Live Yellow-Legged Hornet Detected at Port in Vancouver; Public Urged to Report Suspected Sightings in Multnomah and Columbia Counties

The Oregon Department of Agriculture’s (ODA) Insect Pest Prevention and Management (IPPM) Program is asking the public to stay alert and report suspected sightings of the yellow-legged hornet, after a live hornet was seen on a boat at the Port of Vancouver. On April 30, a Washington State Department of Agriculture (WSDA) grain inspector found a hornet on a ship during a routine inspection. They photographed it and destroyed it. WSDA entomologists later confirmed the image appeared to be a yellow-legged hornet. The specimen was not collected or submitted for identification by USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine(PPQ). On May 1, WSDA Pest Program staff and U.S. Customs and Border Protection personnel inspected the ship and the surrounding area. No additional evidence of hornets was found. WSDA has since placed precautionary traps in the vicinity. State officials consider this a one-time event and say the adult was a hitchhiker. Out of an abundance of caution, the ODA is exploring opportunities to conduct a monitoring survey in areas near the Port of Vancouver during the 2026 summer season. What is a Yellow-Legged Hornet

The yellow-legged hornet (YLH) is considered a serious invasive species. Native to tropical and in the subtropical regions of Southeast Asia, it has rapidly spread through Europe, where it has contributed to an estimated 30 percent decline in honeybee colonies and honey production. In the United States the species was first detected near the Port of Savannah, Georgia in 2023 and has since spread into South Carolina. Both states are currently pursuing eradication efforts with support from USDA APHIS PPQ. YLH is not known to be present in any other state other than Georgia and South Carolina. What to Look For Yellow-legged hornets are smaller than the northern giant hornet—detected in Washington State in 2019 and declared eradicated in 2024, with no detections ever found in Oregon. Worker hornets measure approximately 0.75 to 1 inch long, with queens being larger. The species is named for its distinctive legs, which are yellow on the lower portion. The fourth abdominal segment is yellow-orange. Unlike the northern giant hornet, which typically nests in tree cavities or underground, yellow-legged https://www.aphis.usda.gov/plant-pests-diseases/yellow-legged-hornethornets usually build large, paper-covered nests in tree branches or other elevated outdoor locations. These nests can contain up to 6,000 workers. The species is highly aggressive and capable of stinging without provocation; ODA advises the public not to collect specimen. For more information about invasive hornets, please visit the USDA website for yellow legged hornet: https://www.aphis.usda.gov/pla.... Clemson University also hosts an online look-alikes guide: https://www.clemson.edu/public/regulatory/plantindustry/invasive/ylh-quick-guide.html Reporting Suspected Sightings

Given the potential impact YLH poses to pollinators, ODA is asking residents—especially beekeepers—to remain vigilant. Public awareness and community reporting were instrumental in Washington’s successful detection and subsequent eradication of the northern giant hornet. If you see a suspected yellow-legged hornet, act quickly: take a photo, add a detailed description of the insect, including size and where it was found, and submit suspect sightings right away at https://oregoninvasiveshotline.org/reports/create or call 1-866-INVADER (1-866-468-2337). The ODA strongly encourages using the online reporting option with a detailed description and a clear photo, as it allows specialists to respond more rapidly. Avispón de patas amarillas detectado en el Puerto de Vancouver

Se insta al público a informar de avistamientos sospechosos en los condados de Multnomah y Columbia El Programa de Prevención y Gestión de Plagas de Insectos (IPPM) del Departamento de Agricultura de Oregon (siglas en ingles ODA) insta al público a estar alerta tras el informe de un avispón de patas amarillas (conocido en ingles como Yellow Legged Hornet o las siglas YLH), con nombre cientifico Vespa velutina, (Lapeletier) en un barco en el Puerto de Vancouver.

El 30 de abril, un inspector de granos del Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) que realizaba una inspección rutinaria a bordo de un barco descubrió, fotografió y luego mato y destruyó a un avispón vivo. Los entomólogos del Departamento de Agricultura de Washington (siglas en ingles WSDA) confirmaron posteriormente que la imagen indica a ser un avispón de patas amarillas. El espécimen no fue recogido ni presentado para identificación oficial por el Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal Animal de los Estados Unidos (USDA APHIS PPQ).

El primero de mayo, el personal del Programa de Plagas del Departamento de Agricultura en Washington y el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. inspeccionaron la embarcación y la zona circundante. No se encontraron más indicios de avispones. Desde entonces, el Departamento de Agricultura de Washington ha colocado trampas de captura de reinas como precaución en las inmediaciones.

Las autoridades estatales consideran que esto fue un evento puntual y que el adulto era un inecto que vino clandestine en la embarcación; por precaución, El Departamento de Agricultura de Oregon está organizando una campaña de monitoreo en las zonas cercanas al Puerto de Vancouver durante la temporada de verano de 2026.

¿Qué significa tener una deteccion de avispón de patas amarillas?

El avispón de patas amarillas (YLH) se considera una especie invasora seria por la amenaza que representa a los polinizadores. Originario de regiones tropicales y subtropicales del sudeste asiático, este insecto se ha extendido rápidamente por Europa, donde ha contribuido a un descenso estimado del 30 por ciento en las colonias de abejas melíferas y reducido la producción de miel.

En Estados Unidos, la especie fue detectada por primera vez cerca del Puerto de Savannah, Georgia, en 2023 y desde entonces se ha extendido a Carolina del Sur. Ambos estados están llevando a cabo actualmente esfuerzos de erradicación con el apoyo del USDA APHIS PPQ. No se sabe que YLH esté presente en ningún otro estado que no sea Georgia y Carolina del Sur.

¿Qué caracteristicas unicas tiene el avispón?

Las avispas de patas amarillas son más pequeñas que la avispón gigante del norte de Asia—detectadas en el estado de Washington en 2019 y declarada especie erradicada en 2024. Esta avispa no se han encontrado en el estado de Oregón. Los avispones obreros miden aproximadamente entre 0.75 y una pulgada de largo, y las reinas son un poco más grandes. La especie recibe su nombre por el color distintivo en sus patas, que son amarillas en la parte inferior (los tarsos). Tambien tienen la caracteristica distintiva que el cuarto segmento abdominal es de color amarillo-anaranjado.

A diferencia del avispón gigante del norte de Asia, que normalmente anida en cavidades de árboles o bajo tierra, estos avispones de patas amarillas suelen construir grandes nidos cubiertos de papel en ramas de árboles u otros lugares elevados al aire libre. Estos nidos son por lo general grandes y pueden contener hasta 6,000 obreras. La especie es muy agresiva y capaz de picar sin provocación; El Departamento de Agricultura de Oregon aconseja al público no recoger ejemplares. Para más información sobre avispones invasores, por favor visita la web del USDA. Específicamenta para los avispones de patas amarillas busca informacion aquí: https://www.aphis.usda.gov/plant-pests-diseases/yellow-legged-hornet. La Universidad de Clemson también ofrece una guía en linea para diferenciar a estos avispones de otras avispas que se encuentran mas comunmente: https://www.clemson.edu/public...

Reporta avistamientos sospechosos

Dado el posible impacto y amenaza que YLH supone para los polinizadores, ODA pide a los residentes —especialmente a los apicultores— que permanezcan vigilantes. La concientización del público y la información comunitaria fueron elementos clave para la exitosa detección y posterior erradicación del avispón gigante del norte de Asia cuandio invadió en el estado de Washington.

Por lo tanto si avistas una avispa sospechosa con los tarsos de las patas amarillas:

• Toma una foto y añade una descripción detallada del insecto incluyendo su tamaño y una descripción del lugar donde lo encontraste.