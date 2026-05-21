La Gobernadora Hochul Destaca Nuevas Cifras que Muestran una Reducción Sustancial en las Muertes por Sobredosis en el Estado de Nueva York Hasta 2025

La gobernadora Kathy Hochul destacó hoy nuevas cifras provisionales provenientes del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las cuales muestran una reducción sustancial en las muertes por sobredosis en el Estado de Nueva York desde 2022 hasta 2025. El número anual de muertes relacionadas con drogas disminuyó por tercer año consecutivo, registrando una baja del 44.9% en Nueva York. Esto representa más de 5,000 vidas salvadas. Las reducciones más significativas se observaron en las muertes relacionadas con opioides, las cuales han descendido un 51.9% desde 2022.

"Como gobernadora, me he comprometido a revertir la epidemia de opioides y sobredosis mediante la realización de inversiones históricas en prevención, tratamiento, reducción de daños, así como en servicios y apoyos para la recuperación", dijo la gobernadora Hochul. "Me complace enormemente constatar que, a lo largo de los últimos tres años, hemos sido testigos de una disminución en el número total de muertes por sobredosis. No obstante, la ardua labor continúa. Seguiremos centrando nuestros esfuerzos en eliminar las disparidades en salud y en dar respuesta a las nuevas sustancias que están surgiendo en el suministro de drogas ilícitas. Cada sobredosis que ocurre es una de más; abordar estos desafíos de salud pública exige una respuesta continua y dinámica".

La Dra. Chinazo Cunningham, Comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del Estado de Nueva York (OASAS), dijo: “Gracias a la dedicación y el liderazgo de la Gobernadora Hochul, y trabajando en colaboración con nuestras agencias asociadas y partes interesadas, la OASAS ha logrado ampliar significativamente toda nuestra gama de servicios, incluida la exitosa iniciativa Harm Reduction Delivered, que proporciona suministros vitales directamente en los hogares de los neoyorquinos. Esta labor fundamental continúa en marcha, con el fin de consolidar los avances logrados y asegurar que las tasas de sobredosis sigan disminuyendo en todas las comunidades del Estado de Nueva York. Agradecemos el compromiso inquebrantable de la Gobernadora para abordar este problema”.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: “La disminución en el número de muertes por sobredosis que reflejan los datos es una buena señal y demuestra que el trabajo que se está realizando está marcando la diferencia; sin embargo, es necesario hacer más para llegar a todas las comunidades y asegurar que podamos lograr una generación libre de sobredosis. El Departamento mantiene su compromiso de trabajar con nuestros dedicados socios comunitarios y estatales para seguir impulsando las estrategias de reducción de daños y garantizar que los recursos vitales estén ampliamente disponibles en todo el estado. No solo recopilamos y analizamos datos, sino que también los utilizamos para fundamentar nuestras decisiones y actuar con rapidez cuando surgen nuevas amenazas relacionadas con las drogas o nuevos patrones de consumo (tales como el uso de múltiples sustancias, específicamente estimulantes y opioides)”.

El Senador Estatal Gustavo Rivera dijo: “Las cifras provisionales del CDC son alentadoras. Me resulta devastador ver que mis vecinos del Bronx no han experimentado la misma disminución en el número de muertes. Estoy muy agradecido de que la Gobernadora esté asignando fondos a programas y servicios destinados a apoyar a los neoyorquinos que sufren de adicción a los opioides. Espero que esta inversión ayude a focalizar la atención en aquellas áreas que requieren una mayor intervención para salvar vidas”.

La Senadora Estatal Nathalia Fernandez dijo: “El progreso que estamos observando en Nueva York demuestra que, cuando tratamos la adicción como un problema de salud pública e invertimos en prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños, es posible salvar vidas. Agradezco a la Gobernadora Hochul su continuo compromiso con esta labor. Como Presidenta del Comité del Senado sobre Alcoholismo y Trastornos por Uso de Sustancias, sé que nuestra tarea aún no ha concluido y que debemos seguir fortaleciendo los servicios en los que confían los neoyorquinos cuando están listos para recibir ayuda”.

El Asambleísta Phil Steck dijo: “El énfasis que la Comisionada Cunningham ha puesto en el tratamiento asistido con medicamentos ha contribuido, sin duda alguna, a la reducción sustancial de las sobredosis. Salvar vidas es fundamental. Espero con interés trabajar con la Gobernadora, la Comisionada y mis colegas en la legislatura para aumentar también el apoyo a quienes buscan asistencia para su recuperación, como el tratamiento residencial a largo plazo.

El descenso de tres años en las sobredosis fatales por drogas refleja el trabajo continuo del Estado de Nueva York —bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul— para ampliar y mejorar los servicios en todas las regiones del estado. La Gobernadora ha tomado medidas significativas para garantizar que todos los neoyorquinos puedan acceder a la ayuda y el apoyo que necesitan, y ha destinado millones de dólares para respaldar una amplia gama de programas.

La propuesta de Presupuesto Ejecutivo de la Gobernadora para el año 2027 da continuidad a esta labor, e incluye nuevas iniciativas presupuestarias para brindar un mayor respaldo al personal que trabaja en el ámbito de las adicciones, así como iniciativas centradas en los jóvenes, tales como una campaña de prevención liderada por la juventud, residencias adicionales de recuperación para adultos jóvenes y la ampliación de los servicios de apoyo juvenil en los centros de recuperación.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos están pasando por esta situación, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita del estado —disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana—, la HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369), o enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (código corto 467369).

En el sitio web de la NYS OASAS se puede encontrar información sobre los tratamientos disponibles para la adicción, incluyendo atención de crisis/desintoxicación, internación, programas residenciales o atención ambulatoria. Asimismo, en la nueva página web Overdose Free Generation (Generación Libre de Sobredosis) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, se pueden consultar importantes recursos para la reducción de daños.