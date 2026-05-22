Guerra Contra Los Baches: La Gobernadora Hochul Anuncia que el Departamento de Transporte Estatal ha Rellenado más de 250,000 Baches Durante Abril, Superando la Meta Inicial en 75,000

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento de Transporte del Estado (NYSDOT) desplegó un gran contingente a lo largo del mes de abril, reparando baches y colocando asfalto nuevo para renovar las carreteras estatales en todo Nueva York. Este impulso sin precedentes resultó en el relleno de más de 250,000 baches, superando con creces la meta de 175,000 anunciada por la Gobernadora a principios de abril.

"Unas carreteras más lisas mejoran la calidad de vida de millones de neoyorquinos y, ahora que el largo invierno ha quedado definitivamente atrás, las cuadrillas del Departamento de Transporte han estado combatiendo la plaga de los baches en nuestro sistema de carreteras estatales con una intensidadsin precedentes", dijo la gobernadora Hochul. "Hay proyectos de pavimentación en marcha en todas las regiones del estado, y las cuadrillas estatalesse desplegarán en gran número para renovar uno de los sistemas de carreteras estatales más grandes de toda la nación. Ya sea rellenando baches o repavimentando carreteras, no se equivoquen: si tienen un bache, sus días están contados".

Tras uno de los inviernos más fríos de la memoria reciente, la Gobernadora anunció el mes pasado que las cuadrillas del NYSDOT se desplegarían portodo el estado para abordar los persistentes baches que quedaron al derretirse la nieve y el hielo. Se desplegaron más de 215 cuadrillas del NYSDOT enun esfuerzo sin precedentes para reparar baches y mejorar las vías de circulación. En combinación con las labores de repavimentación, estas cuadrillascolocaron más de 120,000 toneladas de asfalto en las carreteras estatales durante el mes de abril.

Esta campaña sin precedentes de reparación de baches contó con el respaldo de niveles históricos de participación ciudadana. Los neoyorquinosayudaron a identificar los lugares donde debían desplegarse las cuadrillas comunicándose directamente con el NYSDOT. Entre el 1 de enero y el 15 de abril, las llamadas a la línea directa estatal para reportar baches —1-800-POTHOLE— aumentaron a más del doble, pasando de 2,263 en 2025 a 5,322 en 2026.

El pasado mes de octubre, la Gobernadora anunció una inversión estatal récord destinada a docenas de carreteras estatales vitales en todo el estado de Nueva York durante la temporada de construcción de 2026. Financiado a través de su Plan de Capital quinquenal, el NYSDOT invertirá más de 600 millones de dólares en más de 180 proyectos de pavimentación en todo el estado. Estos proyectos, que suman casi 2,150 millas de carril, se suman a las iniciativas de pavimentación ya programadas como parte de los programas centrales del NYSDOT y, en conjunto, representan el programa anual de repavimentación vial más ambicioso jamás realizado en la historia del estado, totalizando más de 4,000 millas de carril con pavimento renovado para ofrecer a los conductores de Nueva York un viaje más fluido y seguro.

La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, dijo: "Gracias a una inyección de capital sin precedentes proporcionada por la Gobernadora Hochul, el Departamento de Transporte se embarca ahora en el programa de pavimentación másgrande y ambicioso en la historia de nuestro Departamento. Nuestro dedicado equipo trabaja arduamente para revitalizar miles de millas a lo largo delsistema de carreteras estatales, despidiéndose así de forma permanente de cientos de miles de baches y dando la bienvenida a un viaje más fluido para millones de viajeros en todo el 'Empire State'. Agradezco a nuestro equipo del DOT del estado de Nueva York por su arduo trabajo durante el último mes; ya estamos viendo los resultados de sus esfuerzos, con más de 250,000 baches reparados. Seguiremos adelante, completando la ambiciosa misión de pavimentar y mejorar más de 4,000 millas de carril para finales de este año".

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York opera una línea directa gratuita durante todo el año, en el número 1-800-POTHOLE (1.800.768.4653), para reportar baches en los sistemas de carreteras del estado, incluida la New York State Thruway. La línea está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Todas las llamadas se canalizarán a la región correspondiente del NYSDOT o al personal de la Thruway para que tomen las medidas pertinentes. En la ciudad de Nueva York, los baches pueden reportarse llamando al 311. Los baches en carreteras de condado, de pueblos, de ciudades, de aldeas o en vías privadas deben reportarse al propietario local correspondiente.

Acerca del Departamento de Transporte

La misión del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York es proporcionar un sistema de transporte seguro, confiable, equitativo y resilienteque conecte a las comunidades, mejore la calidad de vida, proteja el medio ambiente y respalde el bienestar económico del Estado de Nueva York.

¡Hay vidas en juego; reduzca la velocidad y ceda el paso a los trabajadores de la carretera!

Para obtener más información, encuéntrenos en Facebook, síganos en X o Instagram, o visite nuestro sitio web. Para obtener información actualizadasobre el tránsito, llame al 511, visite www.511NY.org o descargue la aplicación móvil gratuita 511NY.