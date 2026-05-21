La Gobernadora Hochul Anuncia un Progreso Sostenido en la Lucha Continua Contra la Violencia Armada, Mientras que los Incidentes de Tiroteos Caen un 64 por Ciento Desde 2021

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un progreso sostenido en la lucha continua contra la violencia armada durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, en las comunidades que participan en la iniciativa estatal de Eliminación de la Violencia Relacionada con Armas de Fuego (GIVE, por sus siglas en inglés). Nuevos datos de la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS) muestran que los incidentes de tiroteos con heridos cayeron un 17 por ciento; el número de víctimas de tiroteos disminuyó un 19 por ciento; y el número de personas fallecidas por armas de fuego descendió un 43 por ciento. Al mismo tiempo, no se registraron homicidios relacionados con armas de fuego en 18 de las 28 comunidades GIVE.

"Los neoyorquinos están hoy más seguros gracias a nuestras continuas inversiones en estrategias comprobadas y basadas en datos, las cuales están ayudando a reducir la violencia armada y a salvar vidas", dijo la gobernadora Hochul. "Todo el mundo merece vivir libre del flagelo de la violencia armada. Mientras trabajamos para mantener este progreso en las comunidades que sufren la violencia armada, mi administración continuará apoyando la ardua labor de las fuerzas del orden, las organizaciones comunitarias y los líderes locales que se encuentran en la primera línea de esta lucha".

Los siguientes departamentos de policía participantes en el programa GIVE no reportaron homicidios relacionados con armas de fuego durante los primeros cuatro meses del año:

Amherst

Auburn

Binghamton

Cheektowaga

Hempstead

Ithaca

Jamestown

Kingston

Lackawanna

Middletown

Mount Vernon

Newburgh (ciudad)

Schenectady

Spring Valley

Troy

Utica

Yonkers

Watertown

Los departamentos de policía que participan en GIVE se encuentran en la primera línea de la lucha contra la violencia armada fuera de la ciudad de Nueva York; las 28 agencias participantes representan, en conjunto, aproximadamente el 90 por ciento de los delitos violentos que involucran armas de fuego y el 85 por ciento de todos los delitos violentos reportados fuera de los cinco distritos.

En comparación con los primeros cuatro meses de 2021, las reducciones resultan aún más significativas. Los incidentes de tiroteos con lesiones disminuyeron un 64 por ciento, pasando de 324 a 116 incidentes. El número de víctimas de tiroteos se redujo un 66 por ciento, de 373 a 127, y los homicidios relacionados con armas de fuego cayeron un 66 por ciento, de 61 a 21 muertes. Estas tendencias positivas en las comunidades que forman parte de GIVE se producen tras los mínimos históricos registrados el año pasado en los tres indicadores de datos sobre tiroteos, cifras que el estado comenzó a recopilar en 2006.

Rossana Rosado, Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, dijo: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva York ha seguido realizando inversiones estratégicas que están ayudando a reducir la violencia armada y a salvar vidas. Cada descenso en la violencia significa más familias que permanecen unidas, más niños que crecen en vecindarios más seguros y más comunidades capaces de prosperar libres del miedo y el trauma causados por la violencia armada. Estos resultados reflejan el compromiso de las fuerzas del orden, las organizaciones comunitarias y los líderes locales, quienes trabajan juntos cada día para construir un Nueva York más seguro para todos”.

La violencia armada en Buffalo y Rochester también continuó disminuyendo de manera significativa. El Departamento de Policía de Buffalo informó de cuatro homicidios relacionados con armas de fuego durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con 10 durante el mismo periodo del año anterior y 25 en 2021. Buffalo también registró una disminución del 32 por ciento en los incidentes de tiroteos con heridos y un descenso del 34 por ciento en el número de víctimas de tiroteos en comparación con 2025. En comparación con 2021, tanto los incidentes de tiroteos con heridos como el número de víctimas de tiroteos disminuyeron en más de un 75 por ciento cada uno.

