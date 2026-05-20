La renta residencial gana terreno en México, pero su operación sigue dependiendo de procesos manuales

Con más de 5.8 millones de viviendas rentadas en el país la oportunidad para profesionalizar la administración inmobiliaria es cada vez más evidente

Cada peso que pasa por la plataforma tiene nombre, fecha y trazabilidad. Eso no solo representa eficiencia operativa, sino certeza financiera para cada administrador de rentas inmobiliarias.” — Caterine Castillo Ceballos, CEO de Neivor

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, May 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- La vivienda en renta se ha convertido en una alternativa cada vez más relevante frente al encarecimiento de la compra de vivienda en México. En un contexto de menor accesibilidad hipotecaria, aumento de precios y mayor movilidad urbana, más hogares encuentran en el arrendamiento una opción más viable que adquirir una propiedad.

Durante el primer trimestre de 2025, el precio de la vivienda en México creció 8.2% anual, más del doble de la inflación registrada en abril de ese año. Además, el precio promedio de una vivienda se ubicó en 1.85 millones de pesos mexicanos. Esta presión está trasladando parte de la demanda hacia el mercado de renta.

México cuenta con más de 5.8 millones de viviendas rentadas, pero gran parte de ese mercado sigue siendo informal, fragmentado y poco institucionalizado. Allí aparece una paradoja; la renta gana peso como solución habitacional y oportunidad de inversión, pero su operación cotidiana todavía depende de transferencias libres, comprobantes enviados por WhatsApp, hojas de cálculo y conciliaciones bancarias manuales.

Un mercado con fundamentos sólidos

La oportunidad en vivienda en renta no surge solo por el aumento de precios. También responde a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. La producción de vivienda nueva enfrenta restricciones de suelo, mayores costos de construcción, complejidad regulatoria y tiempos prolongados de permisos, especialmente en zonas urbanas de alta conectividad.

Al mismo tiempo, la demanda se fortalece por cambios demográficos y culturales; jóvenes profesionistas, hogares unipersonales, movilidad laboral, preferencia por ubicaciones conectadas y menor capacidad o disposición para asumir créditos hipotecarios de largo plazo.

La crisis de acceso a vivienda también ha sido reconocida desde el sector público. En 2025, el Gobierno federal anunció un programa de construcción de 186,000 viviendas nuevas, recuperación de 600,000 viviendas abandonadas y una inversión estimada de 600,000 millones de pesos mexicanos para atender un déficit habitacional superior a los nueve millones de viviendas.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda no resuelve por sí solo el reto operativo del sector: cobrar, conciliar, facturar y dar seguimiento a miles de pagos mensuales sin perder trazabilidad.

Multifamily: una señal de profesionalización temprana

El negocio multifamily en México todavía es incipiente. La renta institucional representa apenas alrededor del 1% del mercado total de vivienda en renta, aunque registra niveles de ocupación cercanos al 98%.

Este contraste muestra que el multifamily aún no es dominante, pero sí marca una señal de profesionalización. El mercado opera aproximadamente 9,838 unidades institucionales en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, con 11 proyectos en construcción que sumarían 2,769 unidades adicionales.

Como referencia regional, Chile opera más de 38,000 unidades y representa cerca del 55.9% del mercado latinoamericano de renta residencial institucional. Esto confirma que México todavía está en una etapa inicial, pero con amplio margen de crecimiento.

El reto está en operadores medianos y propietarios

Aunque el multifamily institucional marca una tendencia, el mayor desafío está en administradores de condominios, propietarios con múltiples unidades, desarrolladores y operadores medianos. Estos actores ya gestionan volúmenes relevantes de pagos, pero muchas veces lo hacen con herramientas diseñadas para una escala mucho menor.

En portafolios de 20, 50 o 100 unidades, la diferencia entre “recibir pagos” y “tener control financiero” puede ser enorme. Un depósito sin referencia, un comprobante perdido en WhatsApp, una factura emitida tarde o un saldo mal conciliado pueden parecer detalles menores. Pero acumulados mes a mes generan pérdida de eficiencia, falta de visibilidad y mayor riesgo de morosidad.

En este contexto, la operación manual deja de ser una incomodidad administrativa y se transforma en un problema de rentabilidad.

Cobrar no es lo mismo que conciliar

La operación de rentas residenciales implica una secuencia mensual; esperar depósitos, identificar pagos, buscar comprobantes, cotejar estados de cuenta, registrar saldos, emitir facturas y dar seguimiento a morosos.

Durante años, muchas administraciones pudieron sostener ese proceso con Excel y comunicación informal. Pero el crecimiento del mercado, la presión sobre márgenes y la entrada gradual de capital institucional están elevando el estándar.

La pregunta ya no es solo si el inquilino pagó. La pregunta es si el operador puede identificar automáticamente quién pagó, a qué contrato corresponde el pago, qué saldo queda pendiente y qué acción debe ejecutarse después.

En un negocio donde los flujos recurrentes son el corazón del activo, la trazabilidad financiera impacta directamente en la rentabilidad.

Tecnología para cerrar la brecha operativa

La tecnología que permite cerrar esta brecha ya opera en México. Uno de los mecanismos centrales es el depósito referenciado, mediante el cual cada inquilino cuenta con una CLABE única vinculada a su contrato, unidad o estado de cuenta.

Cuando el pago entra, el sistema puede identificarlo, conciliarlo contra el registro de cobranza, actualizar el saldo y facilitar la facturación correspondiente. Lo que antes podía tomar horas o días de revisión manual puede resolverse automáticamente.

Este cambio reduce la carga administrativa, mejora la visibilidad financiera, permite detectar morosidad con mayor rapidez, disminuye errores humanos y facilita la toma de decisiones sobre portafolios inmobiliarios.

Neivor: infraestructura financiera para el sector inmobiliario

Neivor es una plataforma de infraestructura operativa y financiera para el sector inmobiliario mexicano, con soluciones para condominios, rentas y preventas. Su propuesta apunta a resolver uno de los dolores menos visibles del negocio: convertir cada pago en un movimiento identificable, conciliado y trazable.

La plataforma permite centralizar cobros, contratos, comunidad, facturación, reportes y operación financiera en un solo sistema. Para administradores, propietarios, desarrolladores e inmobiliarias, esto significa reducir la dependencia de comprobantes manuales, mensajes dispersos y hojas de cálculo.

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