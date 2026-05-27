VeronIQ, par Foragr.ai, obtient la certification officielle TGV de Santé Québec comme agent vocal médical IA

L'homologation officielle débloque l'intégration aux DMÉ et garantit la conformité totale à la Loi 25 pour les cliniques du Québec.

La santé est une affaire d'humains, pas de paperasse. VeronIQ s'occupe de la logistique pour que les professionnels de la santé puissent se concentrer sur les soins.” — Jonathan Michel, cofondateur de Foragr.ai

MONTRéAL, QC, CANADA, May 27, 2026 / EINPresswire.com / -- VeronIQ, une agente IA propulsée par Foragr.ai, innovateur en technologies de l'IA appliquées à la santé, a franchi une étape majeure en obtenant la certification de Produit ou Service Technologique (PST) délivrée par le Bureau de certification de Santé Québec. Cette homologation, qui comprend la « Trousse globale de vérification » (TGV), ouvre la voie au déploiement immédiat de sa solution d'IA conversationnelle au sein de l'écosystème de santé québécois.L'approbation officielle de la province confirme la conformité de l'adjointe virtuelle intelligente VeronIQ de Foragr.ai avec la Loi 25 (la législation québécoise sur la protection des renseignements personnels) ainsi qu'avec la loi fédérale LPRPDE.Cette certification pave surtout la voie à l’activation de la vaste gamme d’intégrations de Foragr.ai aux systèmes de Dossiers médicaux électroniques (DMÉ). L'IA peut désormais :- planifier des rendez-vous en toute sécurité;- mettre à jour les dossiers des patients en temps réel;- automatiser des flux de travail administratifs complexes directement dans les logiciels existants des cliniques;- et bien plus encore.Cette automatisation élimine les appels manqués qui nuisent à la fois à l'accès aux soins et l'efficacité générale des établissements.« La santé est une affaire d'humains, pas de paperasse. VeronIQ s'occupe de la logistique pour que les professionnels de la santé puissent se concentrer sur les soins », ont déclaré Rory Olson et Jonathan Michel, cofondateurs de Foragr.ai. « L'obtention de la certification de Santé Québec prouve que l'innovation de pointe en IA peut coexister avec les normes les plus élevées de confidentialité des patients. Nous sommes ravis d'aider les cliniques québécoises à optimiser leurs cliniques et à améliorer l'accès aux soins, sans jamais compromettre la sécurité. »Fort de cette certification, Foragr.ai est désormais propulsé pour accélérer sa croissance au Canada et établir une nouvelle référence pour l'intégration sécuritaire de l'IA dans les infrastructures cliniques . En harmonisant l'IA conversationnelle avec les exigences médicales strictes, l'entreprise prouve que l'automatisation peut s'avérer naturelle, fiable et profondément humaine. Alors que Foragr.ai poursuit son expansion en Amérique du Nord, ce jalon positionne l'entreprise comme un partenaire de choix axé sur la conformité pour les cliniques de demain.À propos de Foragr.aiFondée par des administrateurs en clinique et des innovateurs en IA , Foragr.ai transforme les communications médicales en veillant à ce qu'aucun appel de patient ne reste sans réponse. L'entreprise propose une adjointe virtuelle intelligente capable de comprendre le contexte, de gérer des horaires complexes et de s'intégrer de manière fluide aux principaux systèmes de DMÉ en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez www.foragr.ai

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