El Gobernador Newsom amplía el acceso a CalHeatScore, una eramienta que salva vidas y mantiene a los californianos a salvo durante el calor extremo

Sobre CalHeatScore

En un mundo cada vez más cálido y seco, conectar a los californianos con información y recursos sobre fenómenos meteorológicos extremos nunca ha sido tan importante..

Como parte de un paquete climático más amplio aprobado en 2022, el gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley de la Asamblea 2238, presentado por la Aasambleísta Luz Rivas, con el fin de oficializar la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Seguros Climáticos del Departamento de Seguros de California, exigiendo al estado el desarrollo de un sistema estatal de clasificación del calor extremo.

En 2025, California se convirtió en el primer estado de la nación —y una de las pocas jurisdicciones en el mundo— en poner en marcha un sistema de clasificación del calor.

CalHeatScore, desarrollado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de California (OEHHA), recopila datos a nivel de código postal para ofrecer puntuaciones de calor adaptadas a cada localidad. Este sistema traduce datos complejos sobre el clima y la salud en orientaciones claras, e integra otros conjuntos de datos importantes, tales como la ubicación de los centros de refrigeración más cercanos. Asimismo, CalHeatScore proporciona datos locales sobre los grupos más vulnerables al calor extremo—como los adultos mayores y los niños—con el fin de respaldar las iniciativas de planificación comunitaria, y ofrece consejos para mantenerse a salvo, tales como la manera de reconocer los signos de las enfermedades causadas por el calor.

La API forma parte de los esfuerzos continuos para desarrollar, mejorar y ampliar las opciones de uso de CalHeatScore, manteniendo así informados a los californianos sobre el calor extremo en sus comunidades.

Peligros del calor extremo

El calor extremo es la principal causa de muertes relacionadas con el clima en el país, cobrándose anualmente más vidas que cualquier otra amenaza climática, incluidos los incendios y las inundaciones. En 2024, las comunidades de California experimentaron el verano más caluroso registrado en 130 años. Según un informe del Departamento de Seguros, entre 2013 y 2022, siete episodios de calor extremo provocaron cerca de 460 muertes, más de 5.000 hospitalizaciones y alrededor de 344 resultados adversos en los nacimientos.