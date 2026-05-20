GuliKit stellt Starsand-Island-Editionen der Controller ES Pro und Elves 2 vor

Die GuliKit ES Pro Starsand Island Edition kombiniert ein hellblaues Design mit Elementen aus der Welt von Starsand Island. Die GuliKit Elves 2 Starsand Island Edition bietet ein kompaktes Design im Stil von Starsand Island.

GuliKit veröffentlicht die ES Pro Starsand Island Edition weltweit, während die Elves 2 Edition später folgen soll.

SHENZHEN, CHINA, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- GuliKit kündigt heute die internationale Markteinführung des ES Pro Starsand Island Edition Controllers an. Die Starsand Island Edition des kompakten Elves 2 Controllers soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Die ES Pro Starsand Island Edition ist ab dem 20. Mai 2026 um 9:00 Uhr EDT über Amazon-Kanäle in den USA, Europa und Großbritannien sowie über autorisierte GuliKit-Vertriebspartner erhältlich.Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Cozy-Life-Simulationsspiel Starsand Island, bringen die neuen Editionen ein sanftes hellblaues Design auf zwei besonders zugängliche Controller-Modelle von GuliKit: den leistungsorientierten ES Pro und den kompakten Elves 2. Inspiriert von Küstenlandschaften, klarem Himmel, entspannter Inselatmosphäre und dem beliebten Capybara-Begleiter aus dem Spiel, verbinden beide Controller ein eigenständiges Erscheinungsbild mit alltagstauglicher Nutzung, attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis und niedriger Eingabelatenz.Eine gemütliche Spielwelt trifft auf alltagstaugliches Controller-DesignStarsand Island wird von Seed Sparkle Lab entwickelt und ist ein Life-Simulationsspiel rund um Entschleunigung, Erkundung und die individuelle Gestaltung des Insellebens. Spielerinnen und Spieler lassen sich in einer sonnigen Küstenumgebung nieder, bewirtschaften Felder, versorgen Tiere, angeln, fertigen Gegenstände an, bauen, erkunden die Insel, knüpfen Beziehungen und gestalten ihren eigenen Alltag.Das Spiel erschien am 11. Februar 2026 im Early Access auf Steam und Xbox und ist damit für PC- und Xbox-Spieler verfügbar. Eine vollständige Veröffentlichung ist zudem für weitere Plattformen geplant, darunter Switch 2 und PlayStation 5. Während Starsand Island weiter wächst, bietet GuliKit mit dieser Kooperation ein Controller-Design, das die warme und entspannte Atmosphäre des Spiels aufgreift und zugleich als praktische Option für verschiedene Gaming-Szenarien dient.Ein neuer hellblauer Look für ES Pro und Elves 2Die Starsand Island Kooperation erweitert die ES Pro- und Elves 2-Reihe um eine weichere, freundlichere Designsprache. Während frühere Versionen der beiden Controller vor allem auf klare, klassische und vielseitig einsetzbare Farbvarianten setzten, führen die neuen Editionen ein hellblaues Finish ein, das vom maritimen Setting des Spiels inspiriert ist.Die Controller kombinieren zurückhaltende Blautöne mit Küstenillustrationen und dem Capybara-Begleiter aus Starsand Island. Seit der ersten Vorstellung der Kooperation stieß das Design bei Spielerinnen und Spielern auf positives Feedback, insbesondere für seine niedliche, gemütliche und frische Anmutung.Damit funktioniert die Farbvariante nicht nur als Spiele-Kollaboration, sondern auch als neue Alltagsoption innerhalb der ES Pro- und Elves 2-Reihe. Eine speziell gestaltete Verpackung unterstreicht zusätzlich den Geschenk- und Sammlerwert der Editionen.ES Pro Starsand Island Edition: schnell, stabil und preisbewusst positioniertDie ES Pro Starsand Island Edition richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die eine reaktionsschnelle Steuerung, stabile