoritmo pueden influir en cómo aparece un médico ante el paciente. El doctor puede ganar exposición, pero no siempre control sobre su presencia digital.

Y en salud, el control importa. Una página médica no es solo una herramienta de marketing. Es parte de la confianza. Cuando un paciente elige médico, necesita información sobria, clara y actualizada. No necesita una experiencia parecida a comprar cualquier producto en línea.

MedProfile parte de esa diferencia: el perfil público de un médico debe funcionar como una base propia en internet, no como una ficha perdida dentro del marketplace de alguien más.

La plataforma no busca reemplazar la relación médico-paciente ni convertir la medicina en una experiencia transaccional. Resuelve algo más concreto: el espacio entre “un paciente está buscando atención” y “ese paciente logra solicitar una cita con claridad”.

Un perfil en MedProfile reúne la información básica que un paciente necesita antes de reservar: identidad profesional, especialidad, formación, servicios, ubicación, modalidad de atención, idiomas, disponibilidad y reservas online.

Para el médico, esto reduce fricción. En lugar de mandar a cada paciente a una biografía de Instagram, una ficha de marketplace, una conversación de WhatsApp o una página desactualizada, puede compartir un solo enlace profesional.

Uno de los puntos más relevantes de MedProfile es su postura: el perfil es gratuito para profesionales de la salud. La idea es clara: los médicos no deberían pagar solo para que los pacientes puedan encontrarlos o solicitar una cita.

En una región donde la atención médica se descubre cada vez más en línea, el perfil médico digital empieza a dejar de ser un accesorio: se está convirtiendo en parte de la infraestructura básica de cualquier práctica.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.