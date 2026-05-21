Quadbridge et Luqia collaborent pour rendre l’IA avancée plus accessible aux organisations de taille moyenne

Steve Leslie, chef de la direction de Quadbridge, et Françoys Labonté, directeur général de Luqia, soulignent la collaboration stratégique entre les deux organisations Quadbridge et Luqia annoncent une collaboration stratégique visant à aider les organisations de taille moyenne à accélérer leur adoption de l’IA.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Quadbridge et Luqia, un laboratoire d’innovation industrielle issu du regroupement de l’INO et du CRIM, annoncent aujourd’hui une collaboration stratégique visant à aider les organisations de taille moyenne à accélérer leur adoption de l’IA.

Cette collaboration combine l’expertise approfondie de Luqia en intelligence artificielle, en innovation et en développement avancé de solutions IA sur mesure avec l’expérience de Quadbridge dans l’accompagnement des organisations de taille moyenne pour intégrer l’IA à des stratégies plus larges de transformation technologique, opérationnelle et d’affaires. Ensemble, les deux organisations rendent les capacités avancées en IA plus accessibles aux organisations de taille moyenne.

Luqia s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience en photonique avancée et en IA de confiance, avec des capacités avancées couvrant le texte, la voix, les données structurées, l’imagerie et d’autres applications complexes en intelligence artificielle. Son équipe se spécialise dans la validation et l’industrialisation de solutions grâce à la rigueur scientifique et au développement technologique.

Quadbridge aide les organisations de taille moyenne à passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle. En alignant les initiatives IA avec des stratégies plus larges de modernisation technologique, incluant l’infrastructure, la sécurité, l’environnement de travail moderne, l’IA et les données, ainsi que la gouvernance, Quadbridge aide les organisations à opérationnaliser l’IA de façon évolutive, sécurisée et alignée sur leurs priorités d’affaires.

Ensemble, les deux organisations offrent aux entreprises de taille moyenne un parcours plus complet, de l’innovation en IA au déploiement concret, en combinant des capacités avancées en IA sur mesure avec les cadres opérationnels nécessaires à une adoption durable et à des résultats d’affaires mesurables.

« Notre collaboration avec Quadbridge illustre une fois de plus la proximité de Luqia avec l’industrie et notre engagement envers l’innovation appliquée », a déclaré Françoys Labonté, directeur general de Luqia. « Ensemble, nous pouvons aider davantage d’organisations de taille moyenne à adopter des technologies avancées en IA de façon concrète, évolutive et capable de créer des avantages concurrentiels durables. »

« Trop d’organisations de taille moyenne n’ont toujours pas accès à l’expertise nécessaire pour opérationnaliser l’IA efficacement », a déclaré Steve Leslie, chef de la direction de Quadbridge. « En collaborant avec Luqia, nous aidons les organisations à combler l’écart entre l’innovation avancée en IA et son adoption concrète en entreprise. Ensemble, nous pouvons aider les clients à aller au-delà de l’expérimentation et à bâtir les fondations nécessaires pour faire évoluer l’IA avec succès. »



À propos de Luqia

Luqia est un laboratoire d’innovation industrielle qui réunit en une seule entité des expertises en intelligence artificielle, en photonique avancée et en technologies quantiques. Il offre une capacité unique de recherche et développement, ainsi que des services de prototypage précommercial avancés conçus pour transformer les découvertes issues de l’IA et de la photonique en produits commercialisables. Ses activités sont rendues possibles grâce à la collaboration soutenue du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, ainsi que de Développement économique Canada pour les régions du Québec.



À propos de Quadbridge

Fondée en 2007, Quadbridge est une firme nord-américaine de solutions technologiques qui aide les organisations de taille moyenne à passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle. En combinant infrastructure moderne, environnement de travail moderne, sécurité, IA et données, ainsi que les fondations matérielles et logicielles qui les soutiennent, Quadbridge permet aux organisations d’intégrer une IA sécurisée, gouvernée et déployée à l’échelle de l’entreprise dans leurs flux de travail quotidiens.



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