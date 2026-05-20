Libertad sobre ruedas: El plan de Europcar México para recorrer el país durante el Mundial 2026

Con una flota moderna y presencia en los principales aeropuertos y zonas comerciales del país, la empresa busca simplificar la experiencia de viaje

La llegada de millones de aficionados nacionales e internacionales plantea un escenario clave en materia de movilidad en las ciudades sede.” — Antonio Luis Llinás

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, May 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Con la llegada de la máxima fiesta del fútbol, México se encuentra en el epicentro del turismo global. La llegada de millones de aficionados nacionales e internacionales plantea un escenario clave en materia de movilidad en las ciudades sede. Ante esto, Antonio Luis Llinas Oñate, CEO de Europcar México, comparte una visión estratégica sobre cómo vivir la experiencia mundialista al máximo, destacando los beneficios de rentar un carro para recorrer el destino o los lugares cercanos.

Para el líder de la compañía, asistir al torneo es mucho más que presenciar los partidos en los estadios; es una oportunidad para descubrir la riqueza cultural, gastronómica y natural del país de una manera independiente. En este contexto, Antonio Llinas da recomendaciones de qué hacer en los destinos de México durante el mundial, enfatizando que el verdadero valor del viaje se encuentra en la libertad de explorar más allá de las rutas convencionales.

"El Mundial es el momento perfecto para conectar con México. Moverse en un auto propio no solo optimiza los tiempos entre aeropuertos, hoteles y estadios, sino que abre la puerta a esos rincones que la mayoría de los visitantes se pierden por depender de opciones de traslado colectivas o de alta demanda", destaca Antonio Llinas.

Las Sedes Clave: Guadalajara y Monterrey

La infraestructura de Europcar México se encuentra lista para garantizar que los viajeros cuenten con unidades disponibles y un servicio ágil en puntos estratégicos, destacando dos de las sedes principales de la justa deportiva:

Europcar Guadalajara: La capital tapatía ofrece la combinación de tradición y modernidad. El directivo sugiere aprovechar la flexibilidad de un vehículo para visitar los campos de agave en Tequila, las artesanías de Tlaquepaque o realizar una escapada al Lago de Chapala.

Europcar Monterrey: En la sultana del norte, el imponente paisaje montañoso invita a la aventura. Contar con un auto facilita el traslado hacia parajes naturales icónicos como el Parque Ecológico Chipinque, las Grutas de García o el Pueblo Mágico de Santiago, optimizando cada minuto entre cada partido.

La ventaja de viajar a tu propio ritmo

Uno de los puntos importantes durante las fechas de alta asistencia es asegurar la comodidad en los traslados tras el silbatazo final. Al respecto, Antonio Luis Llinas Oñate, CEO de Europcar México, resalta que la renta de autos se consolida como la alternativa más eficiente para mantener el control del itinerario, permitiendo a los usuarios viajar cómodamente con equipaje, ahorrar tiempo y, sobre todo, explorar los alrededores de las ciudades sede con total autonomía.

Con una flota moderna y presencia en los principales aeropuertos y zonas comerciales del país, la empresa busca simplificar la experiencia de viaje, asegurando que el paso de los aficionados por tierras mexicanas sea un éxito memorable dentro como fuera de las canchas.

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