La Gobernadora Hochul Anuncia Una Campaña Intensiva Contra La Conducción Bajo Los Efectos De Sustancias Y La Conducción Temeraria Este Fin De Semana Del Día De Los Caídos

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las fuerzas del orden en todo el estado intensificarán las patrullas para disuadir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como la conducción temeraria, durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day). Este periodo de mayor vigilancia policial comenzará a las 6:00 p. m. del viernes 22 de mayo y se extenderá hasta las 11:00 p. m. del lunes 25 de mayo. El Día de los Caídos es una de las festividades con mayor volumen de desplazamientos del año; por ello, la policía desplegará un gran contingente para retirar de las autopistas estatales a los conductores que circulen bajo los efectos de sustancias o de manera temeraria, y para ayudar a garantizar que los viajeros lleguen sanos y salvos a sus destinos.

“Queremos asegurarnos de que todos tengan un excelente comienzo de la temporada de verano y se mantengan seguros en las carreteras”, dijo la gobernadora Hochul. “Si va a ponerse al volante, conduzca de manera responsable y nunca lo haga bajo los efectos de sustancias. En Nueva York existe tolerancia cero ante comportamientos tan irresponsables y peligrosos”.

Para facilitar los desplazamientos durante este ajetreado fin de semana festivo, se suspenderán los cierres temporales y de corta duración de carriles —relacionados con proyectos de construcción y reparación de carreteras y puentes en las autopistas del estado de Nueva York— desde las 6:00 a.m. del viernes 22 de mayo hasta las 6:00 a.m. del martes 26 de mayo.

Los automovilistas deben tener en cuenta que algunos trabajos podrían continuar detrás de barreras permanentes de concreto, o en caso de que sean necesarias reparaciones de emergencia. Esta suspensión de las obras se alinea con la iniciativa estatal “Drivers First” (Los conductores primero), la cual prioriza la comodidad de los automovilistas con el fin de minimizar la congestión del tráfico y los retrasos en los desplazamientos provocados por las obras en carreteras y puentes.

El Comisionado Interino del Departamento de Vehículos Motorizados, Christian Jackstadt, dijo: “Este es el comienzo de la ajetreada temporada de viajes de verano, y recae sobre todos los que circulan por las carreteras la responsabilidad de conducir de manera segura. Todos queremos divertirnos con familiares y amigos, pero los accidentes causados por conducir bajo los efectos de sustancias son 100% prevenibles. No existe excusa alguna para tomar esa decisión cuando hay múltiples opciones para trasladarse del punto A al punto B de forma segura, y sin poner en riesgo de lesiones o muerte —en un accidente— ni a uno mismo ni a los demás. Lo mismo se aplica al teléfono: ese mensaje de texto puede esperar hasta que usted se detenga. Actúe con inteligencia y conduzca con seguridad”.

El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Steven G. James, dijo: “El fin de semana del Día de los Caídos marca el inicio de la intensa temporada de viajes de verano, y nuestros agentes tendrán una gran presencia en todo el estado, trabajando para garantizar la seguridad de los automovilistas. Recordamos a todos la importancia de tomar decisiones responsables antes de ponerse al volante. Conducir bajo los efectos de sustancias, de manera imprudente o con distracciones pone vidas en riesgo y no será tolerado en las carreteras de Nueva York. Si planea celebrar, asegúrese de contar con un plan de transporte sobrio, respete las leyes de tránsito, reduzca la velocidad, ceda el paso a los vehículos de emergencia y a los trabajadores de carreteras, y ayúdenos a garantizar que todos lleguen a casa sanos y salvos”.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de la Thruway, Frank G. Hoare, dijo: “Este fin de semana del Día de los Caídos, queremos que todos lleguen a sus destinos de manera segura y con el menor número posible de retrasos. Si bien las obras de construcción se suspenderán durante este fin de semana festivo, recordamos a los automovilistas que el personal de respuesta a emergencias y nuestros propios empleados estarán presentes en las carreteras para asistir a los conductores. Por favor, reduzca la velocidad y ceda el paso a todos los vehículos que se encuentren detenidos a un lado de la carretera; hay vidas que dependen de ello. Agradecemos a nuestros colaboradores de la Tropa T de la Policía del Estado de Nueva York por su dedicación a garantizar la seguridad de los automovilistas”.