El Departamento de Policía de Rochester informó de un homicidio relacionado con armas de fuego durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con ocho durante el mismo periodo del año anterior y 13 en 2021. Rochester también registró una disminución del 18 por ciento en los incidentes de tiroteos con heridos y un descenso del 16 por ciento en el número de víctimas de tiroteos en comparación con 2025. En comparación con 2021, los incidentes de tiroteos con heridos disminuyeron un 61 por ciento y el número de víctimas de tiroteos cayó un 63 por ciento.

Administrada por el DCJS, la iniciativa GIVE proporciona más de 36 millones de dólares a los departamentos de policía, oficinas de fiscales de distrito, departamentos de libertad condicional y oficinas de los alguaciles participantes, así como capacitación y asistencia técnica que respaldan un enfoque integral para abordar la violencia armada, combinando una labor policial basada en datos, la disuasión focalizada, el trabajo de alcance comunitario en las calles, la participación juvenil y estrategias de prevención de la violencia basadas en la comunidad.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha destinado más de 3 mil millones de dólares a iniciativas de seguridad pública que están generando resultados positivos en todo el estado. Además de proporcionar una financiación récord para las fuerzas del orden, la gobernadora ha incrementado las inversiones en iniciativas y programas de prevención que crean oportunidades para jóvenes y familias y fortalecen los barrios, incluyendo SNUG Street Outreach , Project RISE, iniciativas comunitarias de seguridad pública en el Bronx , programas de detección y almacenamiento seguro de armas de fuego para la prevención de lesiones, y el nuevo programa HOPE para jóvenes y familias . Este enfoque multifacético reconoce la importancia de brindar apoyo continuo a las comunidades que no se han beneficiado plenamente del progreso del estado. La gobernadora Hochul también ha impulsado propuestas clave en su Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027 para combatir las armas de fuego impresas en 3D ilegales y las ametralladoras caseras, como parte de las leyes de armas de Nueva York, pioneras a nivel nacional.

La presidenta pro tempore y líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: “Estas estadísticas son sumamente alentadoras porque demuestran que la iniciativa estatal para la Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego (GIVE, por sus siglas en inglés) está marcando una verdadera diferencia en nuestras comunidades. El hecho de que Yonkers no haya registrado ningún homicidio relacionado con armas de fuego durante los primeros cuatro meses del año es una excelente noticia para nuestros residentes y familias, quienes merecen sentirse seguros en sus vecindarios. Esta iniciativa demuestra que invertir en la colaboración con las fuerzas del orden, las estrategias de prevención y los esfuerzos comunitarios está ayudando a mantener las armas ilegales fuera de nuestras calles, salvando vidas en Yonkers y en muchas otras comunidades de nuestro estado”.

El senador estatal James Skoufis dijo: “Middletown prospera gracias a la sólida colaboración entre el gobierno estatal y el local. La seguridad en nuestras calles es una prioridad para todos, y agradezco a la Gobernadora su continuo apoyo a este programa fundamental, así como a la División de Servicios de Justicia Penal y a los agentes del orden por su incansable labor sobre el terreno, que ha hecho posible este éxito. El trauma de la violencia armada tiene consecuencias duraderas para las personas y las comunidades, y me enorgullece trabajar en la búsqueda de soluciones junto con las partes interesadas”.

El senador estatal Jamaal Bailey dijo: “La violencia armada es una de las crisis más devastadoras y prevenibles que afectan a nuestros barrios. Datos recientes demuestran que, al tomar medidas integrales, salvamos vidas. Me complace ver a Mount Vernon incluido en estas iniciativas históricas de seguridad pública, que han reducido los tiroteos en un impresionante 64 % en todo el estado. Junto con la financiación para la seguridad pública y la ampliación de los programas de participación comunitaria, esta estrategia representa un paso fundamental para transformar nuestros barrios, reducir la violencia armada y crear un futuro más seguro. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, a nuestras agencias policiales locales, a nuestros socios comunitarios y a mis colegas en el gobierno por su compromiso compartido con un Nueva York más seguro y fuerte”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Los índices de violencia armada están disminuyendo en todo el estado de Nueva York, y la iniciativa GIVE, que proporciona a las fuerzas del orden locales y a las organizaciones comunitarias los recursos necesarios para responder y prevenir la violencia, es una de las principales razones. Me enorgullece apoyar esta financiación crucial y agradezco a la gobernadora que haya reconocido las necesidades de Kingston al destinar recursos a nuestro Departamento de Policía, lo que les permite fortalecer las alianzas que hacen que nuestros barrios sean más seguros”.

