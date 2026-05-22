El compositor español Jordi Forniés presenta su nuevo álbum de música clásica Raíz y Recuerdo

Jordi Forniés, compositor y pianista español, presenta Raíz y Recuerdo, un álbum de música clásica contemporánea para piano, guitarra clásica y violonchelo. Portada de Raíz y Recuerdo, nuevo álbum de Jordi Forniés. Obra original a lápiz sobre papel de la artista japonesa Chizuru Masumura.

El nuevo álbum del compositor y pianista español explora la memoria familiar, identidad, distancia y herencia cultural a través del piano y la guitarra.

Lo que nace de mis manos se siente como una extensión de mí mismo. Raíz y Recuerdo está conectado conmigo, con la memoria y con mis raíces de una manera profundamente personal.” — Jordi Forniés

ARGENTINA, May 22, 2026 / EINPresswire.com / -- El compositor, pianista y artista visual español Jordi Forniés presenta Raíz y Recuerdo , un nuevo álbum de música clásica contemporánea para piano, guitarra y violonchelo. La obra reúne música, memoria, arte visual y herencia española en un proyecto profundamente personal, marcado por la distancia, la familia y la fuerza emocional del hogar.Grabado en España, en el Auditori Josep Carreras de Vila-seca, Tarragona, y producido entre Australia y Singapur, Raíz y Recuerdo cuenta con Jordi Forniés al piano, Lucas González a la guitarra y Štěpán Švestka al violonchelo. El álbum fue masterizado por Boris Milan, ingeniero de masterización ganador de nueve premios Grammy, y la portada es una obra original a lápiz sobre papel de la artista japonesa Chizuru Masumura.El álbum lleva consigo el sonido de la voz de la madre de Forniés en casa, la música que recorría las habitaciones y las películas que sonaban de fondo durante su infancia. Vivir lejos de España ha hecho que esos recuerdos se vuelvan todavía más presentes, convirtiendo el disco en una reflexión íntima sobre lo que permanece dentro de uno cuando se aleja físicamente de su lugar de origen.“Lo que nace de mis manos se siente como una extensión de mí mismo. Raíz y Recuerdo está conectado conmigo, con la memoria y con mis raíces de una manera profundamente personal”, afirma Forniés.Las 16 piezas de Raíz y Recuerdo funcionan tanto como obras individuales como parte de una narrativa emocional continua. Sus títulos en español forman una frase poética cuando se leen en orden, reflejando las ideas centrales del álbum: memoria, identidad, ternura, pertenencia y regreso.La música de Forniés se sitúa entre la música clásica contemporánea, el neoclasicismo y el ambient, con una fuerte sensibilidad visual marcada por su carrera paralela como artista plástico. Su obra visual ha sido presentada internacionalmente en más de 50 exposiciones individuales en 10 países, y su práctica artística ha estado vinculada a contextos internacionales como la Bienal de Venecia y la World Expo de Dubái. Sus obras forman parte de colecciones públicas y corporativas como el Museu d’Art Modern de Tarragona, Patrimonio Histórico Nacional, The Irish Office of Public Works, Trinity College Dublin, Meta, Swatch, KPMG y Deloitte.Antes de Raíz y Recuerdo, Forniés publicó música con Decca Records US y Universal Music Classics, incluyendo Hela Nokto, Nokto y Nokto 2. Su catálogo reúne más de 50 lanzamientos entre álbumes, EPs y singles. También es fundador de Sillage Records , el sello responsable de este nuevo lanzamiento, distribuido por Believe.Forniés es doctor en Química, estudió piano clásico durante diez años en el Conservatori Professional de Música de Vila-seca y posee cuatro másteres en áreas como marketing, comunicación, bellas artes y composición musical, incluyendo un Máster en Bellas Artes por la Universidad de Sídney. Junto a su carrera artística, ha desarrollado una trayectoria internacional en ciencia, estrategia, tecnología y transformación digital, con puestos de liderazgo en Meta.Jordi Forniés es miembro votante de la Latin Recording Academy, miembro de ARIA y miembro asociado de la Academia de la Música de España. A través de Instagram, TikTok y YouTube, alcanza una comunidad de más de 1,5 millones de seguidores.Con Raíz y Recuerdo, Forniés abre un nuevo capítulo artístico, presentando un álbum clásico contemporáneo que conecta la herencia española y latina con la migración, la memoria y la pertenencia, y que refleja cómo diferentes lugares, vidas e identidades pueden coexistir dentro de una misma voz artística.Raíz y Recuerdo estará disponible desde el viernes 22 de mayo de 2026 en todas las principales plataformas digitales.

'Volví a Encontrar' del album 'Raíz y Recuerdo'

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