Performance und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Der Controller nutzt GuliKits TMR-Elektromagnet-Joystick-Technologie, die auf höhere Präzision und langfristige Stabilität ausgelegt ist und dabei helfen soll, Drift-Probleme zu reduzieren, die bei herkömmlichen Joystick-Mechanismen durch Verschleiß entstehen können.Für kabelloses Spielen setzt der ES Pro auf GuliKits Hyperlink 2nd-Gen Bluetooth-Technologie, die schnelle Reaktionszeiten und geringe Eingabelatenz unterstützt. Ob beim Erkunden einer Insel, Angeln, Bauen, Navigieren durch Menüs oder beim Wechsel zu schnelleren Spielen: Der Controller ist auf eine direkte und zuverlässige Eingabe ausgelegt.Zu den weiteren Funktionen gehören Rotor-Vibration, Bewegungssteuerung für präziseres Zielen, ein langlebiger Akku, Wake-up-Unterstützung für Switch 2 sowie Kompatibilität mit PC und Switch 2. Damit positioniert sich die ES Pro Starsand Island Edition als leistungsstarke Option für Spielerinnen und Spieler, die Performance, Design und Alltagstauglichkeit in einem Controller suchen.Elves 2 Starsand Island Edition: kompakt und ideal für unterwegsDie Elves 2 Starsand Island Edition ist für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die einen kleineren und leichteren Controller bevorzugen. Der kompakte Formfaktor eignet sich besonders für kleinere Hände, jüngere Spielerinnen und Spieler sowie alle, die häufig unterwegs spielen.Im Vergleich zu einem Controller in Standardgröße lässt sich der Elves 2 leichter transportieren und eignet sich gut für Handheld-Setups, Tabletop-Spiel, Pendeln, Reisen und entspannte Multiplayer-Runden. Die Hall-Effekt-Joysticks sollen das Risiko langfristiger Drift-Probleme reduzieren, während der Controller zugleich eine reaktionsschnelle Bedienung und niedrige Latenz in einem leichten Gehäuse bietet.Für mehrere Plattformen ausgelegtDa Starsand Island bereits für PC- und Xbox-Spieler verfügbar ist und eine Veröffentlichung für Switch 2 geplant ist, gewinnen flexible Zubehörlösungen für unterschiedliche Gaming-Setups weiter an Bedeutung. Die ES Pro und Elves 2 Starsand Island Editions unterstützen PC und Switch 2 und eignen sich damit für Desktop-Setups, Handheld-Nutzung, Gaming im Wohnzimmer und unterwegs.Preise und VerfügbarkeitDie ES Pro Starsand Island Edition ist ab dem 20. Mai 2026 um 9:00 Uhr EDT über offizielle Amazon-Kanäle in den USA, Europa und Großbritannien sowie über autorisierte GuliKit-Vertriebspartner in weiteren Regionen erhältlich.Die Elves 2 Starsand Island Edition wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Kauflinks und regionale Verfügbarkeiten werden über die offizielle GuliKit-Website und die Social-Media-Kanäle des Unternehmens bekanntgegeben.Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten:USAES Pro Starsand Island Edition: 34,99 US-DollarElves 2 Starsand Island Edition: 34,99 US-Dollar, später erhältlichEuropaES Pro Starsand Island Edition: 34,99 EuroElves 2 Starsand Island Edition: 34,99 Euro, Verfügbarkeit gemäß offiziellen Kanal-UpdatesGroßbritannienES Pro Starsand Island Edition: 29,99 PfundElves 2 Starsand Island Edition: 29,99 Pfund, Verfügbarkeit gemäß offiziellen Kanal-UpdatesÜber GuliKitGuliKit ist ein weltweit tätiger Anbieter innovativer Gaming-Hardware und bekannt für Controller-Technologien wie Anti-Drift-Hall-Effekt-Joysticks, Maglev-Vibrationsmotoren, TMR-Elektromagnet-Joystick-Systeme der nächsten Generation sowie Hyperlink 2 Ultra-Low-Latency Bluetooth-Technologie.Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Controller-Design, Produktqualität und Nutzererlebnis möchte GuliKit Gaming weltweit stabiler, reaktionsschneller und komfortabler machen.

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