La senadora estatal Lea Webb dijo: “Me alienta ver que comunidades como Binghamton e Ithaca no registraron homicidios relacionados con armas de fuego durante los primeros cuatro meses de 2026. Debemos seguir apoyando iniciativas como la de Eliminación de la Violencia Armada (GIVE) del estado para proporcionar recursos importantes que promuevan medidas integrales de seguridad pública. Estas iniciativas abordan las causas profundas de la violencia, amplían las oportunidades para los jóvenes, apoyan la salud mental y fortalecen la confianza de la comunidad”.

La senadora estatal April N.M. Baskin dijo: “La continua disminución de la violencia armada en todo Nueva York es una noticia alentadora. Me enorgullece especialmente ver que comunidades como Cheektowaga y Lackawanna no han reportado homicidios relacionados con armas de fuego en lo que va del año, lo que refleja el impacto de las sólidas alianzas comunitarias, los esfuerzos de prevención y el trabajo dedicado que se realiza a diario para mantener seguros a los residentes. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir invirtiendo en iniciativas de seguridad pública que ayudan a reducir la violencia y a crear oportunidades para los jóvenes y las familias de nuestras comunidades”.

La senadora estatal Siela Bynoe dijo: “Los datos que hemos observado hasta ahora aportan pruebas de que, cuando invertimos en iniciativas de seguridad antes de que ocurra una tragedia, logramos salvar vidas. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el Departamento de Policía de Hempstead no registró ningún homicidio relacionado con armas de fuego. La disminución de la violencia armada significa menos familias en riesgo de sufrir una pérdida inimaginable, y menos vecindarios traumatizados por tiroteos en las cercanías. Aún queda trabajo por hacer, pero a medida que sigamos invirtiendo en prevención, podremos marcar la diferencia en la seguridad de todo el estado de Nueva York”.

El senador estatal Jeremy Zellner dijo: “El descenso de la violencia armada en Buffalo y Amherst representa un progreso real para el oeste de Nueva York, y refleja lo que es posible lograr cuando se trata la seguridad pública como una prioridad. Estos resultados son el fruto de una sólida coordinación entre las fuerzas del orden y los colaboradores comunitarios que trabajan de manera conjunta. Felicito a la gobernadora Hochul por su compromiso continuo con la iniciativa GIVE y por las inversiones que están haciendo que nuestras comunidades sean más seguras. Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero este progreso está salvando vidas”.

El asambleísta Jeffrey Dinowitz dijo: “La gobernadora Hochul y la Legislatura estatal están trabajando arduamente para reducir la violencia armada en el Bronx y en todo el estado, invirtiendo tanto en seguridad pública como en prevención comunitaria. La reducción sostenida de la violencia armada demuestra que una aplicación inteligente de la ley, el acercamiento a la juventud y las soluciones impulsadas por los propios vecindarios hacen que las comunidades sean más seguras. Seguimos comprometidos a consolidar este progreso y a garantizar que cada neoyorquino se sienta seguro en su comunidad”.

La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: “Agradezco que, hasta el momento, no se hayan registrado homicidios relacionados con armas de fuego en Utica. Sin embargo, mi prioridad número uno es combatir el uso ilegal de armas por parte de nuestros jóvenes. Nuestros niños están siendo explotados por delincuentes adultos que utilizan armas en actos de violencia. El programa GIVE ofrece una colaboración única con nuestras fuerzas del orden y con ciudadanos locales que comparten mi misma prioridad. Aún queda trabajo por hacer, y confío en que, gracias al programa GIVE, logremos una disminución en todo tipo de uso ilegal de armas de fuego”.

El asambleísta John T. McDonald III, RPh, dijo: "La continua reducción de la violencia armada en todo el estado de Nueva York, y especialmente en la ciudad de Troy, es algo que todos podemos celebrar. Agradezco la colaboración con la Gobernadora para asegurar que los programas probados y eficaces —que involucran a coaliciones comunitarias— marquen una diferencia real al hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Además, el apoyo continuo a las fuerzas del orden, tanto a nivel estatal como local, es una fórmula para el éxito; un objetivo común que todos compartimos. Dicho esto, siempre queda trabajo por hacer, y comparto el compromiso de la Gobernadora de seguir haciendo que nuestras comunidades sean más seguras".

