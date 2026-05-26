MaxBill přináší na český trh AI-native fakturační platformu pro dodavatele energií
Seznamte se s MaxBill, AI-native fakturační platformou pro efektivní týmy v rostoucím energetickém a utilitním sektoru.
Společnost MaxBill, poskytovatel softwaru pro billing a revenue management pro energetické, utilitní, telekomunikační, B2B a B2C společnosti, oznamuje rozšíření řešení AI-native fakturační platformy MaxBill na český retailový trh s energiemi.
Na základě 30 let zkušeností v oblasti billingu, na nichž stojí vlajkové SaaS billing řešení společnosti MaxBill, pomáhá AI-native fakturační platforma MaxBill menším a středně velkým energetickým společnostem modernizovat fakturační provoz bez vysoké závislosti na IT, dlouhých implementačních cyklů nebo neustálého zapojení poskytovatele řešení.
Český energetický trh je stále konkurenčnější, na trh vstupují noví hráči a zákazníci očekávají rychlejší a flexibilnější nabídky energií. V tomto prostředí potřebují dodavatelé energií fakturační systémy, které umožní rychlé spouštění tarifů, přesnou fakturaci zákazníků, automatizovaný provoz a spolehlivou kontrolu nad výnosy.
Nová generace AI billing řešení pro moderní dodavatele energií řeší tyto potřeby prostřednictvím AI-assisted nastavení produktů, konfigurovatelných fakturačních logik, automatizovaného zpracování výjimek, workflowů zákaznické komunikace, finančního vypořádání, párování dat a reportingu.
„Vaše obchodní nabídky by měly jít rychle do provozu, aniž by to znamenalo nový IT projekt a navyšování týmu,“ uvedl Kirill Rechter, CEO společnosti MaxBill. Přístup společnosti je zaměřen na pomoc energetickým retailerům při odchodu od rigidních provozních modelů založených na ticketech a vysoké závislosti na poskytovateli řešení.
MaxBill AI Billing pro české dodavatele elektřiny a plynu
AI-native fakturační platforma MaxBill poskytuje obchodním a billingovým týmům větší provozní nezávislost tím, že jim umožňuje konfigurovat produkty, upravovat šablony, aktivovat nebo deaktivovat funkce, spravovat role a nastavení uživatelského rozhraní a spouštět nové nabídky bez čekání na zásah poskytovatele řešení.
Obchodní týmy mohou využívat jednoduché prompty a konfigurovatelná workflow k rychlejšímu uvádění nových produktů a tarifů na trh.
MaxBill navazuje partnerství se společností Energie Barrandov v České republice
MaxBill navázal partnerství se společností Energie Barrandov, čímž dále posiluje svou přítomnost na českém energetickém trhu. Energie Barrandov je český dodavatel elektřiny a plynu zaměřený na domácnosti a držitel licence Energetického regulačního úřadu.
AI-native fakturační platforma MaxBill poskytne billingové řešení a CIS navržené tak, aby podporovalo růst od zákaznické báze v rané fázi až po desítky tisíc zákazníků bez nutnosti další migrace systému v následujících letech.
Řešení pomůže společnosti Energie Barrandov automatizovat klíčové service-to-cash procesy a umožní obchodním i billing týmům konfigurovat tarify a ceny, spravovat tvorbu produktů a upravovat workflow bez zapojení dodavatele systému.
O společnosti MaxBill
MaxBill je moderní poskytovatel billingových řešení pro energetické, utilitní, telekomunikační, B2B a B2C společnosti. Díky 30 letům zkušeností v oblasti billingu pomáhá MaxBill poskytovatelům služeb řídit komplexní fakturaci, správu zákazníků, produktové katalogy, revenue management, platby, inkaso, finanční vypořádání, párování dat a reporting. AI-native fakturační platforma MaxBill je navržena pro energetické a utilitní společnosti, které potřebují rychlejší uvádění produktů na trh, provozní nezávislost, konfigurovatelnou fakturační logiku, kontrolu výnosů a škálovatelnou automatizaci.
Zuzana Klucová
MaxBill
+420 222 200 300
zuzana.klucova@maxbill.com
