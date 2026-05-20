Albergues Disponibles para Comunidades Impactadas por los Incendios de Mediados de Mayo 2026

Albergues están disponibles para las comunidades afectadas por los incendios de mediados de mayo de 2026. Para más detalles, comunícate con las autoridades locales.
Para información sobre refugios para animales, comunícate con las autoridades locales.
A partir del 20 de Mayo 2026, los siguientes albergues están abiertos:
|Condado
|Ubicación
|Domicilio
|Estatus
|Conteo Nocturno
|Los Angeles
|Shepherd Church
|19700 Rinaldi Street
Porter Ranch, CA 91326
|OPEN
|2
|Ventura
|Rancho Santa Susana Community Park
|5005 E. Los Angeles Ave.
Simi Valley, CA 93063
|OPEN
|31
|San Diego
|Golden Acorn Casino
|1800 Golden Acorn Way
Campo, CA 91906
|OPEN
|1
|Riverside
|La Sierra Senior Center
|5215 La Sierra Ave.
Riverside, CA 92505
|OPEN
|10
|Riverside
|West Valley High School
|3401 Mustang Way
Hemet, CA 92545
|OPEN
|22
|Total:
|66