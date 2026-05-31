Lux Travel DMC Präsentiert Sommerangebote Für Maßgeschneiderte Vietnamreisen 2026

Ganz Südostasien entdecken mit dem „WOW Summer“-Programm von Lux Travel DMC Lux Travel DMC erweitert maßgeschneiderte Vietnam-Sommerangebote für 2026

Exklusive Preisvorteile bis zu 500 USD und flexible Bedingungen für unvergessliche Individualreisen in Südostasien.

HANOI, VIETNAM, May 31, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC hat offiziell seine neue Kampagne „WOW SUMMER – Savor the Sun, Embrace the Luxury“ vorgestellt und erweitert damit sein Angebot für hochwertige Individualreisen in Vietnam und Südostasien. Im Mittelpunkt der Sommersaison 2026 stehen exklusive Preisvorteile, flexible Reisebedingungen sowie sorgfältig kuratierte Luxusreisen für internationale Gäste, die Wert auf authentische Erlebnisse, Komfort und persönliche Gestaltung legen.Mit der neuen Sommerinitiative reagiert Lux Travel DMC auf die steigende Nachfrage nach individuell geplanten Fernreisen mit höherer Flexibilität und langfristigem Mehrwert. Besonders im Segment der Vietnam Reise 2 Wochen beobachtet das Unternehmen ein wachsendes Interesse europäischer Reisender an entschleunigten Rundreisen, die kulturelle Entdeckungen, Naturerlebnisse und Erholung in ausgewogener Weise miteinander verbinden.„Moderne Luxusreisende suchen heute nicht nur nach exklusiven Hotels oder bekannten Sehenswürdigkeiten“, erklärt Pham Ha, Gründer und CEO von Lux Travel DMC. „Sie wünschen sich Reisen, die persönlicher, flexibler und emotional bedeutungsvoller sind. Genau darauf ist unsere WOW-SUMMER-Kampagne ausgerichtet.“Im Rahmen des Programms erhalten Gäste exklusive Sofortvorteile von bis zu 500 US-Dollar auf ihre Buchung. Die Höhe der Vergünstigungen orientiert sich am Gesamtwert der Reise. Nach Angaben des Unternehmens soll die Kampagne Reisenden ermöglichen, zusätzliche Erlebnisse und Upgrades zu integrieren, ohne das Gesamtbudget unverhältnismäßig zu erhöhen.Die Aktion gilt für alle Reisebuchungen, die bis zum 30. September 2026 vollständig oder teilweise bestätigt und bezahlt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die hohe Flexibilität der Bedingungen: Es gibt keine Sperrtermine oder saisonalen Einschränkungen für den Reisezeitraum. Gäste können ihre Abreise entsprechend ihrer persönlichen Planung frei wählen.Lux Travel DMC betont, dass sich Luxusreisen zunehmend an den Bedürfnissen der Reisenden orientieren müssen – und nicht umgekehrt. Flexible Anzahlungsmodelle sowie individuelle Beratung durch erfahrene Reiseexperten sollen den gesamten Buchungsprozess einfacher und transparenter gestalten.Ein zentraler Bestandteil der Sommerstrategie liegt auf maßgeschneiderten Rundreisen durch Vietnam. Insbesondere zweiwöchige Reisen gewinnen laut Lux Travel DMC zunehmend an Bedeutung, da sie ausreichend Zeit bieten, unterschiedliche Regionen des Landes in einem angenehmen Reisetempo zu erleben. Statt eines überfüllten Programms stehen ausgewogene Abläufe, hochwertige Unterkünfte und persönliche Begegnungen im Vordergrund.„Eine gut geplante zweiwöchige Vietnamreise bedeutet nicht, möglichst viele Orte in kurzer Zeit abzuhaken“, so Pham Ha weiter. „Entscheidend ist die Qualität der Erfahrung – die Balance zwischen kulturellen Eindrücken, Natur, Erholung und persönlicher Zeit.“Die Sommerangebote umfassen unter anderem Aufenthalte in ausgewählten Boutique-Hotels, exklusive Kreuzfahrterlebnisse sowie individuell gestaltete Aktivitäten, die auf Interessen, Komfortniveau und Reisetempo der Gäste abgestimmt werden. Lux Travel DMC arbeitet dabei mit einem kuratierten Netzwerk lokaler Partner zusammen, um authentische und nachhaltige Reiseerlebnisse sicherzustellen.Darüber hinaus unterstreicht das Unternehmen seinen Fokus auf verantwortungsvollen Tourismus. Die neuen Reiseangebote integrieren bewusst kleinere Unterkünfte, lokale Begegnungen und kulturell respektvolle Aktivitäten, die sowohl den Reisenden als auch den lokalen Gemeinschaften zugutekommen sollen.Nach Angaben des Unternehmens sind viele der handverlesenen Boutique-Hotels und Luxus-Kreuzfahrten nur begrenzt verfügbar und insbesondere während der Sommermonate stark nachgefragt. Lux Travel DMC empfiehlt daher eine frühzeitige Planung, um Zugang zu den begehrtesten Reiseerlebnissen zu sichern.Mit der WOW-SUMMER-Kampagne stärkt Lux Travel DMC seine Position als Spezialist für hochwertige Individualreisen in Vietnam und Südostasien. Die Kombination aus maßgeschneiderter Reiseplanung, exklusiven Vorteilen und flexiblen Bedingungen spiegelt die aktuelle Entwicklung im internationalen Luxusreisemarkt wider, in dem persönliche Erlebnisse und individuelle Freiheit zunehmend an Bedeutung gewinnen.Interessierte Reisende können sich direkt an das internationale Expertenteam von Lux Travel DMC wenden, um ihre persönliche Sommerreise planen zu lassen.Über Lux Travel DMCLux Travel DMC ist ein in Vietnam ansässiges Destination-Management-Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Luxus- und Privatreisen für internationale Gäste spezialisiert hat. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen individuelle Reiseerlebnisse in Vietnam und Südostasien, die Authentizität, Komfort, Nachhaltigkeit und persönlichen Service miteinander verbinden. Lux Travel DMC betreut internationale Märkte in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.Weitere Informationen unter: https://luxtraveldmc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.