El asambleísta Jonathan Jacobson dijo: "Si bien las estadísticas son impresionantes, esto es solo el comienzo. Todavía se trafican demasiadas armas hacia nuestras comunidades, cayendo en las manos equivocadas. Por eso, seguiré trabajando con grupos comunitarios y con las fuerzas del orden para retirar las armas de nuestras calles mediante iniciativas como el programa de recompra de armas que patrociné recientemente en Newburgh, el cual permitió recuperar 83 armas. Debemos mantenernos vigilantes en nuestra labor para detener la violencia armada".

El asambleísta Patrick Burke dijo: "Nueva York ha demostrado que, cuando invertimos en una labor policial inteligente, en sólidas alianzas comunitarias y en estrategias de prevención genuinas, podemos lograr avances significativos en la reducción de la violencia armada. La gobernadora Hochul ha demostrado un compromiso constante con la seguridad pública, y deseo agradecer a los agentes del orden, a las organizaciones vecinales y a los trabajadores comunitarios de Buffalo —y de otras comunidades en todo el estado— que trabajan incansablemente para mantener seguros nuestros vecindarios".

La asambleísta Karen McMahon dijo: "Me complace enormemente el progreso que se ha logrado en la lucha contra la violencia armada en el estado de Nueva York. Gracias a nuestra significativa inversión en seguridad pública, estamos observando una drástica disminución en los tiroteos —incluidos aquellos que resultan en lesiones—; asimismo, varias ciudades, pueblos y aldeas de todo el estado informan que, en lo que va de 2026, no han registrado homicidios relacionados con armas de fuego. Me enorgullece que Amherst se encuentre entre estas localidades. Agradezco a la Gobernadora por haber priorizado este asunto".

El asambleísta Noah Burroughs dijo: “Gracias a la visión de Kathy Hochul y a la continua inversión del estado en iniciativas comunitarias de prevención de la violencia, las comunidades de todo Nueva York —incluida Hempstead— están experimentando un progreso significativo en la reducción de la violencia armada. Estos fondos han empoderado a las organizaciones locales, han fortalecido las alianzas con las fuerzas del orden y los equipos de intervención comunitaria, y han creado vecindarios más seguros para las familias y los jóvenes en todo el estado”.

El alcalde de la ciudad de Binghamton, Jared Kraham, dijo: “Gracias en parte a la inversión de la gobernadora Hochul y del DCJS en nuestra comunidad, estamos viendo resultados reales en la lucha contra la violencia armada. La financiación estatal ha respaldado investigaciones de vanguardia mediante imágenes balísticas, ha ampliado las patrullas en los barrios considerados "puntos críticos" —lo que fortalece la confianza de la comunidad— y ha impulsado el Centro de Análisis Delictivo de la región de Southern Tier; de este modo, nuestros departamentos comparten inteligencia y se anticipan al delito antes de que ocurra. Así es como luce una inversión inteligente en seguridad pública, y nuestros residentes están más seguros gracias a ello”.

El alcalde de la ciudad de Newburgh, Torrance Harvey, dijo: “Para comunidades como la de Newburgh, la seguridad pública es mucho más que simples estadísticas; se trata de garantizar que las familias se sientan cómodas en sus barrios y que los jóvenes vean oportunidades en lugar de violencia. El progreso que estamos observando es el resultado de una colaboración real sobre el terreno, y agradecemos a la gobernadora Hochul por seguir invirtiendo en iniciativas como GIVE, que ayudan a las comunidades a construir futuros más seguros y sólidos”.

El alcalde de la ciudad de Utica, Michael Galime, dijo: “GIVE es esencial para la seguridad pública. No se trata únicamente de financiación; es una parte fundamental de la forma en que protegemos a nuestras comunidades. El apoyo continuo de la gobernadora Hochul a la iniciativa GIVE contribuye directamente a nuestra incansable lucha contra la violencia armada”.

