La Gobernadora Hochul Anuncia la Finalización de un Proyecto de Viviendas Asequibles para Adultos Mayores en Brooklyn

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la inauguración de Bethany Senior Terraces, un proyecto de viviendas asequibles de 48 millones de dólares en el barrio de East Flatbush, Brooklyn. El nuevo edificio de cuatro pisos cuenta con 57 apartamentos asequibles para adultos mayores de 55 años, incluyendo dieciocho apartamentos con servicios de apoyo. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR) ha creado o preservado más de 11,000 viviendas asequibles en Brooklyn. Bethany Senior Terraces da continuidad a este esfuerzo y forma parte del Plan de Vivienda quinquenal de 25 mil millones de dólares de la gobernadora Hochul, que tiene como objetivo crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado.

“Todos los neoyorquinos merecen un lugar seguro y asequible donde envejecer con independencia y estabilidad”, dijo la gobernadora Hochul. “Bethany Senior Terraces transforma un terreno baldío en Brooklyn en viviendas modernas y energéticamente eficientes para adultos mayores, a la vez que ofrece servicios de apoyo que ayudarán a las personas mayores vulnerables a prosperar. Proyectos como este son esenciales para abordar la escasez de vivienda y construir vecindarios más saludables en todo Nueva York”.

Desarrollado por RiseBoro Community Partnership Inc., Bethany Senior Terraces reemplaza dos edificios vacíos que antes ocupaba el Hogar Metodista Bethany para Adultos Mayores. El nuevo complejo incluye 45 apartamentos tipo estudio, 12 apartamentos de una habitación y una vivienda para el administrador. Los 57 apartamentos asequibles están reservados para hogares con ingresos iguales o inferiores al 50 % del ingreso medio del área.

Dieciocho apartamentos están reservados para inquilinos que cumplen los requisitos para recibir servicios de apoyo en el lugar, incluyendo personas sin hogar. Los servicios son proporcionados por RiseBoro Community Partnership Inc. e incluyen gestión de casos, coordinación de salud y programas sociales y recreativos diseñados para ayudar a las personas mayores a mantener una vivienda estable y envejecer de forma independiente. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York proporciona financiación para estos apartamentos con servicios de apoyo a través de una subvención de la Iniciativa de Vivienda con Apoyo del Estado de Nueva York.

El complejo incluye apartamentos totalmente accesibles y adaptables. Habrá cinco unidades para residentes con movilidad reducida y dos para residentes con discapacidades sensoriales.

El edificio, totalmente eléctrico, fue diseñado para cumplir con los estándares Enterprise Green Communities Plus y Passive House de 2020, e incorpora características sostenibles como sistemas de ventilación con recuperación de energía, iluminación LED, electrodomésticos Energy Star, materiales con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) e infraestructura en la azotea preparada para la futura instalación de paneles solares.

Los residentes tendrán acceso a oficinas de servicios de apoyo, trasteros y salas comunes. El edificio cuenta con terrazas exteriores que descienden a un amplio jardín común ubicado junto al vestíbulo y ofrecen accesos a espacios sociales interiores en cada planta. También dispone de un invernadero hidropónico, que utiliza agua en lugar de tierra para el cultivo de plantas. Hay una cocina comunitaria conectada directamente al invernadero, destinada a realizar demostraciones comunitarias de jardinería y cocina.

La financiación estatal para el proyecto incluyó créditos fiscales federales y estatales para viviendas de bajos ingresos, que generaron aproximadamente 14,4 millones de dólares en capital y 7,8 millones de dólares en subsidios del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA) aportó 716,000 dólares. El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York proporcionó 9,3 millones de dólares en financiación.

La comisionada del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “Bethany Senior Terraces ofrece exactamente el tipo de vivienda que Nueva York necesita: apartamentos asequibles, con servicios de apoyo, sostenibles y que permiten a los residentes integrarse en las comunidades de su elección. Al transformar una propiedad deteriorada en 57 apartamentos de alta calidad, este proyecto impulsa los objetivos de vivienda y clima de la gobernadora Hochul, a la vez que contribuye a crear un futuro más saludable y asequible para las personas mayores en Brooklyn”.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: “Para los adultos mayores, un hogar saludable y accesible es esencial para envejecer con dignidad. Bethany Senior Terraces brindará a los residentes la oportunidad de vivir de forma independiente, manteniéndose conectados a los servicios y el apoyo que necesitan para prosperar. Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo y compromiso con la expansión de la vivienda asequible en todo el Estado de Nueva York”.

