Initiative financée par le Canada entraîne des avancées pour la biodiversité, l’égalité des genres et les communautés

Nascentes, une réserve privée située à Teresina de Goiás, au Brésil, dont la gestion a été améliorée grâce à un projet mené par la Fundación Pró-Natureza (Funatura), bénéficiaire d’une subvention du CEPF, avec le soutien du gouvernement du Canada. © José Aurélio Caiut Formation à la gestion des incendies dispensée dans le cadre d’un projet mené par la Fundación Ecológica Arcoiris en Équateur. Ce projet a bénéficié du soutien du gouvernement du Canada par l’intermédiaire du CEPF. © Guissella Rivera, Fundación Ecológica Arcoiris Dielen da Costa Roberto, femme autochtone Kinikinau et participante au projet de leadership féminin mené par Ecologia e Ação et l’Institut pour la société, la population et la nature au Brésil, un projet du CEPF financé avec le soutien du gouvernement du Canada. © ECOA

20 M$ pour soutenir la conservation d’écosystèmes d’importance mondiale menée par les communautés et les femmes dans huit pays

ARLINGTON, VA, UNITED STATES, May 21, 2026 / EINPresswire.com / -- Le gouvernement du Canada a contribué à des avancées majeures en matière de conservation et de promotion du leadership des femmes, des peuples autochtones et des communautés au sein de certains des écosystèmes du monde les plus riches en biodiversité, grâce à une aide de 20 millions de dollars canadiens (14,4 millions de dollars américains) octroyée au Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF).Cet investissement, réalisé par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada, a permis, au cours de l'année 2025, d’accorder 100 subventions à des organisations de la société civile dans les hotspots de biodiversité des Andes tropicales et du Cerrado en Amérique du Sud, ainsi que dans le hotspot de biodiversité Indo-Birman en Asie du Sud-Est. Ces hotspots abritent des écosystèmes d'une grande richesse en matière de biodiversité, fournissent des services écosystémiques essentiels à l'humanité, tels que l'approvisionnement en eau douce et le stockage du carbone, et sont fortement menacés. Ce financement a permis de soutenir des initiatives communautaires de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles portant sur plus de 28 000 kilomètres carrés de zones clés pour la biodiversité.Parmi les bénéficiaires de ce financement figuraient non seulement des organisations de la société civile, mais aussi des femmes, des peuples autochtones et des communautés locales avec lesquelles ces organisations ont établi des partenariats afin d’assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité. Ce financement a également contribué à promouvoir l’égalité des genres en renforçant les compétences en matière de leadership chez les femmes engagées dans la conservation, ainsi que les politiques et pratiques de ces organisations en matière d’égalité des genres.Les pays ayant bénéficié de cet investissement ont été les suivants :• Hotspot de biodiversité des Andes tropicales : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou.• Hotspot de biodiversité du Cerrado : Brésil.• Hotspot de biodiversité Indo-Birman : Cambodge, République Démocratique Populaire Lao et Thaïlande.Voici quelques exemples des résultats obtenus à ce jour :• 12 800 kilomètres carrés de zones clés pour la biodiversité et 88 espèces menacées à l'échelle mondiale ont vu les menaces pesant sur elles (incendies, chasse illégale, empiétement et exploitation minière) réduites.• Amélioration du régime foncier, de la sécurité alimentaire et de l’accès à l’eau pour 89 454 femmes et 91 413 hommes.• Nouveaux plans d'action ou mise à jour des plans d'action pour l'égalité des sexes de 93 organisations.• 86 organisations mettant en œuvre des actions en faveur de l’égalité des sexes, telles que : des politiques de tolérance zéro en matière d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels ; des dispositions en matière de garde d’enfants ; et des programmes de mentorat et d'accès aux postes de direction pour les femmes.• Parmi les organisations bénéficiaires de subventions, un supplément de 57 femmes occupent des postes techniques, 17 des postes de supervision et 22 des postes de direction.« La protection des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la planète est non seulement vitale pour les communautés locales qui y vivent, mais elle constitue également un investissement dans le bien-être des Canadiens. Nos économies font partie intégrante de la nature, elles ne lui sont pas étrangères. Les Canadiens dépendent des biens et des services fournis par des écosystèmes situés à l’extérieur du Canada. Les résultats de notre soutien au CEPF reflètent l’engagement du Canada en faveur de solutions concrètes et menées localement, visant à générer des résultats positifs pour les populations et la planète. » a déclaré Céline Heinbecker, directrice de la Division des partenariats pour l’environnement et le climat, Affaires mondiales Canada.Le financement provenait du Programme international de la biodiversité du Canada (2023-2026), qui a aidé les pays en développement à mettre en œuvre le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité afin d’enrayer et d’inverser la perte de biodiversité mondiale. Le programme a soutenu des partenariats avec les femmes, les communautés locales et les peuples autochtones, et a ciblé les efforts de conservation et de restauration écologique.Le CEPF est une initiative conjointe qui regroupe le gouvernement du Canada ainsi que l’Agence Française de Développement, Conservation International, l’Union européenne, la Fondation Franklinia, la Fondation Hans Wilsdorf, la Fondation Hempel, le Fonds pour l’environnement mondial, le gouvernement du Japon, The Nature Conservancy et la Banque mondiale. Ce programme appuie la société civile dans la protection des hotspots de la biodiversité mondiale : des écosystèmes riches sur le plan biologique, essentiels à l’humanité, mais fortement menacés.« Les résultats obtenus grâce au financement du gouvernement du Canada ont clairement démontré ce qu’il est possible de réaliser lorsque les actions de conservation sont menées par les communautés et que l’égalité des genres constitue une priorité », a déclaré Olivier Langrand, directeur exécutif du CEPF.Les organisations suivantes ont joué le rôle d’équipes régionales de mise en œuvre du CEPF pour l’initiative financée par le Canada, contribuant ainsi au renforcement des capacités locales et à la mise en œuvre de la stratégie de conservation du CEPF :• Pour le Cerrado : Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)• Pour l'Indo-Birmanie : Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) Asie• Pour les Andes tropicales : Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas (PROFONANPE), Perou; Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino Amazónicos (ACEAA), Bolivie; Fondo Patrimonio Natural, Colombie; Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), EquateurExemples de projets et accéder directement aux ressources sur les meilleures pratiques: www.cepf.net/bestpracticesandprojectsfr Photos: https://mediagraph.io/ci/share-links/556458a5f2b98a07 Contact : Julie Shaw, jshaw@cepf.netAffaires mondiales Canada, un ministère du gouvernement du Canada, définit, façonne et fait valoir les intérêts et les valeurs du Canada dans un environnement mondial complexe. Il gère les relations diplomatiques, favorise les échanges internationaux et fournit une assistance consulaire. Il dirige les efforts en matière de développement international, d’aide humanitaire et d’aide à la paix et à la sécurité. Il contribue également à la sécurité nationale et au développement du droit international. Pour en savoir plus, consultez le site www.international.gc.ca Facebook , Instagram, LinkedIn

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