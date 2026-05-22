The Digital Euro: What It Is, How It Works, and Why It Matters for the Future of Money in Europe
The Digital Euro: What It Is, How It Works, and Why It Matters for the Future of Money in Europe Europe is on the verge of a fundamental transformation.ROME, ITALY, May 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- L'euro digitale: cos'è, come funziona e perché è importante per il futuro del denaro in Europa
L'Europa è alla vigilia di una trasformazione fondamentale nel modo in cui i suoi cittadini gestiscono e spendono il denaro. La Banca Centrale Europea sta sviluppando una versione digitale dell'euro: uno strumento di pagamento pubblico, emesso centralmente, che potrebbe raggiungere oltre 340 milioni di europei entro il 2029. Capire cosa sia realmente e cosa non sia non è mai stato così importante.
Una nuova forma di moneta pubblica
L' euro digitale è, in termini precisi, una forma digitale di denaro emessa direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Non è una criptovaluta. Non è una stablecoin. Non è un servizio di pagamento privato come PayPal o Apple Pay. È una passività diretta dell'Eurosistema, il che significa che un euro digitale varrà sempre esattamente un euro, garantito dalla stessa istituzione che emette le banconote nel vostro portafoglio.
Il progetto rientra nella più ampia categoria delle valute digitali delle banche centrali (CBDC), un concetto che decine di banche centrali in tutto il mondo stanno esplorando. La BCE, tuttavia, è tra le istituzioni più avanzate nella sua tabella di marcia per lo sviluppo, essendo passata da una fase di indagine formale a una fase operativa attiva a partire da novembre 2025.
La logica strategica alla base del progetto è radicata in una dipendenza strutturale a cui la maggior parte degli europei non pensa mai: la stragrande maggioranza dei pagamenti digitali nell'eurozona viene elaborata da società extraeuropee. Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay dominano il mercato. L'euro digitale è progettato, almeno in parte, per ridurre questa dipendenza e ripristinare la sovranità europea sull'infrastruttura di pagamento del continente.
Come funziona nella pratica
Il meccanismo è semplice. I cittadini aprirebbero un portafoglio in euro digitali tramite la propria banca, l'ufficio postale o qualsiasi fornitore di servizi di pagamento (PSP) autorizzato. Finanzierebbero il portafoglio trasferendo denaro da un conto bancario collegato o depositando contanti. Da lì, i pagamenti verrebbero effettuati tramite smartphone o una smart card fisica, nei negozi, online o tra privati.
Una delle caratteristiche tecnicamente più distintive dell'euro digitale è la sua funzionalità offline. I pagamenti funzionerebbero senza connessione a Internet, esattamente come il contante. Secondo la documentazione ufficiale della BCE, le transazioni offline sarebbero note solo al pagatore e al beneficiario: nessun intermediario terzo avrebbe accesso a tali dati. Nessuna soluzione di pagamento privata attualmente disponibile offre questo livello di riservatezza operativa.
Confronto con Bitcoin e Stablecoin
L'euro digitale, Bitcoin e le stablecoin ancorate all'euro sono strumenti fondamentalmente diversi. Comprendere le distinzioni è fondamentale per chiunque si muova nel più ampio panorama della finanza digitale. Per un'analisi dettagliata su questo argomento, i lettori di lingua italiana interessati all'argomento tasse criptovalute.
La BCE ha inoltre confermato che l'utilizzo di base sarebbe gratuito per i consumatori. Non maturerebbero interessi sui depositi in euro digitali. Le banche e i fornitori di servizi di pagamento (PSP) sarebbero autorizzati a offrire servizi premium a pagamento, ma la funzionalità di pagamento standard rimarrebbe un bene pubblico, accessibile anche ai cittadini sprovvisti di un conto corrente bancario tradizionale.
Il limite di detenzione: perché non è uno strumento di risparmio
Un parametro di progettazione fondamentale è il limite massimo di detenzione per portafoglio. L'euro digitale non è esplicitamente concepito come strumento di risparmio o investimento. La BCE ha simulato scenari con soglie massime fino a 3.000 euro a persona, confermando che nessuno di questi scenari destabilizzerebbe il sistema finanziario dell'eurozona. Il limite definitivo non è ancora stato fissato e sarà deciso dal Consiglio direttivo della BCE al momento dell'emissione.
Per i pagamenti online che superano il saldo disponibile nel portafoglio, il sistema si collega automaticamente al conto bancario collegato dell'utente, eliminando la necessità di ricaricarlo manualmente in anticipo.
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Bitcoin è un asset decentralizzato peer-to-peer senza alcun supporto istituzionale. Il suo prezzo è volatile, non ha corso legale nell'UE ed è utilizzato principalmente come riserva di valore o strumento speculativo. Le stablecoin come EURC sono emesse da società private, sono in genere ancorate a una valuta fiat e operano su reti blockchain pubbliche, ma comportano un rischio di controparte legato ai loro emittenti e non sono garantite da alcuna banca centrale.
L'“euro digitale”, al contrario, ha un valore fisso (1 euro digitale = 1 euro, sempre), avrebbe corso legale secondo la proposta di regolamento UE e non presenta alcun rischio di controparte perché è una passività diretta dell'Eurosistema stesso. Inoltre, non è basato su una blockchain pubblica. La BCE lo gestirebbe su una piattaforma di regolamento centralizzata con un'architettura di server multiregionale, che si avvale di alcuni principi della tecnologia dei registri distribuiti per garantire la resilienza, ma mantenendo il controllo istituzionale sull'infrastruttura.
Umberto Gelmini
CryptoNews
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