El alcalde de la ciudad de Middletown, Joe DeStefano, dijo: “Gracias, gobernadora Hochul, por su compromiso constante de invertir en estrategias de seguridad pública comprobadas que ayudan a reducir la violencia y a mantener más seguras a las comunidades. Middletown ha constatado el valor de las sólidas alianzas entre las fuerzas del orden, las organizaciones comunitarias y el Estado; el progreso logrado a través de la iniciativa GIVE refleja el arduo trabajo que se realiza a diario para proteger a nuestros barrios y familias”.

La alcaldesa de la ciudad de Lackawanna, Annette Iafallo, dijo: “Agradezco a la gobernadora Hochul por mantener su enfoque en el combate a la violencia armada en todo el estado y por proporcionar, a través de la iniciativa GIVE del estado de Nueva York (NYS GIVE), los recursos que hacen posible esta labor a nivel local. Gracias a sólidas alianzas y a esfuerzos proactivos, la ciudad de Lackawanna ha logrado avances significativos en la reducción de la violencia armada y de los homicidios en lo que va del año: una prueba inequívoca de que la colaboración y la inversión sostenida en estrategias de prevención pueden marcar una diferencia real”.

El alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, dijo: “El progreso de Kingston en la reducción de la violencia demuestra lo que es posible cuando las comunidades adoptan un enfoque coordinado y proactivo respecto a la seguridad pública. Agradecemos a la gobernadora Hochul por continuar apoyando programas como GIVE, los cuales proporcionan a las fuerzas del orden locales y a los socios comunitarios las herramientas y los recursos necesarios para reducir la delincuencia, fortalecer los vecindarios y ayudar a los residentes a sentirse más seguros en su vida cotidiana”.

La alcaldesa de la ciudad de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, dijo: “Todo residente merece sentirse a salvo de la violencia armada en su vecindario. Gracias al apoyo continuo de la gobernadora Kathy Hochul a través de la iniciativa GIVE, Mount Vernon ha visto disminuir los incidentes confirmados de disparos: de 18 durante el mismo periodo del año pasado a tan solo cuatro en 2026, ninguno de los cuales resultó en personas heridas por arma de fuego. Estas cifras representan un cambio cultural, uno que permitió a Mount Vernon cumplir un año sin registrar homicidios relacionados con armas de fuego. En última instancia, representan un Mount Vernon más seguro; una comunidad protegida por los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Mount Vernon, quienes trabajan incansablemente”.

El alcalde de la ciudad de Ithaca, Robert Cantelmo, dijo: “Tras asumir el cargo de alcalde en 2024, estuve presente en Albany y escuché el discurso sobre el Estado del Estado de la gobernadora Hochul, en el que se comprometió a implementar una prevención integral de la violencia armada. Las noticias de hoy son prueba de que la inversión en una labor policial progresista e inteligente genera resultados tangibles para nuestras comunidades. A través de GIVE, hemos fortalecido nuestras alianzas con agencias locales y estatales para llevar a cabo investigaciones conjuntas y acciones policiales focalizadas contra delincuentes conocidos por delitos con armas de fuego. Este programa también brindó un apoyo crucial a nuestro innovador programa de respuesta comunitaria, ampliando nuestra capacidad de interacción y de interrupción de la violencia. Los resultados hablan por sí solos: desde su implementación, Ithaca ha experimentado una disminución clara y marcada en la violencia armada”.

El alcalde de la ciudad de Schenectady, Gary McCarthy, dijo: “Schenectady continúa registrando una reducción en los indicadores de violencia, un logro que se hace realidad cuando nuestros socios comunitarios, las autoridades policiales y los gobiernos invierten estratégicamente en seguridad pública y prevención. Al trabajar juntos, nuestros vecindarios se vuelven más seguros. Agradecemos a la gobernadora Hochul por destinar los recursos necesarios a la seguridad pública y por liderar este progreso”.

