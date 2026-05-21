Podean Fortalece su Liderazgo en Walmart con la Adquisición de Cartbloom
EINPresswire.com/ -- Podean, el socio de crecimiento independiente más grande del mundo con foco en marketplaces, anunció hoy una expansión significativa de su oferta de servicios en Walmart con la adquisición de Cartbloom Media.
Cartbloom es una agencia integral con enfoque en Walmart que ofrece soporte de ciclo completo, desde el lanzamiento hasta la madurez de la marca, a través del dominio del proceso de incorporación, la gestión de catálogo, el contenido en plataforma y la publicidad.
Como Socio Certificado de Walmart Connect y Proveedor de Soluciones del Marketplace de Walmart, Cartbloom añade experiencia en retail y gestión de campañas a las capacidades creativas, de medios y medición de Podean.
Cartbloom es la cuarta adquisición de Podean en nueve meses y aporta profundidad en Walmart a la gestión global de marketplaces y la experiencia en medios de la empresa.
Los fundadores de Cartbloom, John Warren y Bryce Browning, liderarán la práctica de Walmart en Podean, definiendo la visión dentro de la oferta global de marketplaces de la compañía. Ambos son veteranos de Walmart y Amazon. Antes de Cartbloom, John pasó 3 años en Walmart, donde junto a Bryce lideró las iniciativas de publicidad en el marketplace de Walmart Connect, y cuatro años y medio en Amazon. Su experiencia previa incluye tiempo en Criteo y Wayfair. Bryce pasó tres años y medio en Walmart y 4 años en Amazon, con experiencia en bienes de consumo masivo adquirida en PepsiCo. Reportarán a Ryan Craver, Director Comercial de Podean.
Travis Johnson, cofundador y CEO de Podean, declaró: "Cartbloom es una de las agencias especializadas en Walmart de más rápido crecimiento y, sin duda, de las más experimentadas. La profunda trayectoria de Bryce y John en Walmart y Amazon, así como su capacidad para impulsar el crecimiento de sus clientes, enriquecen significativamente nuestra experiencia y equipo de liderazgo. Me alegra enormemente que se unan a Podean."
Cartbloom presta servicios a marcas Walmart 1P y a marcas nativas de Amazon que se expanden a Walmart. Sus clientes incluyen a Real Essentials, UNY Brands, Good Eat'n, The HumbleCo y Best Nutritionals.
La adquisición extenderá de inmediato la oferta de Cartbloom a México y Canadá, y llevará la experiencia en Walmart al resto de la huella global de Podean. Podean acelerará la implementación de la hoja de ruta tecnológica de Cartbloom bajo su plataforma integrada Purvey.ai, que actualmente integra las soluciones tecnológicas de Podean, Ad Advance y Amerge.
John Warren, cofundador de Cartbloom, declaró: "Como veteranos de Amazon y Walmart, y en nuestra estrecha colaboración con Walmart Advertising, Bryce y yo sabemos que para tener éxito en Walmart las marcas necesitan acceder a una experiencia profunda en tres áreas: el estante digital y la gestión del catálogo para contar con la tienda digital más efectiva, la publicidad en Walmart para la generación de demanda, y la comprensión de las operaciones físicas de Walmart."
Bryce Browning añadió: "John y yo formamos una sociedad que comenzó en Amazon, se extendió a nuestro trabajo en Walmart y ahora en la cofundación de Cartbloom. Hemos seguido el éxito de Podean y sus adquisiciones de Commerce Canal, Ad Advance y Amerge, y valoramos las asociaciones que construyen con los fundadores. Estamos encantados de unirnos a su equipo global, acelerar nuestra plataforma tecnológica y aportar experiencia en Walmart a su cartera de más de 450 marcas."
Acerca de Podean
Podean es el socio de crecimiento independiente más grande del mundo con foco en marketplaces, brindando a las marcas globales una gestión integral de marketplaces y optimización de retail media. Con presencia en 20 países, Podean ayuda a las marcas a navegar la complejidad de Amazon, Walmart y otras Redes de Retail Media globales para impulsar un crecimiento sostenible. www.podean.com
Acerca de Cartbloom Media
Cartbloom es un socio de crecimiento integral con enfoque en Walmart que ofrece soporte de ciclo completo, desde el lanzamiento hasta la madurez de la marca, especializado en incorporación, gestión de catálogo, contenido en plataforma y publicidad. www.cartbloommedia.com
Contacto de prensa: Travis Johnson, Global CEO, travis@podean.com
Travis Johnson
Cartbloom es una agencia integral con enfoque en Walmart que ofrece soporte de ciclo completo, desde el lanzamiento hasta la madurez de la marca, a través del dominio del proceso de incorporación, la gestión de catálogo, el contenido en plataforma y la publicidad.
