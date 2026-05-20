La Gobernadora Hochul Anuncia Subvenciones de Desarrollo Económico de la Autoridad de Energía de Nueva York que Impulsarán Más de $104 Millones en Inversiones de Capital Privado

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy subvenciones de desarrollo económico de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) que impulsarán más de $104 millones en inversiones de capital y respaldarán 287 empleos en el oeste de Nueva York y en la región del North Country. Las subvenciones, aprobadas hoy por la Junta de Fideicomisarios de la NYPA, incluyen asignaciones de energía de bajo costo a través del programa regional de Energía Hidroeléctrica del Oeste de Nueva York. Además, la junta de la NYPA aprobó subvenciones de financiamiento por un total de más de $10 millones bajo los programas de Ingresos de Energía del Oeste de Nueva York y del Norte de Nueva York.

"La energía hidroeléctrica asequible, confiable y libre de emisiones es uno de los mayores activos económicos de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "A través de la NYPA, Nueva York está aprovechando la energía hidroeléctrica de bajo costo para incentivar grandes inversiones de capital y generar empleos bien remunerados para los neoyorquinos. Las subvenciones aprobadas hoy por la junta de la NYPA respaldarán más de $104 millones en nuevas inversiones y apoyarán cientos de empleos, fortaleciendo la economía de energía limpia de Nueva York".

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Nueva York, Justin E. Driscoll, dijo: "Las asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo costo y las subvenciones de financiamiento específicas de la NYPA siguen siendo un motor clave del desarrollo económico regional. Las subvenciones aprobadas hoy por la junta de la NYPA ayudarán a las empresas a expandirse, retener empleos e invertir en su futuro, al tiempo que respaldan la vitalidad a largo plazo de las comunidades en todo el oeste de Nueva York y en la región del North Country".

Oeste de Nueva York

En la reunión de hoy, la Junta de Fideicomisarios de la NYPA aprobó 2,200 kilovatios (kW) de energía hidroeléctrica de bajo costo proveniente de las cataratas del Niágara para dos empresas del condado de Erie: Bericap y Agile Cold Storage.

Agile opera almacenes automatizados y con temperatura controlada para la industria de alimentos congelados. A la empresa se le asignaron 660 kW de energía hidroeléctrica del Niágara para respaldar la construcción de un almacén de 133,000 pies cuadrados en West Seneca. Las nuevas instalaciones incluirán espacios de almacenamiento y procesamiento, así como nuevas líneas de empaquetado. El proyecto, valorado en casi 28 millones de dólares, dará lugar a la creación de 44 puestos de trabajo.

Bericap, fabricante de cierres y tapas de plástico, presta servicio principalmente a las industrias alimentaria, de bebidas, farmacéutica y automotriz, contando con plantas de fabricación en todo el mundo que abastecen a marcas globales como Coca-Cola y Kraft-Heinz. A la empresa se le asignó una cuota de energía hidroeléctrica de bajo costo del Niágara, de 1,540 kW, para respaldar el establecimiento de una planta de fabricación de 100,000 pies cuadrados en Cheektowaga. Esta nueva sede ampliará la capacidad operativa de la empresa para ayudar a satisfacer la creciente demanda de los clientes en las regiones del Noreste y de los Grandes Lagos. El proyecto, de más de 22 millones de dólares, incluye la renovación de edificios, la modernización de instalaciones y la adquisición de maquinaria y equipos de producción. A través de este proyecto de expansión, Bericap creará 40 nuevos puestos de trabajo en el oeste de Nueva York.

La energía hidroeléctrica de bajo costo del Niágara está disponible para las empresas elegibles ubicadas dentro de un radio de 30 millas del Proyecto de Energía del Niágara de la Autoridad de Energía (Power Authority), así como para las situadas en el condado de Chautauqua.

La junta directiva de la NYPA también aprobó la asignación de fondos provenientes de los Ingresos de Energía del Oeste de Nueva York (Western New York Power Proceeds) por un total de más de 8 millones de dólares, destinados a Buffalo Go Green, a la Sociedad Histórica de Buffalo y del Condado de Erie, y a Newstead Ranch, en el condado de Erie.

