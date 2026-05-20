PlanetAI Nature Space (PNS) financia los costes de certificación de créditos de carbono hasta su venta

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La primera certificadora de créditos de carbono creada en España y líder en la Unión Europea por créditos emitidos, financia la emisión de los créditos

Nuestro objetivo es eliminar las barreras financieras que impiden a comunidades locales, indígenas, agricultores y desarrolladores acceder al mercado global de créditos de carbono de alta integridad.” — Ivan Vilar , Vicepresidente de PlanetAI Nature Space

BARCELONA, EUROPA, SPAIN, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- PlanetAI Nature Space , primera certificadora de créditos de carbono creada en España y líder en la Unión Europea por volumen de créditos emitidos, anunció su modelo financiero que elimina una de las principales barreras del mercado voluntario de carbono: los elevados costes iniciales que deben asumir los desarrolladores antes de comercializar sus créditos.Bajo este modelo, PNS financia la emisión de los créditos de carbono y solo recupera sus costes cuando los créditos han sido comercializados. Los créditos de carbono de alta integridad emitidos bajo el Estándar se denominan VNCUs — Verified Natural Carbon Units.Como referencia, un proyecto que emita 500.000 créditos de carbono podría enfrentar unos costes iniciales aproximados de USD 115.000 con otras certificadoras. Con PlanetAI Nature Space, esa emisión de 500.000 VNCUs es financiada por la propia organización, reduciendo la presión financiera sobre desarrolladores, comunidades y proponentes de proyectos demostrando así una gran confianza de que los créditos serán comercializados.El objetivo central de PlanetAI Nature Space es contribuir en la protección de territorios indígenas, comunidades locales y ecosistemas estratégicos, facilitando el acceso a financiación climática para proyectos de alto impacto ambiental y social.La organización destaca tres elementos diferenciales frente a otros estándares del mercado:1-Integración de conocimiento ancestral, reconociendo el papel de comunidades indígenas y locales en la conservación y gestión sostenible de los ecosistemas.2-Uso de tecnología moderna y ciencia, combinando monitoreo satelital, inteligencia artificial, trazabilidad blockchain, revisión científica por pares y verificaciones independientes.3-Financiación de la emisión de créditos, eliminando costes iniciales significativos y alineando el cobro con la venta efectiva de los créditos.PlanetAI Nature Space cuenta actualmente con metodologías activas para la reducción y remoción de emisiones de CO₂ en carbono forestal —bosques—, carbono azul —manglares—, carbono en cultivos de palma —palma aceitera— y mitigación de metano en sectores como oil & gas, minería y vertederos. En breve lanzará también la metodología de plásticos.Además, ha desarrollado EUDR-PNS Ready , una plataforma tecnológica diseñada para apoyar productos exportados hacia la Unión Europea libres de deforestación, mediante monitoreo satelital, inteligencia artificial y trazabilidad blockchain.Con este modelo, PlanetAI Nature Space refuerza su posicionamiento como una infraestructura científica, tecnológica y financiera para acelerar proyectos de carbono de alta integridad, con énfasis en protección territorial, trazabilidad y acceso equitativo al mercado voluntario de carbono.

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