Como Socio Certificado de Walmart Connect y Proveedor de Soluciones del Marketplace de Walmart, Cartbloom añade experiencia en retail y gestión de campañas a las capacidades creativas, de medios y medición de Podean.
Cartbloom es la cuarta adquisición de Podean en nueve meses y aporta profundidad en Walmart a la gestión global de marketplaces y la experiencia en medios de la empresa.
Los fundadores de Cartbloom, John Warren y Bryce Browning, liderarán la práctica de Walmart en Podean, definiendo la visión dentro de la oferta global de marketplaces de la compañía. Ambos son veteranos de Walmart y Amazon. Antes de Cartbloom, John pasó 3 años en Walmart, donde junto a Bryce lideró las iniciativas de publicidad en el marketplace de Walmart Connect, y cuatro años y medio en Amazon. Su experiencia previa incluye tiempo en Criteo y Wayfair. Bryce pasó tres años y medio en Walmart y 4 años en Amazon, con experiencia en bienes de consumo masivo adquirida en PepsiCo. Reportarán a Ryan Craver, Director Comercial de Podean.
Travis Johnson, cofundador y CEO de Podean, declaró: "Cartbloom es una de las agencias especializadas en Walmart de más rápido crecimiento y, sin duda, de las más experimentadas. La profunda trayectoria de Bryce y John en Walmart y Amazon, así como su capacidad para impulsar el crecimiento de sus clientes, enriquecen significativamente nuestra experiencia y equipo de liderazgo. Me alegra enormemente que se unan a Podean."
Cartbloom presta servicios a marcas Walmart 1P y a marcas nativas de Amazon que se expanden a Walmart. Sus clientes incluyen a Real Essentials, UNY Brands, Good Eat'n, The HumbleCo y Best Nutritionals.
La adquisición extenderá de inmediato la oferta de Cartbloom a México y Canadá, y llevará la experiencia en Walmart al resto de la huella global de Podean. Podean acelerará la implementación de la hoja de ruta tecnológica de Cartbloom bajo su plataforma integrada Purvey.ai, que actualmente integra las soluciones tecnológicas de Podean, Ad Advance y Amerge.
John Warren, cofundador de Cartbloom, declaró: "Como veteranos de Amazon y Walmart, y en nuestra estrecha colaboración con Walmart Advertising, Bryce y yo sabemos que para tener éxito en Walmart las marcas necesitan acceder a una experiencia profunda en tres áreas: el estante digital y la gestión del catálogo para contar con la tienda digital más efectiva, la publicidad en Walmart para la generación de demanda, y la comprensión de las operaciones físicas de Walmart."
Bryce Browning añadió: "John y yo formamos una sociedad que comenzó en Amazon, se extendió a nuestro trabajo en Walmart y ahora en la cofundación de Cartbloom. Hemos seguido el éxito de Podean y sus adquisiciones de Commerce Canal, Ad Advance y Amerge, y valoramos las asociaciones que construyen con los fundadores. Estamos encantados de unirnos a su equipo global, acelerar nuestra plataforma tecnológica y aportar experiencia en Walmart a su cartera de más de 450 marcas."
Acerca de Podean
Podean es el socio de crecimiento independiente más grande del mundo con foco en marketplaces, brindando a las marcas globales una gestión integral de marketplaces y optimización de retail media. Con presencia en 20 países, Podean ayuda a las marcas a navegar la complejidad de Amazon, Walmart y otras Redes de Retail Media globales para impulsar un crecimiento sostenible. www.podean.com
Acerca de Cartbloom Media
Cartbloom es un socio de crecimiento integral con enfoque en Walmart que ofrece soporte de ciclo completo, desde el lanzamiento hasta la madurez de la marca, especializado en incorporación, gestión de catálogo, contenido en plataforma y publicidad. www.cartbloommedia.com
Contacto de prensa: Travis Johnson, Global CEO, travis@podean.com
Travis Johnson
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