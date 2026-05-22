La Gobernadora Hochul Informa a los Neoyorquinos Sobre las Medidas del Estado para la Prevención de Tiburones en las Playas de Long Island

La gobernadora Kathy Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre los esfuerzos que el estado está realizando para monitorear la presencia de tiburones y otras especies marinas en las playas del Parque Estatal de Long Island durante este verano. La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York, en colaboración con el Departamento de Conservación Ambiental, continúa mejorando la capacidad de vigilancia, incluyendo nuevos drones y operadores, para prepararse para la temporada alta de bañistas.

“Con la llegada del verano, el Estado de Nueva York se prepara para recibir de forma segura a millones de visitantes en las playas del Parque Estatal de Long Island”, dijo la gobernadora Hochul. “Continuamos mejorando nuestra capacidad de vigilancia para detectar condiciones peligrosas y ayudar a proteger a los bañistas. Animo a todos los visitantes a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de los salvavidas y el personal del parque al visitar la playa”.

Los socorristas, la policía del parque y el personal del parque patrullan activamente la costa utilizando drones para buscar tiburones o grandes cardúmenes de peces que puedan atraerlos. Las capacidades de vigilancia este verano incluyen:

Actualmente, 47 operadores de drones están certificados en los parques estatales de Long Island, incluyendo policías del parque, socorristas y personal del parque. Otros 20 operadores están finalizando el proceso de certificación y las pruebas para obtener la certificación antes del 4 de julio, lo que suma un total de 67 operadores de drones certificados.

Se añadirán 16 drones nuevos a la flota, para un total de 46 drones para la temporada alta.

La comisionada de Parques Estatales, Recreación y Preservación Histórica de Nueva York, Kathy Moser, dijo: “Esperamos dar la bienvenida a los visitantes a nuestros parques este verano, y la seguridad de los visitantes sigue siendo nuestra máxima prioridad. Mediante tecnología de monitoreo mejorada, la expansión de las operaciones con drones y un personal altamente capacitado, continuamos fortaleciendo nuestra capacidad para responder de manera proactiva a las condiciones cambiantes del océano y ayudar a garantizar una experiencia segura y placentera para todos”

La comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, Amanda Lefton, dijo: “Nuestras aguas marinas saludables albergan numerosas especies de vida silvestre que son características de un ecosistema sano, incluyendo diversas especies de tiburones. Gracias a la gobernadora Hochul, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) y nuestros socios de Parques Estatales están preparados para brindar a los bañistas una experiencia segura y placentera este verano en las numerosas y espectaculares playas de Nueva York. Quienes visiten las playas de Long Island deben seguir las recomendaciones estatales de seguridad para la prevención de avistamientos de tiburones y practicar actividades recreativas de manera responsable en las zonas costeras dentro de nuestro abundante ecosistema marino natural”.

Cuando se reportan avistamientos o interacciones con tiburones en las playas estatales, se suspende inmediatamente la natación y se desaloja a todos los bañistas del agua. La OPRPH trabaja con el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) para confirmar posibles avistamientos de tiburones y se permite reanudar la natación no antes de una hora después del último avistamiento confirmado. Los salvavidas, la policía de parques y el personal de los parques permanecen en alerta máxima y continúan monitoreando activamente el agua.

Además, se notifica al Grupo de Concienciación Costera de Long Island, integrado por más de 200 personas de municipios, agencias y operadores de playas privadas desde Queens hasta Long Island, para que puedan tomar las medidas adecuadas en sus respectivas jurisdicciones.

Se recomienda a los neoyorquinos seguir las siguientes recomendaciones de seguridad para la protección contra tiburones:

Evite las zonas con bancos de peces, peces que salpican o aves marinas que se zambullen.

Evite nadar al anochecer, por la noche y al amanecer.

Evite las aguas turbias.

Nade, reme y practique surf en grupo.

Manténgase cerca de la orilla, donde sus pies puedan tocar el fondo.

Siga siempre las instrucciones de los socorristas y del personal de Parques.

Si bien entrar en cualquier entorno natural conlleva cierto riesgo, quienes disfrutan del océano pueden tomar medidas para reducir la probabilidad de interacciones negativas con tiburones y otros animales marinos. Se recomienda a los visitantes seguir las directrices de seguridad para la protección contra tiburones del Departamento de Conservación Ambiental (DEC) mientras disfrutan de las aguas costeras de Nueva York.

Si bien las interacciones entre humanos y tiburones siguen siendo poco frecuentes en Nueva York, las inversiones de la gobernadora Hochul en el monitoreo de playas y la educación pública continúan ayudando a reducir los riesgos este verano.

Acerca de los tiburones

Las aguas de Nueva York albergan a más de 13 especies diferentes de tiburones migratorios. Los tiburones han existido en las aguas marinas de Nueva York durante millones de años, y los seres humanos han compartido estas aguas con ellos a lo largo de la historia. Los tiburones desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de nuestro océano, al regular y preservar el equilibrio de los intrincados ecosistemas marinos. Los tiburones eliminan a los individuos enfermos y débiles de las poblaciones de presas; asimismo, influyen en la distribución y el comportamiento de estas, e impiden que otras especies monopolicen recursos limitados y degraden el entorno marino. La presencia de tiburones es un indicador de un ecosistema marino saludable. La mayoría de los tiburones a lo largo de la costa atlántica se mantienen en niveles de abundancia históricamente bajos —o muy cercanos a ellos— desde la década de 1960; solo unas pocas especies muestran un ligero aumento en su abundancia.

Las siguientes playas de los parques estatales en Long Island abrirán sus puertas el 23 de mayo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan: Jones Beach, Robert Moses, Hither Hills y Sunken Meadow. Visite parks.ny.gov para obtener información sobre horarios y tarifas de admisión.