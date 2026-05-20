En los cielos: la tecnología de IREX.ai acelera el control de pasajeros y refuerza la seguridad en aeropuertos peruanos
El modelo en la nube permite aprovechar la infraestructura que ya existe, reforzar la seguridad en menos tiempo y evitar el costo y el caos operativo de reemplazar redes completas de CCTV”LIMA, PERU, May 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Los aeropuertos de Perú dan un nuevo paso en seguridad y experiencia de viaje con la llegada de la plataforma de videointeligencia en la nube de IREX, que promete controles más rápidos para los pasajeros y una supervisión más concisa para las autoridades, aprovechando las cámaras y la infraestructura que ya existen en los terminales.
— Michell Andree Ballon Arce, IREX LATAM
Aeropuertos más seguros y colas más cortas
IREX - compañía reconocida en América Latina por su tecnología como una de las herramientas más eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas en la región - introduce en Perú un modelo de seguridad inteligente que combina análisis de video en tiempo real, visibilidad del transporte conectado y verificación de identidad en puntos de control, con el objetivo de elevar el nivel de seguridad sin sacrificar la agilidad operativa. A diferencia de otros proyectos que exigen cambiar todo el sistema de cámaras, la solución se integra con la solución de videovigilancia existente, lo que permite modernizar la seguridad de forma más rápida, con menos inversión y menos interrupciones para pasajeros y aerolíneas.
“Los aeropuertos necesitan mayor inteligencia, no necesariamente más hardware”, afirma Michell Andree Ballon Arce, gerente de programa de IREX para la región LATAM. “El modelo en la nube permite aprovechar la infraestructura que ya existe, reforzar la seguridad en menos tiempo y evitar el costo y el caos operativo de reemplazar redes completas de CCTV”.
Foco en la experiencia del pasajero
En aeropuertos como el nuevo Jorge Chávez, en Lima, el sistema está diseñado para que el flujo del pasajero sea más simple: menos tiempo en filas, controles más claros y respuestas más rápidas ante cualquier incidente. La plataforma conecta en un mismo entorno operativo las operaciones del terminal, los equipos de seguridad y los puntos de acceso del transporte público que alimentan el aeropuerto, lo que ayuda a mejorar la visibilidad de todo el ecosistema y la coordinación ante eventos o emergencias.
Esta visión acompaña el plan de modernización aeroportuaria del país y la nueva conectividad de transporte hacia el terminal, permitiendo que el trayecto de la calle a la puerta de embarque sea más seguro y predecible para peruanos y visitantes.
Verificación de identidad en puntos de control, no vigilancia masiva
Un componente clave de la solución es la verificación de identidad en puntos de control, similar a los procesos de revisión de credenciales aplicados por la TSA en aeropuertos de Estados Unidos. En este modelo, el viajero presenta su pasaporte u otro documento ante un funcionario, y el sistema realiza una comparación uno a uno entre el rostro en vivo y la fotografía del documento para apoyar al oficial en la validación, siempre dentro de un punto de control claramente señalizado y con presencia de personal.
Esta arquitectura está pensada para reforzar los controles de frontera y apoyar la toma de decisiones legales en el momento de la inspección, no para monitorear de forma generalizada a los pasajeros que se desplazan por el aeropuerto. En el nuevo Jorge Chávez ya operan quioscos biométricos seleccionados por la autoridad migratoria nacional, diseñados para detectar personas con alertas internacionales o requisitorias activas, y la tecnología de IREX se posiciona como un complemento que acelera la verificación y mejora la detección de alertas relevantes para los oficiales.
Infraestructura inteligente para la región
La plataforma de IREX ya está desplegada en entornos aeroportuarios de gran escala y soporta operaciones de seguridad en más de 15 países, en redes de cámaras masivas y entornos críticos de transporte. Esta experiencia incluye grandes hubs de aviación en Europa, Asia y otras regiones donde los operadores buscan combinar seguridad, resiliencia operativa y alto flujo de pasajeros, un desafío compartido por muchos aeropuertos latinoamericanos.
“La seguridad aeroportuaria moderna tiene que conectar la vía de acceso con el terminal, el terminal con el puesto de control, y el puesto de control con el equipo de respuesta”, añade un vocero de la compañía. “Eso es infraestructura inteligente en la práctica: operaciones conectadas, decisiones más rápidas y una seguridad más sólida con los sistemas que los aeropuertos ya poseen”.
Sobre IREX
IREX es una plataforma de seguridad e infraestructura inteligente impulsada por inteligencia artificial para aeropuertos, redes de transporte, fronteras y operaciones de seguridad pública. Su nube privada segura ofrece alertas en tiempo real, búsqueda forense en video, herramientas de colaboración y compatibilidad con cámaras y servidores estándar, ayudando a los operadores a modernizar su seguridad sin reemplazar todo su hardware.
Para más información, visite www.irex.ai.
Serge Smirnoff
IREX
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