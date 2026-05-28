Location d’Outils MS dévoile son nouveau site web et renforce son service aux professionnels du bâtiment

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Location d’Outils MS, partenaire de confiance des entrepreneurs depuis 1978, lance son nouveau site web repensé pour les professionnels de la construction.

Nous n’offrons pas simplement des outils, nous offrons une expérience. Chaque client est accompagné du début à la fin. Notre équipe prend le temps de proposer la solution la plus adaptée à son projet.” — Eric Senecal, propriétaire

LAVAL, QUéBEC, CANADA, May 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Location d’Outils MS , partenaire de confiance des entrepreneurs depuis 1978, annonce le lancement de son nouveau site web entièrement repensé pour offrir une meilleure accessibilité à son inventaire de produits et à ses services de location d’outils et équipement, de vente et de réparation d’outils.Cette refonte marque une étape importante dans la modernisation de l’entreprise et dans sa volonté de simplifier la vie de sa clientèle professionnelle et résidentielle.Un site web moderne pour un service plus accessibleAvec ce nouveau site, Location d’Outils MS offre une expérience utilisateur repensée : navigation intuitive, inventaire détaillé, fiches produits illustrées et formulaire de contact simplifié.Les clients peuvent désormais parcourir les équipements disponibles en temps réel, obtenir rapidement des informations sur la location ou la vente, et soumettre une demande en ligne sans devoir se déplacer.Cette nouvelle plateforme répond aux besoins d’une clientèle exigeante, composée principalement d’entrepreneurs généraux, de sous-traitants en béton, plomberie et électricité, ainsi que de spécialistes du déneigement et de l’aménagement paysager.Une approche humaine et complèteChez Location d’Outils MS, le service ne se limite pas à la transaction. L’entreprise a toujours misé sur une relation de proximité et de confiance avec ses clients.Cette philosophie distingue Location d’Outils MS dans un secteur où le service client tend souvent à être automatisé ou délocalisé. Contrairement à plusieurs détaillants, l’entreprise prend en charge le service après-vente directement sur place, sans renvoyer le client vers le manufacturier.Cette approche intégrée — vente, location et réparation au même endroit — permet de gagner du temps, de réduire les coûts, et surtout, de garantir la satisfaction totale du client.Une expertise solide en élévation et en équipements spécialisésAu fil des années, Location d’Outils MS a su développer une expertise reconnue en équipements d’élévation , un domaine en pleine expansion dans l’industrie de la construction.Des nacelles articulées aux plateformes de levage, l’entreprise accompagne les chantiers de toutes tailles, du projet résidentiel aux grands travaux commerciaux et municipaux.Grâce à son savoir-faire et à la qualité de son inventaire, elle s’impose comme un partenaire incontournable pour les entreprises qui recherchent fiabilité, sécurité et performance. En plus des équipements d’élévation, Location d’Outils MS offre aussi la location et la vente d’outils, d’équipements spécialisés et de machinerie d’excavation pour les projets de construction, de paysagement et d’aménagement extérieur dans le Grand Montréal.Un engagement durable envers la clientèleLa refonte du site web s’inscrit dans une vision à long terme : offrir une expérience omnicanale complète, où le service en ligne complète le service en magasin.L’entreprise met un point d’honneur à accompagner chaque client avant, pendant et après la location, et à offrir un suivi personnalisé pour assurer le bon fonctionnement des équipements utilisés sur les chantiers.À propos de Location d’Outils MSFondée en 1978, Location d’Outils MS est une entreprise familiale qui offre des services de vente, location et réparation d’outils et d’équipements de construction.Basée à Laval, elle dessert une vaste clientèle dans le Grand Montréal, que vous soyez sur la Rive-Nord, à Montréal ou sur la Rive-Sud, en misant sur la proximité, la fiabilité et la satisfaction client.L’entreprise s’appuie sur des valeurs de service, d’efficacité et de confiance, faisant d’elle un véritable partenaire de projet pour les entrepreneurs et les particuliers.« Notre mission est claire : offrir un service complet, de la vente à la réparation, tout en mettant la satisfaction client au cœur de nos priorités », conclut Eric Senecal.

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