Buffalo Go Green, una organización sin fines de lucro fundada por miembros de minorías y veteranos, recibió 218,000 dólares en fondos de la NYPA para respaldar la renovación —valorada en más de un millón de dólares— de una instalación de 7,500 pies cuadrados en el este de Buffalo, la cual se transformará en una granja hidropónica de última generación. La instalación también contará con un área de observación y aulas para apoyar programas comunitarios de capacitación laboral, así como de educación culinaria y nutricional. Una vez finalizada, la instalación mejorará el acceso a alimentos frescos en la región.

La Sociedad Histórica de Buffalo y del Condado de Erie —también conocida como el Museo de Historia de Buffalo (The Buffalo History Museum)— es una organización sin fines de lucro dedicada a descubrir y preservar la rica historia del oeste de Nueva York y de la ciudad de Buffalo. El museo recibió 1,85 millones de dólares en fondos de la NYPA para apoyar la restauración y ampliación del histórico Centro Reinstein, una estructura construida en 1920 y situada junto al recinto del museo, en Delaware Park. El proyecto de rehabilitación, valorado en 6,5 millones de dólares, adecuará el edificio a los estándares de la División de Preservación Histórica del Estado de Nueva York e incluye la construcción de una nueva ampliación que aumentará significativamente la capacidad para programas y eventos, permitiendo acoger conciertos, espectáculos, recepciones y actividades comunitarias. Una vez finalizadas las obras, las instalaciones renovadas ofrecerán un espacio exclusivo y accesible según las normas de la ADA, destinado a programas educativos, grupos escolares, campamentos de verano y actividades comunitarias. Anteriormente, Empire State Development (ESD) otorgó a la empresa una subvención de 890,000 dólares, proveniente del Fondo de Capital del Consejo Regional, para respaldar este proyecto.

Newstead Ranch, una empresa agrícola familiar que opera bajo el nombre de Kreher Family Farms, recibió 6,4 millones de dólares de financiación de la Autoridad de Energía. Esta inversión respaldará un proyecto de construcción de 32 millones de dólares para crear una nueva planta independiente de limpieza, envasado y distribución de huevos. Diseñada para procesar huevos de más de un millón de gallinas de varias granjas de Kreher y productores contratados, la planta reducirá la dependencia del procesamiento fuera del estado. Además, mitigará los riesgos de bioseguridad asociados con la gripe aviar, preservará las tierras agrícolas y fortalecerá la resiliencia de la cadena de suministro de alimentos local, contribuyendo así al desarrollo económico rural del oeste de Nueva York. La empresa ya había recibido 250,000 dólares en créditos fiscales del Programa de Empleo Excelsior del Departamento de Servicios Económicos (ESD).

El presidente de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA), John R. Koelmel, dijo: “Las subvenciones aprobadas hoy impulsarán una inversión de capital de 90 millones de dólares en el oeste de Nueva York y subrayan el papel fundamental de la Autoridad de Energía en el fomento del desarrollo económico de la región. El Proyecto de Energía de Niágara va más allá de la generación de electricidad: respalda importantes inversiones en nuestras comunidades y permite a las empresas expandirse y aumentar su plantilla”.

Norte de Nueva York

En la reunión de la junta directiva de hoy, se otorgaron 2 millones de dólares de los fondos de Northern New York Power Proceeds a North Country Dairy y Twin Rivers Paper Company en el condado de St. Lawrence.

North Country Dairy, filial de Upstate Niagara Cooperative —una cooperativa lechera propiedad de agricultores que representa a aproximadamente 260 granjas del estado de Nueva York y cliente actual de la NYPA — recibió 1 millón de dólares de los fondos de la NYPA para apoyar mejoras cruciales en su sistema de tratamiento de aguas residuales y laguna de tratamiento. Estas mejoras son esenciales para el funcionamiento de la planta y posicionarán mejor a la empresa para el crecimiento futuro. La inversión de la NYPA apoya directamente la conservación de 128 empleos locales. La empresa recibió previamente un millón de dólares en financiación a través del Fondo de Capital del Consejo Regional de ESD.

