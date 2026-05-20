El problema del eCommerce en México ya no es el internet, sino la experiencia

Con 67 millones de compradores online, expertos advierten que los errores de UX/UI siguen afectando ventas y conversión.

Si una plataforma no es clara, intuitiva y móvil, el usuario simplemente abandona la experiencia.” — ESDESIGN

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- En México, el crecimiento digital es innegable, con más de 67 millones de personas comprando en línea y resaltando que el 69% del tráfico hacia eCommerce proviene de smartphones, según NIC México, el país ya alcanza un 17.7% de penetración en ventas online, ubicándose entre los mercados más avanzados a nivel global, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).Sin embargo, hay un problema que no avanza al mismo ritmo, enfocado en la experiencia de usuario, actualmente estamos en un entorno donde cada vez más decisiones pasan por plataformas digitales y el diseño deja de ser un tema estético para convertirse en un factor crítico de negocio. Porque más usuarios no significa mejores experiencias, de hecho, muchas plataformas siguen fallando en lo básico, en claridad, estructura y facilidad de uso.Los datos lo confirman, con una tasa de abandono en eCommerce que ronda el 70%, en gran parte por problemas de usabilidad, según Baymard Institute, el reto ya no es atraer usuarios, sino lograr que se queden y completen una acción.A esto se suma un cambio clave en el entorno digital, según IAB México, más del 60% de las búsquedas en entornos de IA no generan clics, y hasta el 80% del inventario digital queda fuera de consideración algorítmica por falta de estructura, en otras palabras, si no está bien diseñado, ni siquiera existe.Desde ESDESIGN la escuela especializada en diseño estratégico y formación en innovación con alcance internacional. Lo explican con claridad: “La interfaz funciona como un lenguaje, antes de que el usuario decida, el diseño ya está comunicando si debe avanzar o abandonar”. Esto posiciona al diseño UX/UI como un elemento clave, no solo creativo, sino directamente vinculado a la conversión, la retención y los resultados.Además, el crecimiento del sector refuerza esta tendencia, con una reciente publicación de Mordor Intelligence proyecta que el mercado global de UX/UI pasará de 1.98 mil millones de dólares en 2025 a más de 11.66 mil millones en 2031, consolidando al diseño como una inversión estratégica.En este contexto, desde ESDESIGN advierten que, aunque el ecosistema digital avanza, persisten errores que siguen frenando la experiencia de los mexicanos pero que se pueden evitar:-Interfaces saturadas: demasiados elementos compiten por la atención.-Falta de consistencia: cambios en botones o flujos generan confusión.-Diseño sin pruebas reales: decisiones basadas en supuestos y no en el usuario.-Experiencias no pensadas para móvil: un error crítico en un entorno dominado por smartphones.El reto para México ya no es conectarse, sino diseñar mejor esa conexión. Porque en un entorno donde todo compite por atención, la diferencia no la marca quién llega primero, sino quién logra que el usuario entienda, confíe y compre.

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