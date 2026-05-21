Gaiea Sanskrit bringt meditative Sanskrit-Musik nach Berlin

Gaiea Sanskrit Konzert Gaiea Sanskrit

Konzert am 12. September in der Genezarethkirche

BERLIN, GERMANY, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Am Samstag, den 12. September 2026, gibt die Sängerin Gaiea Sanskrit ein Konzert in der Startbahn, der historischen Genezarethkirche am Herrfurthplatz in Berlin-Neukölln. Konzertbeginn ist um 20:00 Uhr.

Gaiea Sanskrit ist bekannt für ihre zeitgenössischen Interpretationen von Sanskrit-Mantras und spirituellen Liedern, die Einflüsse aus Weltmusik, Meditation und akustischer Live-Musik miteinander verbinden. Ihre Konzerte ziehen ein internationales Publikum an – insbesondere aus der Yoga-, Meditations- und Weltmusikszene.

Das Thema des Abends lautet „Erwache zu deiner inneren Freude“ und basiert auf der Erfahrung, dass innere Freude jedem Menschen von Natur aus innewohnt und spürbar wird, sobald innere Blockaden sich lösen.

Die historische Genezarethkirche in Berlin-Neukölln, heute ein Ort für Musik, Kunst und Spiritualität, ist für ihren offenen und internationalen Charakter bekannt und bietet den passenden Rahmen für dieses besondere Konzerterlebnis.

Die Besucher sind eingeladen, nicht nur zuzuhören, sondern auf Wunsch auch aktiv mitzusingen und Teil der gemeinsamen Atmosphäre zu werden.

Nach Angaben der Veranstalter soll der Abend einen Raum für inneren Frieden, Verbundenheit und Freude schaffen.

Das Konzert in Berlin ist Teil der wachsenden internationalen Konzertreihe von Gaiea Sanskrit und bildet zugleich den Auftakt einer Tournee mit weiteren Auftritten in europäischen Städten wie Prag und Athen.

Behalten Sie diese Seite im Blick, um stets die neuesten Informationen zu erhalten:

Veranstaltungskalender

Konzertinformationen

Gaiea Sanskrit Konzert

Samstag, 12. September 2026 – 20:00 Uhr

Startbahn Berlin – Genezarethkirche

Herrfurthplatz 14

12049 Berlin

Deutschland

Eintritt: 28 €

Weitere Informationen und Tickets

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.