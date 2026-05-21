Zümra Juwelier führt Terminbuchung für Trauringe-Beratung ein

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Ab sofort können Paare in Köln persönliche Trauringberatungen im Atelier buchen. Ein Gespräch dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten.

Ein Trauring wird jahrzehntelang getragen. Wer sich die Zeit nimmt, ihn richtig zu wählen, trifft selten eine Entscheidung, die er bereut.” — Muhammed Yazicioglu, Geschäftsführer, Zümra Juwelier

KöLN, NORDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Zümra Juwelier hat für die Trauringe-Beratung in Köln ab Mai 2026 ein strukturiertes Terminbuchungssystem eingeführt. Paare, die ein Trauringpaar persönlich auswählen oder auf individuelle Maße und Wünsche anfertigen lassen möchten, reservieren ab sofort direkt über die Website des Unternehmens ihren Atelier-Termin.

Das System sieht feste Beratungsslots an Werktagen sowie an ausgewählten Samstagen vor. Die empfohlene Vorlaufzeit beträgt nach Unternehmensangaben mehrere Wochen vor dem Hochzeitstermin, da Trauringe häufig nach individuellen Maßen und Materialwünschen bei den Herstellern bestellt werden und hierfür entsprechende Produktionszeiten eingeplant werden müssen. In einem Beratungsgespräch werden Material, Goldton, Legierung, Ringbreite, Oberflächenfinish und Gravur besprochen und festgelegt. Das Gespräch findet ausschließlich im eigenen Atelier statt.

"Viele Paare unterschätzen, wie viel bei einem Trauring zu beachten ist. Ein Atelier-Termin gibt den nötigen Rahmen, um das ohne Zeitdruck zu besprechen", sagt Muhammed Yazicioglu, Geschäftsführer von Zümra Juwelier. "In der Regel dauert ein solches Gespräch zwischen 60 und 90 Minuten. Das braucht Vorbereitung auf beiden Seiten."

Die Nachfrage nach Trauringen aus lokaler Handwerksfertigung hat bei Zümra Goldschmiede in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Das Goldschmiedehaus verzeichnet mehr Anfragen aus dem Kölner Stadtgebiet sowie aus Bonn, Leverkusen und dem Rhein-Erft-Kreis. Ein Teil dieser Anfragen stammt von Paaren, die zunächst online nach Trauringen gesucht und sich anschließend bewusst für eine persönliche Beratung in einem lokalen Betrieb entschieden haben. Paare, die sich für Trauringe aus der Meisterwerkstatt entscheiden, fragen häufig nach individuell abgestimmten Legierungen in 585er- oder 750er-Gold, nach verschiedenen Oberflächen-Finish-Varianten oder nach eingearbeiteten Steinen. Gravuren mit Datum, Namen oder persönlichen Symbolen sind dabei ein regelmäßiger Bestandteil des Gesprächs. Das neue Terminformat soll diese Entscheidungsstrecke für Paare planbarer gestalten.

"Ein Trauring wird jahrzehntelang getragen. Wer sich die Zeit nimmt, ihn richtig zu wählen, trifft selten eine Entscheidung, die er bereut", erklärt Muhammed Yazicioglu, Geschäftsführer von Zümra Juwelier. "Unser Anspruch ist, dass jeder Ring genau das widerspiegelt, was sich das Paar vorgestellt hat." Das Unternehmen gibt an, dass Paare häufig mit konkreten Vorstellungen in das Gespräch kommen, etwa mit Referenzfotos oder Maßvorgaben, die als direkte Grundlage für die Anfertigung dienen.

Zümra Juwelier ist seit rund 40 Jahren in Köln als Fachgeschäft für Trauringe und Schmuck tätig und hat in dieser Zeit auf persönliche Beratung gesetzt. Das strukturierte Buchungssystem formalisiert einen Ansatz, der dem Unternehmen seit seiner Gründung zugrunde liegt.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung stehen auf zumra.de zur Verfügung.

Über Zümra Juwelier:

Zümra Juwelier ist ein seit rund 40 Jahren in Köln ansässiges Fachgeschäft für Trauringe, Verlobungsringe, Diamantschmuck und Goldschmuck. Das Unternehmen berät Kunden ausschließlich persönlich im Kölner Atelier und begleitet sie von der ersten Auswahl bis zur individuellen Konfiguration und Lieferung des Schmuckstücks. Zümra Juwelier ist Fachhändler und nimmt Beratungsanfragen ausschließlich auf Terminbasis entgegen.

Mitten im Herzen von Köln beginnt eure persönliche Trauringreise.

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