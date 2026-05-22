Lux Travel DMC Erweitert Familienreise-Erlebnisse Für Die Sommersaison 2026

Authentische Erlebnisse für Kinder: Einheimische Handwerkskunst hautnah erleben auf neuen Touren. Lux Travel DMC Team inspiziert die Reisterrassen von Pù Luông für neue Familienreisen. Lux Travel DMC Experten erkunden traditionelle Zongzi-Zubereitung im antiken Dorf Hùng Lô.

Fokus auf entschleunigtes Reisen, authentische Kulturbegegnungen und flexible Programme für unvergessliche gemeinsame Momente in Südostasien.

HANOI, HANOI, VIETNAM, May 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Angesichts der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Familienreisen in Südostasien erweitert Lux Travel DMC sein Angebot für die Sommersaison 2026 mit neuen, sorgfältig kuratierten Reiseerlebnissen für internationale Familien. Im Fokus stehen entschleunigte Reiseformen, authentische Begegnungen sowie flexible Programme, die sich an den individuellen Bedürfnissen von Eltern und Kindern orientieren.Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung als Destination Management Company in Vietnam verfolgt Lux Travel DMC seit Jahren einen klaren Ansatz: Familienreisen sollen nicht nur komfortabel und sicher sein, sondern auch emotional bereichernd, generationenübergreifend verbindend und an das tatsächliche Reisetempo der Gäste angepasst werden. Besonders im Segment der Vietnam-Reise mit Kindern beobachtet das Unternehmen eine deutliche Veränderung der Erwartungen internationaler Reisender.„Familien suchen heute nicht mehr nach überfüllten Rundreisen mit einem engen Zeitplan. Sie wünschen sich Reisen mit mehr Freiraum, mehr Natur und mehr gemeinsamen Momenten“, erklärt Pham Ha, Gründer und CEO von Lux Travel DMC. „Unsere Aufgabe besteht darin, Reiseerlebnisse zu gestalten, die sowohl inspirierend als auch realistisch für Familien unterschiedlicher Altersgruppen sind.“Im Rahmen dieser strategischen Erweiterung hat das Team von Lux Travel DMC in den vergangenen Monaten zahlreiche Destinationen in Nordvietnam intensiv bereist und bewertet. Dazu zählen unter anderem Pù Luông, das traditionelle Dorf Hùng Lô in der Provinz Phú Thọ sowie weitere natur- und kulturorientierte Regionen, die sich besonders für Familienreisen eignen.Die Inspektionsreisen dienten nicht allein der Auswahl neuer Reiseziele, sondern vor allem der detaillierten Analyse von Infrastruktur, Komfort, Zugänglichkeit und Erlebnisqualität aus Sicht internationaler Familien. Bewertet wurden unter anderem Fahrzeiten zwischen den Destinationen, die körperliche Belastung einzelner Aktivitäten, Sicherheitsaspekte für Kinder sowie die Möglichkeiten für flexible Tagesgestaltung.Pù Luông rückte dabei besonders in den Fokus. Die Region im Norden Vietnams bietet eine ruhigere Alternative zu stärker frequentierten Reisezielen und überzeugt durch Reisterrassen, Bambuswälder und kleine lokale Gemeinschaften. Laut Lux Travel DMC eignet sich die Region insbesondere für Familien, die Naturerlebnisse mit einem langsameren Reisetempo verbinden möchten. Aktivitäten wie Bambusfloßfahrten, leichte Wanderungen oder Begegnungen mit lokalen Familien schaffen authentische Erlebnisse ohne Überforderung.Auch das alte Dorf Hùng Lô wurde als potenzieller Bestandteil zukünftiger Familienreisen untersucht. Das Dorf ist bekannt für seine traditionelle Architektur, kulturellen Rituale und die Nähe zum lokalen Alltag. Für Familien eröffnet dies die Möglichkeit, Vietnam nicht nur als Reiseziel, sondern als kulturelle Erfahrung kennenzulernen. Kinder und Eltern erleben gemeinsam traditionelle Handwerkskunst, regionale Küche und Begegnungen mit Einheimischen in einem persönlichen Rahmen.Lux Travel DMC betont, dass moderne Familienreisen zunehmend auf Balance ausgerichtet sind. Anstelle eines Programms mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten gewinnen Faktoren wie Ruhephasen, flexible Tagesgestaltung und qualitativ hochwertige Erlebnisse an Bedeutung. Diese Entwicklung beeinflusst auch die Art und Weise, wie Reisen geplant werden.„Eine gelungene Familienreise bedeutet nicht, möglichst viel in kurzer Zeit zu sehen“, so Pham Ha weiter. „Entscheidend ist, dass Eltern und Kinder genügend Raum haben, um Eindrücke wirklich gemeinsam zu erleben.“Neben authentischen Erlebnissen legt Lux Travel DMC weiterhin großen Wert auf Komfort, Nachhaltigkeit und persönliche Betreuung. Die neuen Familienprogramme kombinieren ausgewählte Boutique-Unterkünfte, private Transfers und individuell angepasste Aktivitäten mit einem starken Fokus auf verantwortungsbewusstes Reisen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit lokalen Gemeinden und regionalen Partnern zusammen, um kulturelle Authentizität und langfristige Nachhaltigkeit zu fördern.Mit der Erweiterung seines Portfolios unterstreicht Lux Travel DMC seine Position als Spezialist für hochwertige, maßgeschneiderte Reisen in Vietnam und Südostasien. Die Sommersaison 2026 markiert dabei einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung familienorientierter Luxusreisen, die nicht nur komfortabel, sondern auch persönlich, flexibel und emotional bedeutungsvoll gestaltet sind.Über Lux Travel DMCLux Travel DMC ist ein in Vietnam ansässiges Destination-Management-Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Privatreisen für internationale Gäste spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt sorgfältig kuratierte Reiseerlebnisse in Vietnam und Südostasien mit Fokus auf Luxus, Authentizität, Nachhaltigkeit und persönlichem Service. Mit einem internationalen Team und langjähriger lokaler Expertise betreut Lux Travel DMC Reisende in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.Weitere Informationen unter: https://luxtraveldmc.com

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