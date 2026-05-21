BLUETTI no WUF13: Parceria com a ONU-Habitat para impulsionar a urbanização sustentável global

SÃO PAULO, BRAZIL, May 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Como parceiro oficial da ONU-Habitat, a BLUETTI , líder global em energia limpa, foi convidada para participar do 13º World Urban Forum (WUF13), em Baku. Eric Fang, General Manager de PayGo e Energy Storage, realizou um discurso no High-Level Business Assembly, destacando como a tecnologia de energia limpa pode enfrentar a crise global de habitação e fortalecer a resiliência das comunidades.Com o tema “Tudo começa em casa: ações urgentes para cidades e comunidades sustentáveis”, o WUF13 evidencia os desafios enfrentados por cerca de 3 bilhões de pessoas que vivem em condições habitacionais inadequadas. A BLUETTI defende que “equidade habitacional” está diretamente ligada à “equidade energética”, um princípio central que orienta sua missão de levar energia limpa a todos os lares.“Acesso à energia limpa e confiável não é um luxo; é um pilar da dignidade humana, das oportunidades e da resiliência comunitária”, afirmou Eric Fang. “Na visão da BLUETTI, cada sistema de armazenamento de energia instalado é mais do que uma fonte de eletricidade — é um ativo fundamental que ajuda famílias vulneráveis a construir um futuro mais seguro. Nós fornecemos mais do que luz; fornecemos esperança.”Eric Fang também destacou o impacto global da BLUETTI por meio da iniciativa “Lighting An African Family” (LAAF). Até o momento, o programa já doou kits de energia solar para mais de 20.000 famílias e 30 escolas, impactando diretamente a vida de mais de 60.000 pessoas.Para reduzir a barreira financeira em regiões em desenvolvimento, a solução inovadora PAYGO (Pay-As-You-Go) da BLUETTI combina hardware de alta eficiência com modelos flexíveis de financiamento. Ao permitir que famílias acessem eletricidade limpa por meio de micro pagamentos acessíveis, a BLUETTI não apenas combate a pobreza energética, mas também promove o empreendedorismo local e a autossuficiência econômica.Fortalecendo a resiliência: sem deixar nenhuma comunidade para trásDe sistemas de iluminação off-grid em vilarejos remotos até energia de backup emergencial em áreas atingidas por desastres, a BLUETTI segue na linha de frente da transição energética. Por meio de parcerias de longo prazo com ONGs internacionais e organizações globais, a empresa continua a oferecer soluções energéticas diversas, cumprindo sua missão de capacitar a humanidade com energia limpa e garantindo que nenhuma comunidade fique para trás na escuridão.

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