Le compositeur espagnol Jordi Forniés présente Raíz y Recuerdo, Mémoire des racines

Jordi Forniés, compositeur et pianiste espagnol, présente Raíz y Recuerdo, Mémoire des racines, un album de musique classique contemporaine pour piano, guitare classique et violoncelle. Pochette de Raíz y Recuerdo, Mémoire des racines, nouvel album de Jordi Forniés. Œuvre originale au crayon sur papier de l’artiste japonaise Chizuru Masumura.

Le nouvel album du compositeur espagnol explore mémoire, identité et racines dans une œuvre intime pour piano et guitare espagnole.

Ce qui naît de mes mains me semble être une extension de moi-même. Raíz y Recuerdo est lié à moi, à la mémoire et à mes racines d’une manière profondément personnelle.” — Jordi Forniés

FRANCE, May 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Le compositeur, pianiste et artiste visuel espagnol Jordi Forniés présente Raíz y Recuerdo , que l’on pourrait rendre en français par Mémoire des racines, un nouvel album de musique classique contemporaine pour piano, guitare classique et violoncelle. Lié depuis longtemps à la France, notamment à Saint-Émilion, Forniés réunit dans ce projet musique, mémoire, art visuel et héritage espagnol dans une œuvre profondément personnelle, marquée par la distance, la famille et l’appel émotionnel du foyer.Enregistré en Espagne, à l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, dans la province de Tarragone, et produit entre l’Australie et Singapour, Raíz y Recuerdo réunit Jordi Forniés au piano, Lucas González à la guitare classique et Štěpán Švestka au violoncelle. L’album a été masterisé par Boris Milan, ingénieur de mastering lauréat de neuf Grammy Awards, et sa pochette est une œuvre originale au crayon sur papier de l’artiste japonaise Chizuru Masumura.L’album porte en lui le souvenir de la voix de la mère de Forniés à la maison, de la musique qui traversait les pièces et des films qui accompagnaient son enfance en arrière-plan. Vivre loin de l’Espagne a rendu ces souvenirs encore plus présents, donnant à l’album son centre émotionnel : l’expérience de s’éloigner de son pays tout en se sentant de plus en plus proche des racines et de la culture qui l’ont formé.« Ce qui naît de mes mains me semble être une extension de moi-même. Raíz y Recuerdo est lié à moi, à la mémoire et à mes racines d’une manière profondément personnelle », déclare Forniés.Les 16 pièces de Raíz y Recuerdo fonctionnent à la fois comme des œuvres individuelles et comme les fragments d’un récit émotionnel continu. Leurs titres, lus dans l’ordre, forment une phrase poétique qui agit comme la colonne vertébrale de l’album : « Volví a encontrar en mi alma, en silencio, como árbol, un millón de emociones de un lugar profundo, aún sin forma: aire, antes de ser hablado, hecho música. Volví a sentir, en solo dos días, esa calidez dentro del corazón, con tu presencia, más cerca que nunca ». À travers cette structure, l’album se présente comme une œuvre unitaire sur la mémoire, l’identité, la tendresse, la distance et le retour.La musique de Forniés se situe entre la musique classique contemporaine, le néoclassicisme et l’ambient, avec une forte sensibilité visuelle nourrie par sa carrière parallèle d’artiste plasticien. Son œuvre visuelle a été présentée à l’international dans plus de 50 expositions personnelles dans 10 pays, et sa pratique artistique a été associée à des contextes internationaux majeurs, notamment la Biennale de Venise et l’Exposition universelle de Dubaï. Ses œuvres font partie de collections publiques et privées, dont le Museu d’Art Modern de Tarragona, le Patrimoine historique national espagnol, The Irish Office of Public Works, Trinity College Dublin, Meta, Swatch, KPMG et Deloitte.Avant Raíz y Recuerdo, Forniés a publié de la musique avec Decca Records US et Universal Music Classics, notamment Hela Nokto, Nokto et Nokto 2. Son catalogue compte plus de 50 sorties, entre albums, EPs et singles. Il est également le fondateur de Sillage Records , le label à l’origine de ce nouveau projet, distribué par Believe.Forniés est docteur en chimie, a étudié le piano classique pendant dix ans au Conservatori Professional de Música de Vila-seca et possède quatre masters dans les domaines du marketing, de la communication, des beaux-arts et de la composition musicale, dont un Master of Fine Arts de l’Université de Sydney. Parallèlement à sa carrière artistique, il a développé un parcours international dans la science, la stratégie, la technologie et la transformation numérique, notamment à travers des postes de direction chez Meta.Jordi Forniés est membre votant de la Latin Recording Academy, membre de l’ARIA et membre associé de l’Academia de la Música de España. Sur Instagram, TikTok et YouTube, il réunit une communauté de plus de 1,5 million d’abonnés.Avec Raíz y Recuerdo, Mémoire des racines, Forniés ouvre un nouveau chapitre artistique en présentant un album classique contemporain qui relie l’héritage espagnol et latin à l’expérience de la migration, de la mémoire et de l’appartenance, tout en montrant comment différents lieux, vies et identités peuvent coexister dans une même voix artistique.Raíz y Recuerdo sera disponible à partir du vendredi 22 mai 2026 sur les principales plateformes de streaming.

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