ABL Diagnostics et le CHRU Nancy : premier bilan positif pour le projet PREDAVIR après 6 mois

WOIPPY, FRANCE, May 26, 2026 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”) et le CHRU Nancy annoncent le succès des six premiers mois du projet PREDAVIR (PREvenir le DAnger VIRal), soutenu par le FEDER Grand Est. Les avancées scientifiques, techniques et organisationnelles sont pleinement conformes aux objectifs initiaux.Des jalons opérationnels et technologiques majeurs franchis:Le projet d’innovation PREDAVIR vise à développer des solutions de métagénomique clinique de nouvelle génération pour la détection rapide et exhaustive des virus émergents et des co-infections bactériennes.En six mois, les partenaires ont validé les étapes clés du programme :- Ouverture d’un laboratoire de pointe à Woippy où ABL Diagnostics a structuré une chaîne technologique complète (extraction automatisée, thermocycleur de PCR, et séquençage de nouvelle génération (NGS)) optimisée pour le haut débit et la traçabilité.- Renforcement des équipes avec le recrutement d’un ingénieur de recherche dédié à la bio-informatique et au développement des pipelines analytiques.- Validation des workflows avec la structuration des protocoles biologiques et déploiement des premières chaînes NGS en coordination étroite avec le CHRU Nancy.Un projet stratégique sur un marché à forte croissance:PREDAVIR cible le marché mondial de la métagénomique clinique (estimé à plusieurs milliards d’euros avec une croissance annuelle à deux chiffres ), porté par la surveillance des pandémies.« Ce premier bilan valide notre stratégie. L’opérationnalité de notre nouveau laboratoire de Woippy et le renforcement de nos équipes nous permettent de bâtir une plateforme d'excellence face aux futures menaces infectieuses, » a commenté le Dr. Sofiane Mohamed, Head of R&D chez ABL Diagnostics.Éléments financiers du projet PREDAVIR soutenu par des financements européens:L’investissement global s’élève à 2 995 849,64 €, réparti comme suit :- ABL Diagnostics : 2 417 172 €- CHRU Nancy : 578 677,64 €- Soutien public : Cofinancement FEDER-FSE+-FTJ 2021–2027 à hauteur de 1 797 512 €, confirmant l’intérêt stratégique européen du projet.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD):ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :- La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et- Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChekABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :- VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.- SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.- Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.- Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.Solutions intégrées- Tests PCR syndromiques en temps réel- Nadis– Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.- MediaChek– Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.ContactsABL Diagnostics SASociété anonyme au capital de 1 611 465,60 eurosSiège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY552 064 933 R.C.S. METZ Tel : +33 (0)7 83 64 68 50Email : info@abldiagnostics.com

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