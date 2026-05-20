Albergues Disponibles para Comunidades Impactadas por los Incendios de Mediados de Mayo 2026

Published:

Albergues están disponibles para las comunidades afectadas por los incendios de mediados de mayo de 2026. Para más detalles, comunícate con las autoridades locales.  

Para información sobre refugios para animales, comunícate con las autoridades locales. 

A partir del 20 de Mayo 2026, los siguientes albergues están abiertos: 

Condado  Ubicación  Domicilio  Estatus  Conteo Nocturno 
Los Angeles Shepherd Church 19700 Rinaldi Street
Porter Ranch, CA 91326		 OPEN 2
Ventura Rancho Santa Susana Community Park 5005 E. Los Angeles Ave.
Simi Valley, CA 93063		 OPEN 31
San Diego Golden Acorn Casino 1800 Golden Acorn Way
Campo, CA 91906		 OPEN 1
Riverside La Sierra Senior Center 5215 La Sierra Ave.
Riverside, CA 92505		 OPEN 10
Riverside West Valley High School 3401 Mustang Way
Hemet, CA 92545		 OPEN 22
Total: 66