La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, dijo: “Bethany Senior Terraces sirve como ejemplo de cómo construir viviendas asequibles que priorizan la tecnología limpia más avanzada, junto con adaptaciones de accesibilidad y movilidad. Las mejoras de eficiencia energética incorporadas en este proyecto ayudarán a reducir el consumo de energía de los neoyorquinos de edad avanzada y les permitirán vivir en espacios residenciales más limpios y modernos”.

El director interino de la Oficina para el Envejecimiento del Estado de Nueva York, Greg Olsen, dijo: “El proyecto de desarrollo Bethany Senior Terraces destaca el compromiso de la gobernadora Hochul de ampliar la oferta de viviendas asequibles y adaptadas a las personas mayores en todo el estado. Los servicios de apoyo in situ, así como la programación social y recreativa, ayudarán a garantizar que los adultos mayores tengan el acceso y la oportunidad de ser independientes, saludables y activos dentro de su comunidad. Los neoyorquinos de edad avanzada tienen un impacto profundo en cada comunidad; por ello, aplaudo a la gobernadora Hochul por sus continuos esfuerzos para permitir que los adultos mayores de Nueva York permanezcan en las comunidades de su elección”.

El director ejecutivo de RiseBoro Community Partnership, Kieran Harrington, dijo: “Desde la adquisición de este terreno, que permaneció vacío durante mucho tiempo, hasta la entrega de 57 viviendas totalmente eléctricas y de muy bajo costo, en RiseBoro nos enorgullece haber construido Bethany Senior Terraces como un lugar donde los adultos mayores de Nueva York pueden envejecer con dignidad, estabilidad y sentido de comunidad. Nos entusiasma enormemente seguir desarrollando más residencias asequibles y sostenibles que satisfagan las necesidades de nuestra comunidad y promuevan la resiliencia Ambiental”.

La representante Yvette D. Clarke dijo: “La inauguración de Bethany Senior Terraces no es solo una inversión en vivienda asequible, sino una inversión en dignidad, estabilidad y oportunidades para nuestros adultos mayores aquí en el centro de Brooklyn. En un momento en que demasiados neoyorquinos de edad avanzada luchan contra la inseguridad habitacional, este proyecto de desarrollo proporcionará hogares sostenibles y con servicios de apoyo, donde los residentes podrán envejecer con gracia e independencia. Felicito a la gobernadora Hochul, a RiseBoro Community Partnership, Inc. y a todos nuestros socios por transformar un terreno que estuvo vacío durante mucho tiempo en un modelo de vivienda compasiva y consciente del clima, que ofrece servicios de apoyo en el propio lugar. Juntos, estamos demostrando que todo neoyorquino merece un lugar seguro y asequible al que pueda llamar hogar”.

La asambleísta Monique Chandler-Watermandijo: “Me entusiasma unirme hoy a la gobernadora Hochul y a mis colegas del gobierno para celebrar la inauguración de Bethany Senior Terraces. Mi oficina colaboró en la difusión de este proyecto durante su fase de construcción, asistió a numerosos adultos mayores en la cumplimentación de sus solicitudes de vivienda y gestionó la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para dar cabida al mayor número posible de aspirantes”.

La agenda de vivienda de la gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el Año Fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de cinco años y 25,000 millones de dólares, promulgando el acuerdo de vivienda más significativo en décadas e implementando nuevas protecciones tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Entre estos se incluye el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (*Pro-Housing Community Program*), que otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 410 comunidades en todo el estado han obtenido la certificación de "Comunidad a Favor de la Vivienda", incluida la ciudad de Nueva York.

Como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la Gobernadora Hochul propuso su agenda "Let Them Build" (Permítanles Construir), una serie de reformas históricas destinadas a acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras, así como a reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), junto con acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la Gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado —incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables—, además de electrificar otras 50,000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81,000 viviendas asequibles. Asimismo, el Presupuesto Ejecutivo destina 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.