El Supervisor de la Ciudad de Amherst, Shawn Lavin, dijo: “A través de la iniciativa GIVE, el Municipio de Amherst ha demostrado que la colaboración estratégica entre las fuerzas del orden y los programas de prevención puede producir resultados significativos y mensurables. La reducción de la violencia armada representa algo más que simples estadísticas; refleja vidas salvadas, familias que permanecen unidas y vecindarios más seguros en toda nuestra región. Seguimos comprometidos a consolidar este progreso mediante la rendición de cuentas, el acercamiento a la comunidad y la inversión continua en los esfuerzos de prevención de la violencia. Quiero agradecer a la Gobernadora Kathy Hochul por sus continuas inversiones en programas de gran impacto que marcan una verdadera diferencia en nuestra comunidad. También quiero agradecer al Departamento de Policía de Amherst, cuya dedicación, profesionalismo y colaboración han seguido impulsando estos esfuerzos con resultados comprobados”.

La Alcaldesa de la Ciudad de Watertown, Sarah Compo Pierce, dijo: “Hacer que nuestra comunidad sea más segura es una de las responsabilidades más importantes que tenemos, y me enorgullece que Watertown se encuentre entre las comunidades de la iniciativa GIVE que reportan cero homicidios relacionados con armas de fuego en lo que va del año. Esto es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestros agentes de policía, quienes se encuentran en la primera línea todos los días, trabajando para prevenir la violencia y proteger nuestros vecindarios. También quiero agradecer a la Gobernadora Hochul por su continuo apoyo a las iniciativas que están ayudando a hacer que comunidades como Watertown sean más seguras para quienes las consideran su hogar”.

El Alcalde de la Ciudad de Yonkers, Mike Spano, dijo: “Agradecemos a la Gobernadora Hochul por su continuo apoyo a la iniciativa GIVE y por reconocer el progreso que se está logrando aquí en Yonkers. Como una orgullosa comunidad participante en GIVE desde la creación del programa, Yonkers ha mantenido su compromiso de trabajar conjuntamente para prevenir la violencia armada y mantener seguros nuestros vecindarios. Ese compromiso está marcando la diferencia: los incidentes con armas de fuego han disminuido un 50% en Yonkers durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estamos agradecidos con nuestros agentes del orden, nuestros socios comunitarios y nuestros residentes por ayudar a hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro”.

El Alcalde de la Ciudad de Rochester, Malik D. Evans, dijo: “La iniciativa GIVE del Estado de Nueva York ha desempeñado un papel fundamental para reducir la violencia armada en Rochester a su nivel más bajo en ocho años. Estoy profundamente agradecido por el compromiso continuo de la Gobernadora Hochul con esta iniciativa, la cual nos está ayudando a hacer que nuestras calles sean más seguras y a llevar la paz a nuestros vecindarios”.

El alcalde de la Villa de Hempstead, Waylyn Hobbs, dijo: "Aplaudimos a la gobernadora Hochul por reconocer la importancia de las soluciones proactivas que protegen a las familias y fortalecen a nuestra comunidad. Esta financiación seguirá generando resultados, tales como una menor delincuencia y una mayor cooperación entre los miembros de la comunidad y el Departamento de Policía de la Villa de Hempstead. Gracias, gobernadora Hochul, por seguir invirtiendo en soluciones reales".

El alcalde de la Villa de Spring Valley, Schenley Vital, dijo: "La seguridad pública comienza con alianzas sólidas, inversiones inteligentes y confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. En Spring Valley, hemos visto cómo programas como GIVE ayudan a proporcionar los recursos necesarios para reducir la violencia, apoyar los esfuerzos de prevención y reforzar la seguridad en los vecindarios. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo compromiso de invertir en iniciativas que ayudan a proteger a las familias, crear calles más seguras y construir comunidades más fuertes en todo el estado de Nueva York".

La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) brinda apoyo fundamental a todas las facetas del sistema de justicia penal del estado, lo que incluye —entre otras cosas—: capacitar a las fuerzas del orden y a otros profesionales de la justicia penal; supervisar un programa de acreditación para las fuerzas del orden; garantizar que los alcoholímetros y los equipos de control de velocidad utilizados por las autoridades locales funcionen correctamente; gestionar los fondos de subvención para la justicia penal; analizar los datos sobre delincuencia y programas a nivel estatal; proporcionar apoyo a la investigación; supervisar los departamentos de libertad condicional de los condados y los programas de alternativas al encarcelamiento; y coordinar las políticas de justicia juvenil. Siga a la DCJS en Facebook, Instagram y LinkedIn.