Twin Rivers Paper Company recibió un millón de dólares de la NYPA para apoyar la adquisición de activos de Potsdam Specialty Papers, empresa desarrolladora y fabricante de papeles especiales de látex, acrílico y otros papeles base saturados. Esta subvención de la NYPA es fundamental, ya que proporcionará a la empresa los recursos necesarios para restaurar el rendimiento operativo óptimo de la planta, preservando así 70 puestos de trabajo que de otro modo se habrían perdido. El proyecto, valorado en 9,2 millones de dólares, también incluye la compra de maquinaria y equipos que mejorarán aún más la fiabilidad y la productividad de la fábrica de papel. La gobernadora Hochul anunció recientemente una subvención de 1,82 millones de dólares del Fondo de Capital del Consejo Regional y hasta 180,000 dólares en créditos fiscales del Programa Excelsior Jobs, basados en el rendimiento, otorgados por ESD, para apoyar la adquisición y preservar los empleos en la región norte del estado.

Las subvenciones de NYPA son posibles gracias a los Fondos de Ingresos de Energía del Oeste y Norte de Nueva York, que se componen de las ganancias netas derivadas de la venta de la energía hidroeléctrica no utilizada generada en los proyectos Niagara Power Project y St. Lawrence-FDR Power Project de la Autoridad de Energía. Estos fondos provienen de la legislación sobre ingresos de energía promulgada en 2012 y 2014, respectivamente.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “Estas subvenciones demuestran la eficacia de una estrategia estatal coordinada que prioriza el crecimiento regional. Al combinar la energía de bajo costo de NYPA con las subvenciones específicas del Consejo Regional de ESD y los créditos fiscales Excelsior, brindamos un sistema de apoyo integral que permite a las empresas expandirse y a las instituciones históricas prosperar”.

La senadora estatal April Baskin dijo: “Los premios otorgados hoy por la NYPA representan una importante inversión en la economía del oeste de Nueva York. En Cheektowaga, la expansión de Bericap creará nuevos empleos en el sector manufacturero, y la innovadora granja hidropónica de Buffalo Go Green en East Buffalo ampliará el acceso a alimentos frescos, a la vez que generará oportunidades de capacitación y educación laboral. Estos proyectos contribuyen a construir un futuro más sólido y resiliente para nuestras comunidades”.

El senador estatal Jeremy Zellner dijo: “Este tipo de inversiones son las que impulsan el progreso del oeste de Nueva York. El Museo de Historia de Buffalo es una parte fundamental de nuestra comunidad, y seguir invirtiendo en instituciones como esta fortalece a Buffalo para el futuro. Agradezco a la gobernadora Hochul y a la NYPA por su continuo apoyo a proyectos que benefician al oeste de Nueva York”.

La líder de la mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, dijo: “El acceso a alimentos frescos en nuestra región, especialmente en el este de Buffalo, ha sido un desafío constante durante mucho tiempo. La financiación de la Autoridad de Energía a Buffalo Go Green, en apoyo a un proyecto de renovación de instalaciones, ayudará a satisfacer las necesidades de la comunidad en términos de acceso y educación”.

El asambleísta Jonathan Rivera dijo: “La energía hidroeléctrica asequible es una de las mayores ventajas económicas del oeste de Nueva York, y estas inversiones demuestran cómo los recursos públicos estratégicos pueden impulsar un crecimiento económico significativo en toda nuestra región. Desde la manufactura avanzada y la infraestructura de suministro de alimentos hasta la agricultura comunitaria y la preservación cultural, estos proyectos crearán empleos, fortalecerán las industrias locales y mejorarán la calidad de vida de los residentes en todo el condado de Erie. Felicito a la gobernadora Hochul y a la Autoridad de Energía de Nueva York por seguir invirtiendo en iniciativas que respaldan la resiliencia económica a largo plazo y las oportunidades para las comunidades del oeste de Nueva York”.

Acerca de la Autoridad de Energía de Nueva York

La Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) es la organización estatal de energía pública más grande del país; opera 17 instalaciones de generación y más de 1,550 millas de circuito de líneas de transmisión. Más del 80 por ciento de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA financia sus operaciones mediante la venta de bonos y los ingresos obtenidos, en gran medida, a través de la venta de electricidad. Para obtener más información, visite www.nypa.gov y síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y Substack.