La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, dijo: “En este Día de los Caídos, mientras disfrutamos del fin de semana largo con amigos y familiares, recordemos y honremos a los hombres y mujeres que hicieron el sacrificio supremo para salvaguardar la libertad de nuestra nación. Insto a todos a conducir sobrios y atentos, a respetar los límites de velocidad establecidos, a dejar de lado sus teléfonos y a reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos de emergencia y a los trabajadores de las carreteras. Para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico este fin de semana, el Departamento de Transporte del Estado suspenderá todas las actividades de construcción que no sean de emergencia. Hagamos todos nuestro máximo esfuerzo para ayudar a que cada persona llegue a su destino de manera segura este fin de semana”.

Los conductores pueden esperar encontrar puestos de control de sobriedad y un aumento en las patrullas de la Policía Estatal, así como de las agencias policiales locales y del condado, durante este fin de semana festivo. Como parte de esta campaña intensiva, los agentes utilizarán tanto vehículos patrulla de la Policía Estatal debidamente identificados como vehículos de “Control de Tráfico de Identidad Oculta” (CITE, por sus siglas en inglés) para identificar con mayor facilidad a los automovilistas que infrinjan la ley. Los vehículos CITE se mimetizan con el tráfico, lo que permite a los agentes observar mejor las infracciones de conducción; sin embargo, resultan inconfundibles como vehículos policiales en el momento en que se activan sus luces de emergencia.

Esta iniciativa está financiada parcialmente por el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC). El GTSC y la Fundación STOP-DWI del Estado de Nueva York recuerdan a los automovilistas que su aplicación móvil “Have a Plan” está disponible para teléfonos inteligentes Apple, Android y Windows. La aplicación permite a los usuarios localizar y llamar a un taxi o a un servicio de transporte compartido, programar una lista de conductores designados, reportar a un conductor que se sospeche esté bajo los efectos de alguna sustancia y obtener información sobre las leyes y sanciones estatales relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas (DWI).

Durante las operaciones de control policial realizadas el fin de semana del Memorial Day en 2025, las agencias del orden público de todo el estado emitieron 34,245 multas por diversas infracciones de las leyes de tránsito y vehículos, incluyendo 1,404 multas por conducir bajo los efectos de sustancias y 6,139 multas por exceso de velocidad.

Se recuerda a los automovilistas que deben cumplir con la "Ley de Moverse a un lado" (Move Over Law) del estado, la cual exige a los conductores reducir la velocidad y desplazarse hacia un carril adyacente para dar paso a cualquier vehículo detenido a lo largo de la carretera, incluyendo vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas, vehículos de mantenimiento y vehículos averiados.

Para reducir la conducción distraída, el estado de Nueva York ofrece "zonas para enviar mensajes de texto" (text stops), instalaciones de estacionamiento y transporte (park-and-ride), áreas de descanso, zonas de servicio y áreas de estacionamiento a lo largo de las carreteras estatales. Todas las zonas designadas para enviar mensajes de texto permanecerán abiertas, proporcionando lugares donde los conductores pueden utilizar sus dispositivos móviles de manera segura. Enviar mensajes de texto mientras se conduce es especialmente peligroso, ya que desvía la vista del automovilista de la carretera, sus manos del volante y su mente de la tarea de conducir.

Las 27 áreas de servicio ubicadas en la Thruway están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los automovilistas pueden consultar las áreas de servicio y planificar sus paradas a través del sitio web de la Autoridad de la Thruway y mediante su aplicación móvil gratuita, la cual está disponible para dispositivos iPhone y Android. La aplicación también ofrece a los automovilistas acceso directo a información de tráfico en tiempo real y asistencia de navegación mientras se encuentran en movimiento. Asimismo, los automovilistas pueden registrarse para recibir correos electrónicos de TRANSalert, los cuales proporcionan la información más reciente sobre las condiciones a lo largo de la Thruway.

Los viajeros también pueden consultar el servicio 511NY del NYSDOT antes de emprender su viaje, llamando al 5-1-1, visitando el sitio web del 511 o descargando la aplicación móvil gratuita 511NY desde la App Store o Google Play. El servicio gratuito permite a los usuarios consultar las condiciones de las carreteras, visualizar 2,219 cámaras de tráfico y acceder a información sobre el transporte aéreo y público. La aplicación cuenta con un modo de conducción que ofrece alertas sonoras a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce, advirtiéndole sobre incidentes y obras.