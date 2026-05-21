California lanza SUN Bucks para el verano de 2026 para ayudar a combatir la inseguridad alimentaria infantil

“Desde el lanzamiento del programa en 2024, las familias y los cuidadores de todo el estado han realizado compras de alimentos por un valor de más de $877 millones utilizando los beneficios alimentarios de SUN Bucks,” declaró Jennifer Troia, directora de CDSS. “ Nos complace ver que este programa continúa en su tercer año brindando comidas esenciales a los niños durante los meses de verano.”

En el 2025, se activaron más de 3.3 millones de tarjetas SUN Bucks. Para 2026, más de 3.5 millones de niños elegibles en California serán inscritos automáticamente en el programa. Para los niños inscritos automáticamente, las tarjetas comenzarán a llegar a finales de mayo. Los niños elegibles que no sean inscritos automáticamente deberán solicitar beneficios a través de su escuela.

Cómo funciona Sun Bucks

La mayoría de niños se inscriben automáticamente si califican para comidas escolares gratuitos o a precio reducido, o si reciben CalFresh, el programa de Oportunidades Laborales y Responsabilidad para los Niños de California (CalWORKs) y/o Medi-Cal (certificados en un nivel igual o inferior al 185 por ciento de Nivel Federal d Pobreza). Los niños también pueden inscribirse automáticamente si su escuela los identifica como niños bajo cuidado de crianza temporal, en situación de falta de vivienda o pertenecientes a una familia migrante.

Familias de niños que no son inscritos automáticamente pueden presentar una solicitud de comidas escolares o una Solicitud de Beneficios Universales (Universal Benefits Application) en la escuela de su hijo, a más tardar el 31 de agosto de 2026, para recibir los beneficios de SUN Bucks para el verano de 2026.

Por las reglas federales, los fondos deben utilizarse dentro de los 122 días posteriores a su carga en la tarjeta. Cualquier fondo no utilizado vencerá después de 122 días . Los beneficios vencidos no pueden ser reemplazados. Visite la página web de SUN Bucks del CDSS para obtener más información.

La participación en SUN Bucks no afectará la elegibilidad para Calfresh ni para ningún otro programa de beneficios públicos. Los niños que reciben SUN Bucks pueden seguir participando en otras opciones de comidas de verano, tales como UN Meals.

Sobre el programa SUN Bucks

En diciembre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Asignación Consolidadas de 2023, la cual creó un nuevo programa permanente de EBT de verano para que los estados proporcionen beneficios alimentarios a las familias a partir de 2024. En julio de 2023, California aprobó el Proyecto de Ley de la Asamblea 120, que designó al CDSS como la agencia principal encargada de su implementación.

H.R. 1: Exacerbando la inseguridad alimentaria

Una nueva ley federal, la H,R, 1, está reduciendo el número de personas elegibles para el programa de alimentos CalFresh y recortará el momento de los beneficios alimentarios de CalFresh que reciben algunas personas. Recientemente, la H.R. 1 eliminar la elegibilidad para CalFresh para la mayoría de los inmigrantes que residen legalmente en el país. El 1 de junio de 2026, cambiarán las normas de CalFresh, lo que exigirá a más personas cumplir con requisitos de trabajo o de participación comunitaria para conservar sus beneficios. Se estima que 737,000 beneficiarios de CalFresh podrían perder sus beneficios.

Acceda a más información sobre estos cambios en CalFresh, exigidos a nivel federal.

Marcando el camino contra el hambre

California fue el primer estado en implementar un Programa de Comidas Universal a nivel estatal para los escolares, brindando a todos los estudiantes de escuelas públicas (desde TK hasta el 12 grado)acceso a dos comidas gratuitas por día escolar. El Gobernador Newsom también firmó legislación para aumentar la inscripción en los programas estatales de asistencia alimentaria, reducir el consumo de alimentos procesados entre los jóvenes y ampliar el acceso a alimentos saludables y de cultivo local en todas las comunidades de California.

La Primera Pareja Jennifer Siebel Newsom también impulsó los esfuerzos para desarrollar la innovadora iniciativa De la Granja a la Escuela (California Farm to School). Esta iniciativa trabaja en conjunto con el programa de comidas escolares universal para garantizar que los estudiantes de California tengan acceso a dos comidas escolares gratuitas que sean de origen local, deliciosas y nutritivas.